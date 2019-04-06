Между первой и второй, гласит народная «гастрономическая» мудрость, промежуток должен быть непременно небольшой. Иначе может случиться нечто такое, чего никому не хотелось бы. Ни за столом, за которым эта непреходящая формула в очередной раз извлекается на свет Божий и провозглашается, ни в мировом масштабе. Между первым и вторым туром голосования на выборах президента Украины нечто такое, по всей видимости, всё-таки случилось. В ходе избирательной кампании кандидаты в президенты потчевали граждан соображениями, идеями, предложениями по поводу борьбы против коррупции, обуздания обнищания населения, мира, процветания и прочих обязательных атрибутов светлого будущего. И вдруг содержательные «наполнители» предвыборных программ и агитационных материалов оказались никому не нужны и совершенно не важны. На первое место с колоссальным отрывом от всех остальных мест вышла тема дебатов между кандидатами, пробившимися во второй тур. К ней как-то незаметно, но очень уверенно и решительно, добавилась тема… анализов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Дебаты о дебатах вкупе с дебатами об анализах заслонили собой всё и вся, включая даже такую, казалось бы, ни за какие коврижки незаслоняемую тему, как протесты радикалов из «Национального корпуса» и «Национальных дружин» против коррупционеров из числа лучших друзей П. Порошенко в системе «Укроборонпрома». О фигуранте этого темного дела Свинарчуке-Гладковском никто в отечественном информационном поле не вспоминает уже как минимум неделю. Не странно ли? Сколько надувных свинок не попали к деткам, которые могли бы с ними забавляться, закончив свой век на брусчатке на улице Банковой! Сколько других атрибутов протестной энергии «народных масс» было, получается, потрачено зря! С некоторых пор и эта история, как и многие другие, утратила актуальность. Цвет украинской нации — радикальные патриоты или патриотичные радикалы — во главе с А. Билецким, как и вся нация, не устояв перед соблазном, включились в новую национальную забаву: посмотри, как я сдам свой анализ.

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

Наверное, такое развитие избирательной кампании в нашей нынешней ситуации вполне объяснимо и логично, если даже не предопределено. Жаль только, что идея с анализами пришла в чью-то светлую голову только перед вторым туром, а не перед первым. Все-таки тридцать девять «анализников» это и больше, и лучше, чем двое. За их самоотверженной работой на благо нации в лабораториях и медпунктах можно было бы наблюдать куда дольше.

Протестовать против того, чтобы кандидаты-«второтурники» сдавали анализы, радикалы почему-то не стали. Если говорить в этом смысле о В. Зеленском, то их вполне можно понять: пусть сдает, если хочет, кому какое дело? В случае же с П. Порошенко возникает какая-то неясность, начинают, как говорил известный киноперсонаж, мучить странные сомнения. Они от него требовали «посадить Свинарчука», обещая в противном случае кары невиданные, он не посадил. Значит, есть прямой повод прийти и потребовать не сдавать анализы, пока не будет выполнено требование о посадке. Повод есть, а приходить и требовать никто не собирается. А как пошумели перед первым туром, делая вид, что прессуют гаранта. Как покреативили. Ещё бы немного продержались в том же духе, и можно было бы, действительно, поверить, что «улица» взялась бороть власть в борьбе за справедливость.

И, вот, не минуло двух недель после последнего перформанса «Нацдружин», когда протестные акции радикалов ещё набирали темп и ход, а ничего больше не происходит. Сдулись акции, сдулись акционеры. Если под таковыми понимать участников акций. Если же называть акционерами тех, кто держит акции, то есть, иначе говоря, заказывает музыку, то они, скорее всего, не сдулись, а просто решили несколько изменить репертуар.

(сс) Анна Дубровська Андрей Билецкий

Министр внутренних дел А. Аваков среагировал на новые веяния моментально, авторитетно заявив в эфире одного из киевских телеканалов, истово обслуживающих П. Порошенко, что «не видит угроз» от «орлов Билецкого». От тех самых, что гоняли собственных «орлов» министра из Национальной полиции в Черкассах, гнули их ряды в Киеве, доставляли хлопоты в Житомире, Луцке, Ровно. Что-то где-то на Днепровых кручах в Киеве происходит. Или уже произошло. Поменялась музыка. Да, и текст политических «песен» поменялся. Заметно поменялся.

А, может быть, всё ещё проще, чем нам кажется? Может быть, борьба против президентской коррупции волновала радикалов из «Нацдружин» до тех пор, пока А. Аваков отрабатывал обещания и гонорар, полученные от Ю. Тимошенко? Когда же взялся делать то же самое с «дарами» от Петра Алексеевича, кандидата Порошенко, то все волнения улетучились?

Киев