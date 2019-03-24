Очередная, уже третья по счету, протестная манифестация «Национального корпуса» и «Национальных дружин» в Киеве прошла чинно и благородно, ни на йоту не выйдя за рамки предписаний и инструкций. Всё было настолько тихо, благостно, что можно было подумать, будто протестуют не головорезы и боевики из одной из самых радикальных в Украине организаций, а члены какой-то религиозной общины или «ботаны» из интеллигентных семей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Радикалы, как и неделю тому назад, потоптались на центральной площади, организованной, дисциплинированной колонной проследовали к зданию администрации президента, провели митинг, добавив «креатива» путем забрасывания полиции похоронными венками, передали в АП петицию с требованиями и разошлись точно по графику, когда их оплаченное время истекло. Прямо-таки идиллическая картинка идеальной демократии. Французским «желтым жилетам» учиться и учиться!

С формальной точки зрения радикалы мотивируют свои нынешние протесты борьбой против коррупции власти и того ее конкретного частного случая, в котором оказались замешаны Свинарчуки-Гладковские и их подельники по обворовыванию в особо крупных размерах системы «Укроборонпрома». Усилить борьбу против коррупции, наполнив ее конкретными действиями и доведя до практических результатов в виде соответствующих судебных решений, постоянно требует от Киева Запад. Казалось бы, с точки зрения теоретических раскладов Европа должна была бы в данном случае поддержать «Нацкорпус». Тем более что коррупционный скандал в оборонной сфере, послуживший поводом для нынешних протестов, ее представители осудили.

Сталося, говоря по-украински, не так, як гадалося. Выдержав театральную паузу, которой наверняка позавидовал бы К. Станиславский, европейцы в Киеве выступили против радикалов. Последовав в этом отношении четко в кильватере «киевских» американцев. Посольство США на Украине накануне новой акции «орлов Билецкого» выдало письменное обращение, в котором призвало своих и чужих граждан «избегать толпы». «23 марта украинская националистическая группировка планирует провести демонстрацию на площади Майдан независимости. Она связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией», — гласило сообщение, распространенное от имени дипмиссии. Любопытно, не правда ли?

Цитата из видео «Не поборемо корупцію – втратимо Україну мітинг проти розкрадання армії пройшов у Києві #НацКорпус» пользователя Національний Корпус. youtube.com Протестная манифестация «Национального корпуса»

Вскоре в СМИ утекла информация о том, что посол Франции на Украине И. Дюмон обратилась к министру внутренних дел с письмом по тому же самому поводу. От имени своих коллег-послов она сообщила А. Авакову, что «группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями на Украине, насильственные действия которых тревожат». «Они запугивают украинских граждан, — заявила И. Дюмон, — пытаются узурпировать роль национальной полиции в обеспечении безопасности выборов, наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства». Спикер МВД А. Шевченко подтвердил информацию «Радио Свобода» о том, что А. Аваков получил письмо. Спустя пару дней ведомство отреагировало на него, заверив послов, что следит за ситуацией и не допустит ее негативного развития. В том, что речь шла, как выразился автор одного из материалов на эту тему, о «тонкой, завуалированной ссылке на «Национальный корпус» со стороны дипломатов и об обещании обуздать радикалов, нейтрализовав их протестные манифестации, со стороны МВД, никто не сомневался.

Абсурдность украинского политического процесса, таким образом, в очередной раз проявилась во всей ее красе и полноте. Всё тут смешалось похлеще, чем в доме Облонских. Наблюдая за перипетиями вокруг протестов «Нацкорпуса» и «Нацдружин» с требованиями наказать Свинарчуков за коррупцию и следуя формальной логике, придется признать, что Европа выступает… в защиту коррупции украинской власти. Против которой — коррупции, не власти — она вроде бы отчаянно борется. Примечательно, что на роль украинского партнера в этой борьбе против борьбы Европа пытается привлечь не президента П. Порошенко, а министра А. Авакова. Вот дела!