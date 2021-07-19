Антисоветская пропаганда времен начала перестройки не выдерживает испытания временем. А ведь еще совсем недавно казалось, что современное общество больше знает об истории древней Римской Империи, чем о своем недавнем советском прошлом — настолько лживой и циничной была антисоветская пропаганда.

Советский плакат. Да здравствует СССР — прообраз братства трудящихся всех национальностей мира! 1935

Меня всегда удивляла ложь о ГУЛАГе и вообще ложь о советском периоде времени. Я вырос в Казахстане среди людей, многие из которых прошли все лагеря, которые существовали при Сталине, до и после него. И тем не менее сам я хорошо помню, видел своими глазами, как где-то к середине 1960-х годов в нашем городе под Карагандой все трамваи и многие автомобили ездили с портретом Сталина на лобовом стекле. Я даже не знал тогда, кто это, просто хорошо запомнил усатого мужика в военной форме. Уже позже мне рассказали о нём.

Все эти страшилки о советском периоде истории напоминают мне забавные случаи, когда уже тут, в Литве, некие пропагандисты, многие из которых младше меня как минимум лет на двадцать, рассказывали мне о моей «невыносимой» жизни в СССР. Даже помню случай, когда мой родной город в Казахстане, в котором я родился, мне тут, в Литве, пытались представить неким средоточием «советского ада». Да, это кажется смешным, но это было, это продолжается и сегодня, хотя, возможно, уже не в столь агрессивной форме!

Меня ничуть не удивили результаты социологического опроса, проведенного не так давно в Литве. Жители действительно всё больше ностальгируют по советским временам, заметно возрастает и их разочарование в Евросоюзе. Уважением среди литовцев пользуется Александр Лукашенко. Тут, наверное, дело в позиции белорусского лидера, который, в отличие от российского, остался в русле социалистических взглядов.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Советская идеология не противоречила традиционным семейным и другим ценностям литовского общества. К тому же многие еще помнят и видят, глядя на старые фотографии, счастливые светлые лица людей из общего советского прошлого. Нередко в разговорах между людьми можно уловить удивление, которое вызывает у них сравнение прошлого и настоящего. Человеческие пороки, которые осуждались советской властью, осуждались также обществом и духовенством. Сегодня, в «свободном мире», эти пороки начали преподноситься уже как человеческое достоинство и даже как некая ценность. У многих жителей Литвы этот факт вызывает естественный внутренний протест.

Неудивительно, что и в России растет популярность Иосифа Сталина, ведь не простые люди осуждают Сталина, его осуждают те, кто сам готов применить репрессии против своих оппонентов. Известный казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев высказал интересное мнение:

«В День памяти жертв политических репрессий в Казахстане многие рассуждают о том, какое это непростительное зло — политические репрессии. При этом нередко эти самые люди, осуждающие политические репрессии прошлого, сейчас, в XXI веке, полны убеждений, предполагающих применение ими репрессий в отношении политических противников, представься им для этого реальная возможность. Значительная часть тех, кто проклинает репрессоров, сами в своей голове — потенциальные репрессоры. Не мирные жители осуждают волков, а волки — волков. В таком вот обществе живём».

Памятник И. В. Сталину. Акмолинск (Нур-Султан)

Почему элиты, называемые волками, так боятся имени Сталина и советской идеологии? Необходимо сразу понять то, что волки во все времена были вне закона, они никогда не несли никакой ответственности за свои преступления. Силу волкам придает их уверенность в собственной безнаказанности; умение манипулировать сознанием масс позволяет им направлять энергию людей друг против друга, провоцируя между ними войны и конфликты. Сами волки с волками никогда не воюют, они спокойно продолжают вести между собой бизнес, а во времена любого военного, политического и экономического кризиса получают огромные прибыли.

Это было замечено давно; помню, как наши советские фронтовики рассказывали, что когда англо-американские самолеты в конце войны начисто стирали немецкие города вместе с мирными жителями, они никогда не бомбили крупные заводы, работавшие на немецкой территории. Как пример можно привести и современную торговлю между Россией и Литвой.

«Россия продолжает быть ведущим внешнеторговым партнером Литвы, несмотря на плохие отношения между странами», — об этом заявил посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

Мировая финансовая система едина, и совсем не важно, какому государству формально принадлежат деньги, — волкам нет разницы, в какой национальной валюте красть и выводить их из бюджета.

Если всмотреться в прошлое и настоящее нашей истории, то станет очевидным то, что европейская цивилизация на протяжении веков всегда имела ярко выраженный криминальный характер. Об этом открыто сказал в своей речи на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2010 году президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. То, что весь крупный капитал запятнан кровью миллионов людей, никто особо и не скрывает, об этом не раз упоминал и президент России Владимир Путин. Колониальное рабство, крепостное право, массовое уничтожение коренного населения на целых континентах, идеология расового превосходства, национализм, нацизм, фашизм и бесконечные войны обагрили кровью всю нашу историю.

(сс) The U.S. Army Бомбардировка Ирака американцами

На этом кровавом фоне победа социалистической революции и создание СССР выглядели логично: впервые в истории простой народ из рабочих и крестьян получил надежду на построение справедливого будущего. Криминальный капитализм вынужден был уже по-другому реагировать на проблемы рабочего класса в своих государствах — в противном случае ему самому грозила реальная опасность уже мировой революции. Сталин и его единомышленники предпочли отказаться от идеи глобального продвижения коммунизма; решение сохранить баланс сил позволило, пусть и на короткий срок, установить гармонию в международных отношениях.

Правильная идеология — вот главная угроза волчьему мироустройству.

Чтобы понять, кому и зачем понадобилось разрушать Советский Союз и пачкать грязью имя Сталина и его эпоху, нужно просто взглянуть на мир, в котором мы сегодня живем. Говоря простым, доступным для всех языком, разрушение СССР настежь распахнуло врата ада, смертная человеческая плоть получила полную свободу и контроль над человеческим сознанием. Отныне плоть и ее свобода провозглашены в «цивилизованном мире» высшей ценностью. То, что еще недавно считалось грехом и пороком, сегодня уже является главным человеческим достоинством. Идеология, насаждаемая волками («живи только сейчас» и «живи за счёт других»), порождает все беды на планете: убийства, грабежи, насилие… Войны становятся частью нашей жизни, и это уже никого не удивляет.

Особое внимание нужно обратить на то, что параллельно с началом крушением Союза начался активный процесс уничтожения христианских ценностей в Европе. В 1986 году в Гааге был подписан общеевропейский акт, который реформировал Европейское сообщество и поставил цель создать к 1 января 1993 года единый рынок стран — членов ЕС. «На смену» Советскому Союзу создается Европейский союз. Символично на этом фоне выглядит само здание Европарламента, которое было построено в 1999 году в виде гигантского крыла из стекла и стали: основой его является 60-метровая круглая, по виду недостроенная башня. Это явный намек архитектора на знаменитую картину Питера Брейгеля «Вавилонская башня».

(сс) Claudia Schillinger Здание Европейского парламента

Люди прекрасно понимают заложенный смысл построенного здания. Это здание — символ библейского Вавилона, и, чтобы понять, какую цель преследует этот символ, любопытным все-таки придется ознакомиться с Библией. Людей пытаются убедить в том, что проект здания никак не связан с религией, но выглядит всё очень лукаво.

Если первый религиозный символ — это само здание Европарламента, построенное в стиле Вавилонской башни, то второй символ — это скульптура женщины на звере, которая украшает территорию рядом со зданием Совета Европы в Брюсселе. Скульптура изображает греческий миф о «похищении Европы» — именно в честь этой женщины был назван континент. Тот же образ женщины-блудницы верхом на звере упоминается и в Библии в книге Откровение, главы 13 и 17. Рассматривая происходящие в мире процессы, всё больше начинаешь убеждаться в том, что на наших глазах разворачивается та самая решающая битва между духовным и материальным миром. Советский Союз пал одной из жертв этого противостояния, в этой войне именно сталинский период правления был наиболее эффективен в борьбе за сохранение духовных скреп России и всего мира.

(сс) LBM1948 Скульптура «Похищение Европы» в Брюсселе

Сейчас становится более понятным, что целью волков, разрушивших СССР, было не столько уничтожение самой государственности, сколько уничтожение коммунистической идеологии. В своем знаменитом интервью на борту самолета Анатолий Чубайс прямо об этом заявил: главной их целью было уничтожение идеологии коммунизма, и они, по его словам, этого добились…

Думаю, однако, что это не так.

Советская идеология объединяла народы и религии; даже люди, некогда воевавшие друг против друга, в Советском Союзе становились друзьями — история моей семьи является ярким примером такой дружбы. Государство невозможно без правильной идеологии — идеологии, возвышающей человека в его истинном понимании, делающей его не объектом манипуляций, а субъектом творчества и созидания. Без такой идеологии государство превратится в машину, обслуживающую интересы волков, то есть максимум одного процента от общего населения любого из постсоветских государств.