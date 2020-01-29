Яков Рудь
Последние публикации
Зеленский: январские полёты и «пролёты»
Новый год президент Украины начал с частной семейной поездки в Оман, которую по чьему-то «мудрому» совету решил зачем-то засекретить. Режим секретности продержался чуть более суток, когда же покров тайны был сброшен, В. Зеленского ждали искреннее недоумение широкой публики и злобные нападки...
29 января 2020
Киев – Донбассу: вместо реального диалога – «диалоговый формат»
Для украинской псевдодемократии преследования инакомыслящих и прочие действия, прямо противоречащие демократическим принципам и нормам, превратились в обыденность. Вопреки гарантированному гражданам Конституцией Украины праву на свободу мысли, «мыслепреступления» рассматриваются сегодня силовыми...
25 января 2020
Гибридная Украина: Киев меняет стратегию — идти в НАТО, не дразня Россию
Накануне «крещенских» выходных на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины был рассмотрен и представлен президенту В. Зеленскому проект новой стратегии национальной безопасности. Название документа — «Безопасность человека — безопасность страны», — в основу которого легли...
19 января 2020
Зеленский после праздника: головокружение от успехов или «оманский синдром»
Президентские спичрайтеры упустили из текста слово, одно-единственное, но принципиально важное. Президент, озвучив заготовленный ему текст, в котором это слово отсутствовало, взял на себя обязательство, исполнить которое не в состоянии сам Господь Бог. По крайней мере, до второго пришествия Христа...
12 января 2020
Первый новогодний блин от Зеленского: «единая нация»
О «единстве страны» много, охотно, пафосно говорил «ранний» П. Порошенко. Такие речи резко контрастировали с реальным положением вещей в стране и обществе, корчившихся в муках глубокого послемайданно-атошного раскола. Ни самого Петра, ни его людей этот факт не волновал. Тему продолжали раскручивать...
4 января 2020
Кому было адресовано убийство Шеремета?
Среди «новелл», озвученных представителями Национальной полиции и Генеральной прокуратуры в связи с задержанием группы лиц, возможно, причастных к убийству П. Шеремета, присутствуют такие, которые не только порождают вопросы и сомнения, но и вызывают возражения. На почетном месте среди них стоит...
18 декабря 2019
Шеремет. Обыкновенное украинское убийство
«Орлы Авакова» взорвали рутинную предновогоднюю атмосферу, предъявив публике гипотетических убийц П. Шеремета. Предположение о том, что глава МВД, хозяин нескольких патриотических батальонов и любимец посольства США затеял большую игру, получило еще одно весомое подтверждение. Минувшие четверг...
14 декабря 2019
Где же «международная проукраинская коалиция» имени Порошенко?
«Проукраинской коалиции», о которой так упорно, с энтузиазмом вещал по каждому удобному и неудобному поводу П. Порошенко, как не было, так и нет. Это — если говорить по существу. На словах при Пете она, конечно, была. Никто никогда ее, естественно, не видел, но слышали о ней все. Лишний раз...
13 декабря 2019
В Генштабе ВС Украины увидели, наконец, очевидное: Россия не нападёт
Самым, пожалуй, бдительным в отношении нападения России из высших чинов режима П. Порошенко был секретарь Совета национальной безопасности и обороны А. Турчинов. Он в этом плане превзошел даже самого главнокомандующего Петра, предупреждая через СМИ о том, что «Москва нападет в течение недели», не...
26 ноября 2019
Украина и ЗЕ-ландия: найдется ли десять отличий?
Рассаженные по воле чьей-то безудержной и, к тому же, абсолютно лишенной каких-либо комплексов фантазии (не путать со злой волей) по высоким кабинетам на Печерских холмах «зеленые» человечки не перестают потрясать воображение своего и не только своего электората прорывными идеями. Если верить их...
9 ноября 2019
Кого надеется перемудрить Макрон в Киеве и Москве?
Виновато оправдывающийся за согласование «формулы Штайнмайера» В. Зеленский с его рациональными аргументами и примирительным тоном на фоне разъяренных «патриотов» всех мастей, дружно ринувшихся на репетицию нового «майдана» в Киеве и других городах Украины, выглядел, мягко говоря, не очень...
8 октября 2019
«Красные линии» и «кровавые мальчики» киевских «зеленых»
В. Зеленский рвется в Париж. Хоть за последние несколько месяцев он успел побывать там уже дважды, сначала как кандидат в президенты, затем уже как президент Украины, ему хочется туда снова. На сей раз в качестве «нормандского» члена, то есть участника «нормандского» формата, призванного искать...
4 октября 2019
Глобус Украины: записки из странной страны ZE-ландии
Хоть ZE-ландия и не значится ни на одной из известных человечеству географических карт, она всё-таки существует и возникла отнюдь не на пустом месте. Когда ZE-люди во главе с самым главным ZE взяли на Украине власть в свои руки уже не формально, а вполне реально, большинство украинцев всё еще...
26 сентября 2019
Украинские дебаты, как анализы: без результата
Заокеанские трэнды, брэнды и прочие «ды», вопреки основательно вбитому «евроатлантическому духу», приживаются в политическом мире Украины с сильным скрипом. Заключительное шоу с участием кандидатов в президенты, которое в Америке превратили бы в событие не только года, а целой пятилетки, сотворив...
20 апреля 2019
Украина перед выбором: полцарства за анализы!
Между первой и второй, гласит народная «гастрономическая» мудрость, промежуток должен быть непременно небольшой. Иначе может случиться нечто такое, чего никому не хотелось бы. Ни за столом, за которым эта непреходящая формула в очередной раз извлекается на свет Божий и провозглашается, ни в мировом...
6 апреля 2019
Третий акт радикального «балета» для Порошенко
Очередная, уже третья по счету, протестная манифестация «Национального корпуса» и «Национальных дружин» в Киеве прошла чинно и благородно, ни на йоту не выйдя за рамки предписаний и инструкций. Всё было настолько тихо, благостно, что можно было подумать, будто протестуют не головорезы и боевики из...
24 марта 2019
Украинские парадоксы: уличная «гора» родила… надувную свинку
Энергия сфокусированного на П. Порошенко и его друге Гладковском-Свинарчуке нового антикоррупционного проекта «Национального корпуса» и «Нацдружин», продемонстрированная 9 марта в центре Киева и особенно в Черкассах за время, прошедшее до новой протестной акции 16 марта, куда-то испарилась. Дело...
17 марта 2019
Украинская предвыборная жесть: сеанс «петролюбия» в Черкассах
Выступая в субботу, 9 марта, возле памятника Тарасу Шевченко на его родине в Черкасской области, П. Порошенко принялся цитировать классика. Цитату ему подобрали вроде бы весьма подходящую с точки зрения общей задачи агитации за себя как за кандидата в президенты — строки из стихотворения «Молитва»...
11 марта 2019
Порошенко вышел в астрал
Символические ориентиры национального бытия в представлении технологов П. Порошенко перешли без преувеличения в фантасмагорическое измерение. Президентская виртуальная реальность, в которой Украина, как «Pax Roshen», предстает как несомненная «история успеха», не имеет ничего общего с...
31 января 2019
Новый выбор Киева: между Церковью-Матерью и Церковью-мачехой
Впервые необычное для православного слуха, не имеющее трактовки в церковном каноне ввиду его отсутствия в обиходе словосочетание «Матерь-Церковь» употребил П. Порошенко, взявшись двигать проект предоставления томоса об автокефалии для «единой украинской православной церкви» от Вселенского патриарха...
18 июня 2018