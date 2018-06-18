Впервые необычное для православного слуха, не имеющее трактовки в церковном каноне ввиду его отсутствия в обиходе словосочетание «Матерь-Церковь» употребил П. Порошенко, взявшись двигать проект предоставления томоса об автокефалии для «единой украинской православной церкви» от Вселенского патриарха. Упомянув, среди прочего, о своем июльском 2016 года обращении по случаю 1028-летия Крещения Руси, он не преминул подчеркнуть, что приняли «мы — его (крещение — Я.Р.) от нашей Константинопольской Матери-Церкви». Тогда на эту необычную формулировку мало кто обратил внимание. Вслушиваться в слова президента Украины давно перестали даже его ближайшие соратники и сотрудники его собственной администрации. Уследить же за витиеватыми рассуждениями Порошенко о «единой поместной православной церкви», которыми он вдруг ни с того, ни с сего разразился 17 апреля, и в которых по степени демагогии и пустозвонства превзошел самого себя, никто и не пытался.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Но вот, минуло почти два месяца, и ту же невесть откуда взявшуюся формулировку повторил кир-Варфоломей. 11 июня в день своих именин на литургии он, взявшись рассуждать о «путях спасения» украинской нации, «пребывающей в расколе», выразил готовность «Церкви-Матери» «выполнить свой апостольский долг» по преодолению раскола. Правда, не уточнив, как, по его мнению, можно в данном случае совместить предлагаемое им понимание апостольского долга с тем запретом под угрозой отлучения, который сами апостолы накладывали на любые «объединительные решения» для раскольников, кроме их возвращения в Церковь через покаяние.

«Наш долг и ответственность — вернуть эти народы (украинский и македонский — Я.Р.) к истине и каноничности Церкви», — заявил Варфоломей. Оставив без внимания проблему вторжения на каноническую территорию другой Церкви — Русской православной, — если ему все-таки вздумается «спасать» украинских раскольников путем предоставления им автокефалии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Мотив церковного «материнства» в исполнении дуэта Киев — Фанар заслуживает, думаю, особого внимания. Киевские поборники автокефалии от Варфоломея, аргументируя обоснованность своего проекта, вспомнили, среди прочего, о том, как когда-то Московская патриархия «выкупила» Киевскую метрополию у Константинопольского патриархата за «взятку» в энную сумму денег и двести соболей. Не вдаваясь в исторические детали, хотелось бы обратить внимание на то, что, коли так, получается, что «Матерь-Церковь» с берегов Босфора повела себя по отношению к своей киевской «дочке» совсем не по-матерински. Она ее продала! Ничуть не заботясь при этом ни об «истине», ни о каких-либо иных высоких материях, о которых сегодня взялся рассуждать патриарх Варфоломей. А теперь что? С чьей-то подачи решила, что продешевила? Придумала себе, что сегодня можно было бы попробовать, пользуясь моментом, получить доплату? А как же с соболями? Возвращать? Или о них предлагается раз и навсегда забыть?

Вопрос о том, отчего да почему история с автокефалией для Украины от Константинополя закрутилась-завертелась именно сейчас, представляет самостоятельный интерес. Киевские чиновники, посвященные в «кухню» со стороны «невесты» — администрации президента П. Порошенко, — в ответ на него принимались загадочно ухмыляться, возносить очи горе и туманно намекать на то, что Киев, дескать, получил какой-то «сигнал» от Фанара. Верится в нечто подобное, как и во многое другое, исходящее от Банковой, с величайшим трудом. Тем не менее, исходя из принципа «дыма без огня не бывает», стоило бы, думается, вспомнить о том, что в апреле в гостях у кир-Варфоломея побывал новоназначенный спецпредставитель госдепа США по религиозной свободе в мире. Не от него ли исходит идея вмешательства Константинопольского патриархата в украинские церковные дела? Не из американского ли посольства в Киеве поступил тот самый «сигнал», после которого Банковая вдруг устроила автокефальный переполох?

Пока киевская власть тешит себя и публику надеждами на то, что томос об автокефалии от Вселенского патриархата будет получен «уже завтра» (поначалу назывался срок — конец мая, теперь — 28 июля, день Крещения Руси), украинские раскольники уже вовсю делят шкуру неубитого медведя. Глава неканонического Киевского патриархата Филарет на всех углах трубит о том, что сразу после получения томоса заберет у канонической Украинской православной церкви не только ее название, но и имущество, в частности — обе Лавры: Киево-Печерскую и Почаевскую.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

Фактически канонической Церкви на Украине готовят судьбу жертвы. Если события будут развиваться именно так, то переделом имущества в пользу раскольников дело вряд ли ограничится. Сомнительно, что верующие просто так отдадут свои святыни. Может разразиться настоящая религиозная война. Понимает ли патриарх Варфоломей, что в случае дарования Киеву томоса на автокефалию именно он окажется главным виновником этой беды? Тут стоило бы, видимо, вспомнить, что однажды Константинополь уже совершил трагическую ошибку, поддержав в 20-е годы ХХ века создаваемую большевиками «обновленческую» православную церковь. Итогом такого решения стали смерть десятков тысяч священников и мирян, разрушение тысяч храмов, тотальное преследование Церкви по всем направлениям. Неужели история так ничему и не учит? Неужели на Фанаре готовы опять идти на такие огромные риски, как сто лет назад?

Упоминать о том, что Вселенский патриарх, по всей видимости, играет в случае с Украиной двойную игру, как-то даже не совсем удобно. А ведь играет! Говоря о томосе для автокефальной украинской поместной церкви, в Константинополе имеют в виду не то же самое, что в Киеве. На берегах Днепра мечтают о полной независимости для своей церкви. На берегах Босфора видят будущее украинской церкви в виде метрополии, подчиненной Вселенскому патриархату. Как говорится, почувствуйте разницу!

Двойная игра дополняется двойными стандартами. Задумаемся еще и о том, что в Турции есть своя собственная Турецкая православная церковь, созданная при поддержке государства. Представим себе, что президент Турции Т. Р. Эрдоган по каким-то мотивам принимает решение поддержать создание автокефальной православной церкви, которая была бы независима от давнего недруга Анкары — Греции. У Фанара в пользу Турецкой православной церкви отбирают все приходы и резиденцию Варфоломея, а также заставляют Константинопольскую патриархию сменить название на «Греческая православная церковь в Турции». Кир-Варфоломею такое бы вряд ли понравилось, не так ли? Почему же он ратует за такой сценарий для Украины и для канонической украинской Церкви?