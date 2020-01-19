Накануне «крещенских» выходных на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины был рассмотрен и представлен президенту В. Зеленскому проект новой стратегии национальной безопасности. Название документа — «Безопасность человека — безопасность страны», — в основу которого легли положения избирательной программы президента, для украинских реалий с характерным для них невниманием государства к его гражданам звучит необычно. Впрочем, искать тут особую новизну и новаторство подходов к проблеме вряд ли стоит. Слова секретаря СНБО А. Данилова о том, что ключевой аспект стратегии — это, якобы, «человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность», за версту разят мечтательством и прожектерством. В тексте документа ничего, что давало бы повод для таких оценок, не содержится.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Не менее, если даже не более, лирично и откровенно не стратегично выглядит формулировка конечной цели новой стратегии: «утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности». Тут буквально после каждого слова можно было бы включать функцию «смех в зале». Если бы эту фразу произнес со сцены кто-то из участников юмористического шоу «Вечерний квартал», так бы, безусловно, и случилось. Какая уж там свобода, какое богатство, какая безопасность? А как можно, говоря об Украине, где царит полнейшее бесправие, упоминать о «господстве права», под которым авторы, видимо, понимают его «верховенство»? Реальное положение вещей в каждой из этих сфер в Украине удручает. К тому же, ситуация в последнее время из года в год меняется отнюдь не в лучшую, а в худшую сторону. Ну, а «реализовывать свои таланты и способности» миллионы украинцев давно предпочитают вне пределов родной страны. Десятки миллионов!

Rnbo.gov.ua На заседании СНБО Украины

Ни эти, ни другие двусмысленные и откровенно пикантные моменты, содержащиеся в новой стратегии, президента не смутили и не остановили. Ему самому документ понравился настолько, что он готов был одобрить его незамедлительно, но, соблюдая ритуал, все же дал поручение проработать проект и подать предложения по его улучшению. В течение недели. Почему так мало времени — одна-единственная неделя? Да, потому, что еще в декабре минувшего года проект стратегии, представленный президенту в январе нынешнего, прошел апробацию… в штаб-квартире НАТО (кто там злословит о «внешнем управлении», нет его и близко!) и получил там «добро». Так что теперь «аборигенам» можно, особо не напрягаясь, брать под козырек. Они, кстати, к этому не только всегда готовы, но и, видимо, несказанно рады.

С содержательной стороны новая киевская стратегия не представляет интереса. В ней нет ничего, кроме ставшей привычной, набившей оскомину, демагогии, имеющей весьма относительное отношение к действительности. Что, к примеру, можно сказать об одном из «трех основных принципов», на которых строится концепция обороны: «развитие оборонных возможностей, которые сделали бы невозможной вооруженную агрессию против Украины — внимание! — путем увеличения цены этой агрессии»? Это вообще о чем? Понять трудно. Если, конечно, не трактовать эту формулировку не в военном, а в коммерческом дискурсе. Как сигнал о сохранении финансирования по линии Министерства обороны и «Укроборонпрома» в его нынешних высоких объемах, позволяющих нечистым на руку генералам, бизнесменам и чиновникам воровать не миллионами, а сотнями миллионов.

Отражать же гипотетическую агрессию в военном смысле Украина в ее нынешнем положении и при нынешнем состоянии ее армии способна разве что в случае, если она будет осуществляться силами «бурятской конницы». Тогда достаточно будет достроить хотя бы часть «стены Яценюка» на границе с Россией. Достроить и укрепить. Сегодня те несколько десятков метров «стены», которые удалось соорудить, не служат препятствием даже для диких кабанов. Чтобы остановить «конницу», пришлось бы выделить из бюджета еще миллионов триста, украв из них только двести пятьдесят.

Думаю, что в штаб-квартире НАТО громкий, раскатистый смех звучал при прочтении украинского опуса о «безопасности человека» не раз и не два. И что чтение неоднократно прерывалось от того, что читатели утрачивали способность различать текст, когда от смеха на их глаза наворачивались слезы. Приступ смеха сквозь слезы, вне всякого сомнения, сопровождал знакомство с направлениями политики национальной безопасности, которые в Киеве считают приоритетными. Одно из них предполагает «европейскую и евроатлантическую интеграцию (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО)». No comments!

В России многих заинтриговал тезис новой стратегии национальной безопасности Украины, содержащий требование принять меры «для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях». Принимая во внимание актуальное положение дел в этой сфере и его украинскую интерпретацию, в соответствии с которой Украины в настоящее время, вот, уже не первый год пребывает в состоянии, пусть не объявленной, но войны с Россией, отражая ее «агрессию», — тезис, действительно, звучит новаторски, открывая определенные перспективы.

Насколько в данном случае слова не разойдутся с делами, покажет время. Обольщаться, ожидая кардинальные изменения в правильном с точки зрения здравого смысла и национальных интересов Украины и России направлении в скором времени, вряд ли стоит. Тем не менее корректировка даже одной только риторики со стороны Киева представляется важной и значимой. Без изменения дискурса невозможно изменение курса. Если дело пойдет, и сначала в СНБО Украины, а затем в украинской власти в целом заговорят об отношениях с Россией в том ключе, в каком о них сказано в цитированном пассаже новой стратегии национальной безопасности, это будет шаг вперед. В сторону отказа от движения к обострению и далее — к относительной нормализации.

Rnbo.gov.ua Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины

Если А. Данилов не лукавит, говоря о том, что новая стратегия строится на основе программы В. Зеленского, с которой он шел на выборы, то такая логика представляется вполне оправданной. Будущий президент обещал дать украинцам давно ожидаемый большинством из них мир. Без деэскалации и нормализации отношений с Россией выполнить это обещание невозможно. Если без одобрения НАТО (уже не кандидат в президенты, а президент) В. Зеленский исполнить это свое обещание не в состоянии, а НАТО согласно дать такое одобрение, то — слава Богу, не так ли?

Правда, идти в НАТО, не дразня Россию, это — трудновыполнимая задача. Если вообще выполнимая. Для любой страны, расположенной на дальних и на ближних подступах к границам РФ. Для Украины — тем более. Рано или поздно все равно придется делать выбор: либо идти — либо не дразнить. Об этом, надеюсь, пойдет речь в следующей редакции стратегии национальной безопасности Украины. Надеюсь, в правильном ключе, отвечающем национальным интересам не кого-то третьего, а именно Киева.

Киев