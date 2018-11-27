Эмиграция по праву считается важнейшей проблемой молодого литовского государства. Уезжает в основном молодое и активное население страны, и этот факт является наиболее острой проблемой не только в демографическом плане, это прямая угроза самому существованию Литвы. В последние годы в народе бытует мнение, что массовая эмиграция имеет искусственное происхождение и экономически выгодна власть имущим. Со слов старшего экономиста банка «Swedbank» Нериюса Мачюлиса, переводы эмигрантов составляют около 5% ВВП и значительно пополняют не только литовскую казну, но и карманы жителей Литвы. Насколько это правда, утверждать не могу, так как своими глазами вижу не только экономический, но нравственный упадок общества. От себя могу утверждать одно: эмиграцию нельзя рассматривать исключительно с экономической точки зрения, корни этой проблемы лежат гораздо глубже.

Ярас Валюкенас Литовцы в Лондоне отмечают День Победы в Великой Отечественной войне

Среди моих знакомых много людей, работающих и проживающих за границей, хотя большинство из них находятся в Англии, причины эмиграции приблизительно у всех одинаковые. Объединяет все группы людей, эмигрировавших из Литвы, потеря доверия к правящим элитам и отсутствие надежды на будущее. Выделить можно несколько важных моментов. Большую роль в принятии решения покинуть Родину сыграла пропаганда западного благополучия, навязанная через различные фильмы и публикации в интернете. Столкнувшись с реальностью, многие разочаровываются и уже понимают отношение коренных европейцев к трудовым эмигрантам. Несмотря на всю свою видимую толерантность, европейцы в большинстве своем остаются убежденными националистами, в отличие от тех же американцев. Единая Европа на данный момент это иллюзия, отсутствие пограничных пунктов пропуска не делает ее общим европейским домом. Об этом не говорят вслух, но все это понимают. Видимость единого для всех «европейского рая» поддерживается исключительно за счет искусственно навязываемой внешней угрозы. К большому сожалению, формирование единой Европы происходит в условиях разжигания ненависти и страха к России, видимо, по-другому пока этого сделать нельзя.

Второй момент, о котором я хочу напомнить, тоже напрямую связан с пропагандой, влияющей на эмиграцию. В Литве искусственно создается образ исключительности Запада. Наверное, многие обратили внимание на постоянно звучащие фразы с экранов телевизора и СМИ: «весь цивилизованный мир, все мировое сообщество, осуждает, требует и так далее». Обычно подобные слова исходят из уст западных политиков и средств массовой информации. Для большинства молодых людей, проживающих в Литве, подобные высказывания формируют образ их будущей жизни и карьеры, всем хочется жить в международном сообществе, которое принадлежит цивилизованному миру. Государства, не входящие в этот мир, в их сознании предстают исключительно как страны третьего мира, а люди, живущие там, средневековыми варварами. Большинство молодежи даже не догадывается о том, что Западный мир, в который они стремятся попасть, является всего лишь маленькой частью большого цивилизованного мира. Хуторское мышление не дает литовцам разрушить стереотипы, навязываемые пропагандой исключительности, по этой причине возникают и другие проблемы.

Хочу напомнить, что Литва в Евросоюзе, кроме всего прочего, занимает лидирующие позиции по количеству самоубийств и употреблению алкоголя, растет уровень потребления наркотических веществ и психических заболеваний. Все эти негативные явления, включая и эмиграцию, нельзя рассматривать как отдельные проблемы, все они имеют общие корни. Кроме всего, я полагаю, что и сама политика Евросоюза направлена на поощрение смешивания различных национальностей, религий и культур. Задайте себе вопрос: почему в Европе так поощряют беженцев с Ближнего Востока и Африки? Полагаю, что на наших глазах происходит попытка создания некой новой человеческой расы, лишенной собственных исторических корней и культуры.

Порой закрадывается и конспирологическая версия, ведь если копнуть еще глубже, то нельзя не заметить и то, что параллельно с размыванием границ между различными культурами, происходит размывание границ между мужчиной и женщиной. Пропаганда трансгендеров, однополых браков, запрет на слова мама и папа и многое другое прямо указывают на процессы, имеющие определенные цели. Это отдельная и глубокая тема, рассматривая которую мы непременно упремся в религию, материальное мировоззрение ответов на этот вопрос не даст.

Эмиграция, конечно, будет менять Европу, вопрос лишь в том, какой будет цена этим переменам. Попытка создать нечто противоречащее историческим ценностям и замыслу Создателя всегда заканчивалась провалом. История европейской цивилизации знает подобные примеры. На наших глазах свершается самый важный процесс, значения которого многие полностью не осознают. Он опасней, чем экономический кризис или локальный военный конфликт. Речь идет о добровольном отказе Европы от своих вековых корней. Я говорю об отказе от христианства, место которого неизбежно займет Ислам. Увы, таков закон сохранения энергии, который все мы изучали в школе.

«Христианство как стандарт, как норма ушло, и, видимо, ушло навсегда», — заявил в ООН профессор Стивен Булливант (Stephen Bullivant), комментируя результаты опроса, указывающие на массовое неприятие христианства среди европейской молодежи. После чего сделал небольшую оговорку: «Или, по крайней мере, на ближайшие 100 лет».

Роль возрождающейся России в мире наступающего хаоса не просто важна, она является определяющей в развитии всей человеческой цивилизации и Европы, в первую очередь. Скажу откровенно: многие из числа тех, кто уехал в Европу, соглашаются с этим мнением. Внутренне люди готовы вернуться в Россию, которая как преемница СССР, для всех считается Родиной.