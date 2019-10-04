В. Зеленский рвется в Париж. Хоть за последние несколько месяцев он успел побывать там уже дважды, сначала как кандидат в президенты, затем уже как президент Украины, ему хочется туда снова. На сей раз в качестве «нормандского» члена, то есть участника «нормандского» формата, призванного искать пути урегулирования конфликта в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

В. Зеленский в Париж рвется, а вот ехать ли ему туда, или лучше не ехать, это теперь большой вопрос. После того, что он наговорил по горячим следам после согласования «формулы Штайнмайера», особо налегая на образ «красных линий», визит к Э. Макрону и А. Меркель с «примкнувшим к ним» В. Путиным, заведомо превращается в сугубо туристический вояж. Вроде того, что совершил П. Порошенко, махнув на солнечные Мальдивы.

Тема «красных линий» применительно к конфликту в Донбассе и к позиции «нового» Киева вряд ли заинтересует трех остальных участников «нормандского» саммита в Париже. Тем более в той аранжировке, которую будет готов предложить собеседникам В. Зеленский в случае, если, проявив последовательность, не станет отклоняться от апробированной им в Киеве 2−3 октября риторики. Особенно с учетом того факта, что в как бы «красных» линиях «зеленого» президента с ужасающей ясностью проступают оттенки бордового политического брэнда, под которым шел на выборы-2019 его предшественник. С треском, как все помнят, там проигранные.

Внешнеполитическая повестка дня для Украины, предложенная П. Порошенко, утратив актуальность и эффективность, морально устарела еще при нем самом. В Украине, показавшей на выборах, что хочет забыть о Петровом безвременье, как о страшном сне, она и вовсе выглядит как дремучая архаика. Дилемму «зради» и «перемоги», вызывающую оторопь у обычных украинских граждан и заставляющую бесноваться «активистов», крайне непросто представить кому-либо, кроме самих украинцев, в качестве фактора международной политики. Если вообще возможно. Если В. Зеленский поедет в Париж, держа в уме только рассуждения на этот счет, его ждет огромное разочарование. И, по всей видимости, «нормандское» забытье. Парижская встреча лидеров четырех стран в таком случае теряет всякий смысл. А процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе грозит опять зависнуть, лишаясь сколько-нибудь осязаемой перспективы.

Уделив «красным линиям», доставшимся им в наследство от прежнего режима, чрезмерное внимание, киевские «зеленые» оказались опутанными этими «линиями» с ног до головы и, похоже, основательно запутались в них. Не нашлось у них внятных ответов и на многочисленные коннотации, с ними связанными в публичной риторике и общественном сознании.

Не хотелось бы думать, что в основе и самой ситуации, и отношения к ней со стороны В. Зеленского и его «команды» лежат те же сугубо грязные, меркантильные мотивы, связанные с желанием зарабатывать на крови, которые были движущей силой П. Порошенко и его окружения. Цинизм этой братии не знает себе равных. Ее представителей «кровавые мальчики», навеянные собственными деяниями и злодеяниями подельников в Донбассе, беспокоить не будут. А вот «зеленым» стоило бы об этой теме задуматься самым серьезным образом.

Киев