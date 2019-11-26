Самым, пожалуй, бдительным в отношении нападения России из высших чинов режима П. Порошенко был секретарь Совета национальной безопасности и обороны А. Турчинов. Он в этом плане превзошел даже самого главнокомандующего Петра, предупреждая через СМИ о том, что «Москва нападет в течение недели», не менее десятка, а то и дюжины раз. Как минимум половина из этих предупреждений следовала накануне принятия очередного решения об увеличении финансирования ВСУ в части, которая была интересна Турчинову-бизнесмену и его партнерам, или же за пару-тройку дней до старта процедуры распределения денег между частями, подразделениями и другими субъектами освоения «военных» средств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разговор с «агрессором»

Начинал баловаться продуцированием панических страхов Турчинов еще в бытность спикером Верховной рады и исполняющим обязанности президента. Правда, в ту пору слухи о нападении России ему самому иногда казались несколько преувеличенными. Как-то раз, дело было в конце июня 2014 года, уже после избрания президентом П. Порошенко, он даже заявил, что — Господи, помилуй! — спецслужбы неоднократно дезинформировали власть о якобы планирующихся Москвой военных вторжениях. «Где-то по десять раз в месяц наши спецслужбы сообщали, что время военного нападения со стороны России определено — обычно это было в 3−4 часа утра. И мы сидели в боевой готовности на командном пункте, а остатки армии готовились к открытой войне с восточным соседом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Подтвержденный факт сознательного введения военными руководства страны в заблуждение по поводу нападения России ни к каким выводам Турчинова не подтолкнул. Тираду о дезинформации он продолжил тезисом о том, что «Россия, конечно, готовилась к вводу войск. А не сделала этого потому, что киевская власть действовала грамотно и хладнокровно». Как говорится: сам себя не похвалишь — как оплеванный сидишь. Кое-кто из журналистов именно так слова чиновника и воспринял. Одно из изданий прямо заметило: «Если вспомнить, кто стоял у руля до выборов Порошенко, можно сделать вывод, что за «спасение» родины от «нашествия» украинцам предлагается благодарить именно его — Турчинова».

Плавно перейдя на должность секретаря СНБО, Турчинов продолжил полюбившуюся ему забаву. Апофеозом такой деятельности можно считать его заявление, сделано в апреле 2019 г., за несколько дней до победы В. Зеленского. «Россия готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе, — заявил он, выступая на Киевском форуме по вопросам безопасности. — И, безусловно, первый плацдарм, который они будут пытаться взять, — это наша страна».

В деле распространения «страшилок» А. Турчинов был далеко не одинок. Во времена П. Порошенко в Киеве сформировалась целая система по производству и внедрению в общественное сознание дезинформации о России и о ее политике в отношении Украины. Не отставали от секретаря министр обороны С. Полторак, начальник Генерального штаба В. Муженко, целый ряд «военачальников» рангом пониже.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Бойцы ВСУ

Кто-то из журналистов, видимо, устав от всей этой чуши, задал как-то В. Муженко простой вопрос: «Несколько дней назад вы говорили о том, что Россия нападет на нас через три дня, а она не напала. В чем тут дело?» Генерал, ничуть не смутившись, ответил следующее: «После того, как мы дали упреждающую информацию в СМИ, они наступать не решились».

Не исключаю, что за каждое «отражение» очередного «нападения» генералы выписывали себе многомиллионные премии. Подтверждений того, что дело обстояло так, пока нет, но это было бы в генеральском стиле и очень в духе патриотической эпохи.

Летящая по украинскому небу в направлении Киева и генеральских имений в его окрестностях «бурятская конница» снилась и чинам пониже. Ну, а разные там блогеры и шлягеры из числа «порохоботов» и «порохоболтов» несчетное количество раз явственно наблюдали то ли самих всадников, то ли следы копыт их коней.

Не преминул пару раз подлить масла в огонь председатель СБУ В. Грицак. Очень скоро, правда, он сообразил, что «бурятов» вполне можно использовать по своей прямой линии. С того самого момента в Киеве стали происходить странные события. Точнее говоря, сами события то ли не происходили, то ли не были странными. А вот молва о них ширилась по всем «усюдам». Оказалось, что, пока «буряты» в составе батальонных тактических групп, полков и дивизий кучковались у украинских границ, агенты ФСБ тысячами гуляли на Украине, организовывая один за другим перевороты и прочие «дестабилизации». План Кремля «Шатун», героически раскрытый Грицаком и его «орлами», сменялся планом по расстрелу из гранатометов Рады и прочими шалостями, придуманными в СБУ.

Gov.ua Бойцы СБУ

Неизвестно, сколько бы еще длилась пропагандистская вакханалия, но Украина «зазеленела», и подул ветер перемен. Новый начальник Генштаба Р. Хомчак, подумав-подумав, объявил, что его ведомство не рассматривает открытую агрессию России против Украины в числе первоочередных угроз. В интервью «Укринформу» генерал сказал, что, по его мнению, Российская Федерация вряд ли пойдет на открытую военную агрессию. «В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, — заявил он, — наше общество почему-то хватается за худший вариант, что Россия может провести широкую агрессию, и начинают думать, что все: завтра уже эта агрессия начнется. По моему убеждению и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных».

Так-то вот. Долго шли, но все-таки пришли. «Не среди первых». Турчиновы и муженки могут спать спокойно.

Хомчак — не «голубь мира», не поборник украинско-российской дружбы. Он — представитель патриотов («сдержанных», «умеренных»), играющий четко по правилам, установленным в его кругах. То есть точно такой же патриот, как и его предшественник, только, может быть, с чуть большим, чем у того, багажом профессионализма. Вот этот-то багаж и не позволяет ему слепо повторять всю ту дичь и чушь о «летающих бурятах», готовых навалиться со всех сторон на Украину уже через два часа-дня-месяца, которую без устали повторял Муженко и которую взахлеб ретранслировали украинские СМИ. И от того, что он от них недалеко ушел, подлый цинизм его предшественников, развязавших информационный террор против собственного народа, становится еще более страшным.

В общем, оказалось, что избежать нападения России проще простого. Достаточно выгнать с должностей и лишить доступа к СМИ турчиновых, полтораков, муженок, грицаков и иже с ними.