Заокеанские трэнды, брэнды и прочие «ды», вопреки основательно вбитому «евроатлантическому духу», приживаются в политическом мире Украины с сильным скрипом. Заключительное шоу с участием кандидатов в президенты, которое в Америке превратили бы в событие не только года, а целой пятилетки, сотворив из него настоящую конфетку, в Киеве прошло откровенно скучновато. Технологическая «гора» штабистов П. Порошенко в очередной раз родила смысловую «мышку», окончательно и бесповоротно убедив политический класс и публику внутри страны и за разными её пределами в том, что такого клиента не спасла бы от провала даже целая сборная всех лучших манафортов мира.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Истории с дебатами П. Порошенко и В. Зеленского на «Олимпийском» стадионе в Киеве, как все помнят, предшествовала история с их анализами, которую стали активно раскручивать в информационном поле по горячим следам первого тура голосования. Технологи действующего президента, судя по всему, решили за счет вброса новой темы отвлечь внимание от слабого результата шефа, набравшего, как известно, в первом туре почти вдвое меньше голосов, чем конкурент.

Финалисты президентской гонки сдавали анализы публично, шумно, сопровождая процедуру обильными комментариями, а также разного рода действиями, рассчитанными на получение максимального агитационного эффекта. П. Порошенко в игру со шприцами-пробирками даже несколько заигрался: забава настолько пришлась ему по душе, что он сдал анализы даже не один раз, а дважды. Впрочем, нельзя исключать и того, что мотивы такого поведения гаранта лежат в иной плоскости: сдавая анализы за анализами он, возможно, хотел и сам себя убедить в том, что здоров и полон сил. Глядя со стороны на его одутловатое лицо со страшными мешками под глазами и обвисшими не по годам щеками и подбородком, трудно поверить, что под этой болезненной маской может скрываться здоровый организм.

(сс) Belova59 Анализы

Безусловным подтверждением того, что такое предположение отнюдь не лишено оснований, стало отсутствие результатов анализов П. Порошенко. Причем, как первых, тех, об итогах которых его штаб обещал сообщить уже сорок восемь часов спустя после сдачи, так и вторых, тех, после которых уже никто ничего даже не обещал. Что, в общем и целом, вполне понятно и легко объяснимо: о том, что П. Порошенко — диабетик и алкоголик в Киеве знают даже дети малые и старцы седовласые.

По той же самой туповатой логике, что сдача анализов, технологи Порошенко выстроили и историю с дебатами. Заведомо бросая клиента под танк и ведя его к публичному конфузу, хотя бы уже потому, что в Киеве точно так же хорошо известно, если не всем, то очень-очень многим, что Порошенко — вор, лгун и безответственный демагог, прячущийся под маской великого патриота, отца нации, мужественного защитника родной земли.

Вот, и получилось, что, выйдя на дебаты с артистом, для которого исполнение роли кандидата в президенты, явного фаворита второго тура В. Зеленского оказалось заметно более сложным занятием, чем роли президента В. Голобородько в фильме «Слуга народа», П. Порошенко не смог ничего ни сделать, ни добиться. Превосходя явно тушевавшегося соперника в риторической лихости, пусть и круто замешанной на лжи и передергивании, он проигрывал ему как в искренности, так и в готовности думать о чём-то ещё, кроме как о себе любимом.

Кандидатские дебаты, как и кандидатские анализы, состоялись, но оказались безрезультатными. Положа руку на сердце, их вполне можно было бы не проводить. Расчет П. Порошенко и его штаба на то, что ему удастся повергнуть В. Зеленского и публично растоптать его в ходе публичной дискуссии, не оправдались. Не поверг, не растоптал. Да, к тому же ещё, и сам себя выставил не просто в потешном, а в совершенно глупом, виде. Поделом!