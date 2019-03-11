Выступая в субботу, 9 марта, возле памятника Тарасу Шевченко на его родине в Черкасской области, П. Порошенко принялся цитировать классика. Цитату ему подобрали вроде бы весьма подходящую с точки зрения общей задачи агитации за себя как за кандидата в президенты — строки из стихотворения «Молитва»:

Александр Горбаруков ИА REGNUM

"Единомыслие подай / И братолюбие пошли».

Если говорить о «единомыслии», то трактовка этого понятия самим Порошенко и его людьми известна. Телепайся взад-вперед и вправо-влево вместе с линией президента, будет тебе образцовое «единомыслие». Что же касается «братолюбия», то тут все ещё проще. В представлении несостоявшегося киевского «мессии» это слово сегодня должно звучать как «петролюбие». То есть беззаветная, слепая любовь к Петру Алексеевичу. Господи, прости и сохрани!

Ни П. Порошенко, ни его дражайшей супруге, взявшейся цитировать Шевченко перед камерами и опять опозорившейся, ни его окружению до Т. Шевченко, его творчества, его идей, его боли за Украину нет дела. Они его не читают, не знают, не почитают. Если бы было наоборот, П. Порошенко не рисковал бы обращаться к стихам Т. Шевченко всуе. Хотя бы потому, что в той же «Молитве», из которой он вырвал строчки, есть слова о нем самом. Только не те, что призывают к «единомыслию» и «братолюбию», а другие:

«Царів, кривавих шинкарів / У пута кутії окуй, / В склепу глибокім замуруй».

После разоблачений коррупционных схем в «Укрспецэкспорте» с участием людей из самого-самого близкого окружения президента определение «кровавый шинкарь» подходит к ним и к нему на сто процентов.

События 9 марта наглядно показали, что призыв Т. Шевченко к Богу «оковать» и «замуровать» тех, кто этого заслуживает, в представлении украинцев самым непосредственным образом соотносится с личностью П. Порошенко. Шевченковский день в Черкассах, встряхнув информационное пространство и монотонное течение штабной кандидатской рутины от Подола до Печерска, перевел избирательную кампанию на Украине в новое качество. Игры в демократию, пусть даже в том псевдоевропейском варианте, в каком они происходили в последние годы, отложены в сторону. Маски сброшены! Из всех их щелей полезли уши демократии улицы. Той, к которой нас успели приучить за последние пять лет.

President.gov.ua Петр Порошенко и его супруга у памятника Тарасу Шевченко

События 9 марта 2019 года напомнили дела минувших «майданных» дел. Дежавю. Только в миниатюре, в масштабе одной отдельно взятой улицы. А в остальном все было, как в лучшие дни нашего «поворота к достоинству». Исполненные яростью и чувством безнаказанности «активисты» — и скованные по рукам и ногам инструкциями, до полусмерти напуганные стражи того, что когда-то именовалось правопорядком. Ощущение было такое, как будто… В. Янукович вернулся в свой бывший офис, а толпа ринулась его прессовать.

Были, само собой разумеется, и некоторые отличия от визуального ряда, имевшего место зимой 2013−2014 гг. Одно из них — присутствие среди защитников режима людей с надписью на спине: «полиция диалога». Новое подразделение стражей порядка осталось в этот день невостребованным. Их предложения «обсудить проблему», адресованные рвущейся вперед толпе, никого не заинтересовали. Зря, выходит, запускали нововведение, о котором в свое время руководство МВД вещало с такой помпой и энтузиазмом.

Инициативу в течение всего перформанса и в Киеве, и в Черкассах прочно удерживали в своих руках «активисты». Они определяли (и определили) повестку, они формулировали требования и лозунги. Они перемещались во времени и пространстве следом за президентским кортежем, изо всех сил представляя свое движение как погоню за ним. Целью «погони» было заявлено желание «спросить» у Порошенко кое о чем. Красиво! Ни комар носа не подточит, ни свинья не съест, ни американские советники в Киеве сразу не сообразят, что к чему. Справедливости ради следует, правда, обратить внимание на то, что перехватом инициативы никто от имени власти не занимался.

Удерживали они, удерживали эту самую инициативу. А потом вдруг взяли и свели ее на нет. П. Порошенко буквально перед носом разъяренной толпы отбыл с места основных событий, хотя в какой-то момент показалось, что встречи с разгоряченными погоней бойцами «Нацдружин» ему никак не избежать. Полагать, что президента защитили и избавили от неприятного свидания полицейские, было бы, думаю, большим преувеличением.

Да, шеф областного управления Нацполиции генерал В. Лютый проявил себя как герой: вместе с подчиненными бился на кулачках (именно так — у полиции не было никаких других средств, кроме кулаков) с «активистами», как простой опер. В какой-то момент даже вышел на авансцену, с подбитым глазом. Но его личного геройства было бы недостаточно, если бы те, кого надо было унять, не унялись вдруг сами. В этом отношении вечером в Черкассах они повторили тот же трюк, что и днем в Киеве, на Банковой: шли, шли вперед, можно сказать, пёрли, а потом останавливались на полпути, когда казалось, что препятствия преодолены и что до цели рукой подать.

Видимо, сценарий, в соответствии с которым разворачивались события, не предполагал ничего другого. Любопытно, сколько же было сценариев: один или два? А их авторов: один или несколько? Так сразу и не угадаешь.

Итак, действо состоялось. Украина вздрогнула и замерла в ожидании, что будет дальше. Теперь главным и во всех смыслах ключевым становится вопрос о том, кому удастся интерпретировать инцидент в Черкассах в свою пользу и использовать затем эту интерпретацию для достижения своих целей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Если это сделают те, кто дал «добро» и деньги на субботний трейлер будущих боев и побоищ, то кандидату П. Порошенко, думаю, можно с чистой совестью паковать чемоданы и контейнеры. Если он сам и его технологи, то чистая совесть для предъявления компетентным органам пригодится всем остальным кандидатам и их спонсорам, кроме тех из них, кто играет роль «техкандида» для действующего президента. В том, что выборы 31 марта состоятся, в таком случае возникают очень-очень серьезные сомнения. Не воспользоваться такими «веселыми картинками», какие дали Черкассы, для отмены голосования в связи с «угрозой национальной безопасности» не захотел бы только очень наивный, очень уверенный в своей победе человек. Принять за такого П. Порошенко смог бы далеко не каждый. И был бы прав.

Черкасский перформанс 9 марта удался на славу. После него можно смело говорить о том, что в оставшееся время до дня «Ч» скучать никому из нас и из основных кандидатов не придется. «Демократическая» улица не даст это сделать. «Товар» показан лицом. И «товар», надо признать, знатный, такой, который дорогого стоит. При определенных условиях он открывает путь к победе, дает ключ к ней. Судя по всему, тот, кто его купит, тот и окажется триумфатором президентской кампании. Ну, а тот, кто продаст, ее главным бенефициаром. Пусть и непубличным, закулисным.

Киев