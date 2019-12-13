«Проукраинской коалиции», о которой так упорно, с энтузиазмом вещал по каждому удобному и неудобному поводу П. Порошенко, как не было, так и нет. Это — если говорить по существу. На словах при Пете она, конечно, была. Никто никогда ее, естественно, не видел, но слышали о ней все. Лишний раз включать телевизор или радио для этого не было никакой необходимости. Включи утюг и — готово! При Вове коалиции не осталось даже на словах. «Минские соглашения» есть, а коалиции — нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Впрочем, и с «Минском» не все так однозначно. В. Зеленский в Париже вроде бы согласился с высокопоставленными собеседниками в том, что он — «Минск» — есть, и альтернативы ему нет. Однако уже на третий день после «нормандского саммита» кое-кто из его людей, занимающихся проблемами конфликта в Донбассе, объявил, что на следующую встречу «четверки» Киев готовит «изменения в «Минские соглашения».

«Мы точно напишем эти предложения, — заявил 11 декабря представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы А. Резников. — Они даже были в инициативах президента (В. Зеленского — Я.Р.) готовы».

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате»

Полагать, что это — личная инициатива спикера, нет оснований. Этот мотив звучал уже не один раз у разных спикеров, включая министра иностранных дел В. Пристайко.

В Киеве не могут не отдавать себе отчет в том, что продвигать такого рода инициативы бесперспективно: никто из трех остальных участников «нормандского формата» поддерживать их не станет. Тем не менее продвигают. Раз так, значит, собираются не идти по пути восстановления мира, урегулирования конфликта, реинтеграции, продвигая шаг за шагом «Минск», а тянуть время, как это пять лет весьма цинично и очень успешно для себя делал П. Порошенко. Позиция глубоко ошибочная, противоречащая национальным интересам Украины и чаяниям большинства украинцев.

Один из аспектов этой проблемы состоит в том, что, идя таким путем, Киев будет тянуть не чье-то, а свое собственное время. То самое, которое у него уже и так в огромном дефиците. Жизнь идет дальше. Никто вокруг ждать Украину не будет. Если Киев не умеет или не хочет быть надежным партнером, место, предназначавшееся ему, будет предложено другим. Сигналы, свидетельствующие о том, что этот процесс уже пошел, приходят в последнее время буквально со всех сторон.

С идеей готовить предложения по ревизии «Минских соглашений», да и в целом со всем мирным процессом по Донбассу в рамках «Минска», не все так гладко и просто, как это, возможно, кажется киевским «новым лицам». Парижская встреча 9 декабря в очередной раз подтвердила, что Берлин и Париж целиком и полностью разделяют позицию Москвы, согласно которой «Минск» надо не обсуждать и корректировать, а исполнять.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате»

Очень похоже на то, что в изменившейся и продолжающей меняться ситуации в мире Европа больше не позволит Киеву водить себя за нос, как это было при Порошенко. Франция все более очевидно поворачивается к России (символическим отражением этого стал поворот головы Э. Макрона на пресс-конференции, когда он слушал В. Путина, повернувшись к нему и отвернувшись от остальных). За ней готовы следовать другие: Италия, Испания, Австрия, Финляндия, Греция и др. Германия пока колеблется, но против такого развития событий не возражают ни официальный Берлин, ни оппозиция, ни крупный немецкий бизнес.

Надеяться на то, что снижение уровня партнерства Европы возместят Украине Соединенные Штаты, можно, но и тут появляются важные «но». Вот, к примеру, один сигнал, над которым следовало бы крепко задуматься. Сразу после «нормандского саммита» в Париже в Вашингтон отправился С. Лавров. Не В. Пристайко, а именно С. Лавров. О приглашении Д. Трампа В. Зеленскому посетить США с визитом давно никто не вспоминал, и это — отнюдь не досадная случайность и не американская забывчивость. Министр же В. Путина не просто слетал за океан, но привез оттуда результат, пусть пока что вербальный, но — результат. Таковым следует считать и тот факт, что С. Лавров встретился не только со своим коллегой госсекретарем М. Помпео, но и с президентом Д. Трампом, и комментарии обеих сторон по итогам встреч. Их смысл можно свести к главному выводу: и в Америке, и в России признают наличие серьезных проблем в отношениях друг с другом, но готовы отношения налаживать и развивать. Понятно, что американское «развивать» относится в первую очередь к торговле, что отдавать Москве Украину в Вашингтоне не хотят. Тем не менее Киеву есть о чем подумать.

Задумавшись же о том, как может измениться позиция США, обратить внимание и на НАТО. На последнем саммите организации был подтвержден существующий подход в отношении РФ: считая Россию одной из четырех главных угроз для альянса (в их перечне Россия стоит на первом месте), искать возможности для диалога с ней. Вроде бы вполне «проукраинская» стабильность, не так ли? Так, да не так. Точнее, не совсем так. В итоговой декларации лондонского саммита, состоящей из девяти пунктов, впервые за последние годы не нашлось места для Украины и Грузии и для упоминания партнерства с ними. Украина вообще оказалась вне официальной программы встречи. За право присутствовать на некоторых из мероприятий в ее рамках министру В. Пристайко Киеву пришлось заплатить 850 тысяч евро. Дорогое удовольствие, однако! И, судя по всему, цена будет только увеличиваться.

The Presidential Administration of Ukraine Заседание Комиссии Украина-НАТО под председательством Петра Порошенко

Украина еще при П. Порошенко превратилась для США и Европы из повода для объединения и координации усилий против России в проблему. После победы на выборах В. Зеленского эта проблема никуда не делась, она остается и сегодня. Решить ее Америка и Россия, Европа и Россия пока не могут. Так, чтобы с пользой для себя. После мощного прорыва Запада на украинском направлении сложилось примерное равновесие сил: наступать дальше США пока не хотят, о том, чтобы отступить, не думают. Проглотить украинский «пирог» кому-то одному сегодня явно не по силам. Делить же его на части — это целый ворох новых вопросов и сложностей. Никому не хочется. Риск больше потерять, чем получить, слишком велик.

Есть, однако, согласие «великих» двигаться дальше без оглядки на «проблему У». Самой проблеме, то есть Украине и нам, ее гражданам, это не сулит ничего хорошего. Мы остаемся в своей грязной, взбаламученной луже, предоставленные самим себе. «Вдали от шума городского». И европейского — тоже. В стороне и от «старой» Европы, и от Румынии с Албанией. На обочине. Там, где действуют законы и правила «дикого поля». Нас будут беспощадно грабить, отбирая то, что еще не успели отобрать до этого, и свои, и чужие (тут-то точно сложится международная коалиция!). Нас будут терроризировать в сфере культуры, веры, языка. Это — свои, но, конечно, с согласия и одобрения чужих.

Киев