Президент Литвы Даля Грибаускайте в очередной раз призывает повысить расходы на оборону страны. В совете обороны Литвы также подтвердили, что финансирование обороны будет последовательно увеличиваться и уже к 2030 году его уровень должен достигнуть не менее 2,5% ВВП. В случае особых ситуаций финансирование обороны может быть и больше. Кроме всего, официальный Вильнюс неоднократно подтверждал свою готовность разместить на своей территории и военные базы США. С точки зрения безопасности государства, данные действия выглядят не вполне разумно, но вот пропагандистский эффект может принести реальные дивиденды военно-промышленному комплексу США. Власть в Литве никогда не упускала возможности послужить неким эталоном на всем европейском пространстве, продвигая при этом, исключительно интересы Вашингтона. Что касается безопасности, то тут как раз все наоборот, размещая американскую военную технику на своей территории, государство в прямом смысле слова, пытается вызвать огонь на себя. Для чего это нужно, и чего хотят добиться литовские ястребы?

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Многие годы балтийская пропаганда уверяет свои народы в неизбежности российского вторжения. Людям, все уже начинает надоедать, а доверие к партии войны стремительно падает, и это накануне президентских выборов, которые должны пройти в Литве весной 2019 года. Смена внешнеполитического курса для литовских консерваторов недопустима, это будет означать крах всей эпохи «ландсбергизма» которая установилась сразу после ухода Бразаускаса в 1998 году. Неважно какая голова будет озвучивать речи на посту нового президента Литвы, Ландсбергису и его последователям важно сохранить власть и влияние на все внутренние и внешние процессы. Эпоха «ландсбергизма» несет в себе разрушительную энергию, последствие которой еще предстоит оценить нашим потомкам. За это время Литва понесла невосполнимые потери в экономическом, историческом и духовно-нравственном плане. Народы населяющие эту территорию, находятся в заложниках в руках небольшой группы авантюристов, для которых личные амбиции превыше интересов государства. Эпоха разрушения обязательно закончится, но не надо забывать и о том, что даже маленький зверек, загнанный в угол, становится опасным для окружающих. Российское вторжение или любая другая провокация, необходима правящим элитам накануне предстоящих выборов президента. Не надо надеяться на здравый смысл литовских элит, ими движет не разум, а инстинкт самосохранения.

Vaalliant Экс- президент Литвы Роландас Паксас

Как отметил в одном из своих интервью отстраненный от власти в 2004 году президент Роландас Паксас: люди боятся жить в Литве именно по причине того, что страна может выступить инициатором войны между Россией и США. С президентом Паксасом вообще сложилась парадоксальная ситуация, уже совет Европы призвал литовские власти восстановить право на участие в выборах президента Литвы. В 2011 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал противоправным пожизненный запрет Паксасу избираться в президенты. Комитет ООН по правам человека обязал Литву до 15 марта 2015 года принять законы, восстанавливающие права Роландаса Паксаса. 10 сентября того же года Сейм утвердил поправки к Конституции, но дальнейшего развития не последовало. Даже возможность европейских санкций в отношении Литвы не пугает правящие элиты, которые всячески блокируют попытки восстановить право Паксаса. Свергнутый президент опасен для правящих, все понимают, рано или поздно за все прежние поступки придется нести ответ. По словам Роландаса Паксаса, нынешняя литовская политика однодневна и близорука, у него складывается впечатление, что политическая элита стремится успеть доказать, что мудрость и разум точно не деменция современного мира.

Мир действительно сходит с ума, и Литва как государство Евросоюза и член НАТО не просто так вовлечена в конфликт России и Украины, усиливая напряженность на всем Евразийском континенте. Многие американские аналитики открыто признают то, что только война может остановить упадок западной цивилизационной модели. Действительно, две мировые и победа в холодной войне, позволили США из страны должника подняться до уровня единственной мировой сверхдержавы. Наивно полагать, что третья мировая неядерная война на территории Евразии не принесет Вашингтону долгожданный приз в виде мирового господства. Литва и Украина на данный момент как нельзя лучше подходят на роль того самого детонатора для большого Евразийского взрыва. Как недавно сказал мой один знакомый из США: «Целью Америки не является захват территорий, ее цель заключается в том, чтобы полностью блокировать процесс экономического развития конкурентов, последовательно опуская их в каменный век». Победа в войне — это вторичная цель, даже поражение мало что значит для США, поражение вовсе не означает вторжения неприятеля на американские территории.

President.gov.ua Визит президента Литвы Дали Грибаускайте на Украину

В начале декабря состоялся визит президента Дали Грибаускайте на Украину, на части которой введено военное положении. Наверняка она вновь пообещала прислать очередную партию оружия и военных инструкторов. Складывается такое мнение, что литовские власти вопреки здравому смыслу умышленно присоединились к украинским элитам в стремлении развязать полномасштабную бойню в центре Европы. Не буду говорить за инстинкт самосохранения, напомню лишь одно: в каждом из нас на генетическом уровне заложены две программы, вторая из которых — инстинкт самоуничтожения, точнее саморазрушения, инстинкт смерти. Впервые это понятие ввёл в оборот Зигмунд Фрейд как противопоставление влечению к жизни. Накануне президентских выборов в Литве и на Украине нас ждёт еще множество интересных событий, решающую роль в которых сыграют именно эти два человеческих инстинкта. Не надо забывать, на территории Прибалтики проживает большое количество граждан России, по сути, они уже являются заложниками на большой геополитической шахматной доске. Но вот одно дело быть шахматной фигурой в этой игре, и совсем другое дело стать козырной картой в руках карточного шулера, для которого правил не существует.

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Вчера в Вильнюсе был задержан на 48 часов мой близкий приятель Валера Иванов, являющийся гражданином России. Дословно цитирую последнее его сообщение: «состоялся визит агентов безопасности Литвы. Как и к тебе раньше… Сейчас по заданию США по всему миру идёт охота на русских граждан, Бутова в США, Вышинский в Киеве, в Латвии и т.д. Вот и Литва выполняет задание Вашингтона».