Среди «новелл», озвученных представителями Национальной полиции и Генеральной прокуратуры в связи с задержанием группы лиц, возможно, причастных к убийству П. Шеремета, присутствуют такие, которые не только порождают вопросы и сомнения, но и вызывают возражения. На почетном месте среди них стоит, безусловно, вопрос о целях и мотивах преступления. Тут посылы звучат особенно невнятно, а позиция следствия, как, впрочем, и вся заявленная концепция события, выглядит, пожалуй, наиболее уязвимо.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Тему дестабилизации ситуации в стране долго, упорно и при этом весьма топорно эксплуатировала Служба безопасности Украины. На то у СБУ и лично у ее шефа В. Грицака были причины. В основном, понятно, личные, мелочные, корыстные, но от этого не менее веские с точки зрения их результативности. Прикрываясь угрозой дестабилизации, можно было без лишних усилий получать деньги из бюджета и чуть ли не каждый Божий день рапортовать наверх о невиданных успехах, едва успевая сверлить дырки для новых звезд на погонах и орденов на кителях. Ею к тому же удавалось маскировать действия по введению режима политических преследований с элементами очевидного террора в отношении как инакомыслящих, так и конкурентов по «белому» и «черному» бизнесу. И прочая, и прочая.

Kakakarl Василий Грицак

С убийством П. Шеремета эта тема если и вяжется, то с очень большим трудом. Но даже будучи «привязанной», все равно режет глаза пучками белых ниток, торчащих во все стороны. Неслучайно по дестабилизации как по предполагаемому мотиву действий преступников стали системно и целенаправленно бить адвокаты подозреваемых в ходе судебных слушаний по избранию для них меры пресечения. Крайне показательно и то, что за тему ухватились многочисленные эксперты и комментаторы, вставшие на защиту задержанных лиц в СМИ, соцсетях, на эфирах. Их речи звучали, как написанные под копирку, но опровергать их тем не менее было непросто.

Начать с того, что середина лета — «мертвый сезон» по всем возможным направлениям и «фронтам». Далеко не самое лучшее время для каких-либо манипуляций с общественным сознанием и поведением, будь-то их мобилизация или устрашение с целью дестабилизации. К тому же летом 2016-го ситуация на Украине была и без того предельно нестабильной, в том, чтобы целенаправленно дестабилизировать ее, не было необходимости.

Светлая память Павлу Шеремету! Покойный, вне всякого сомнения, был человеком на несколько порядков выше по уровню, чем А. Бабченко, очередь которого как жертвы убийства (в этот раз, к счастью, инсценированного) в организации очередной «дестабилизации» наступила по воле СБУ позже. Однако полагать, что Шеремет — именно та фигура, убийство которой способно вызвать бурную реакцию украинского общества или хотя бы его элитарной части, было бы верхом наивности.

Okras Павел Шеремет

В то, что в случае с убийством Шеремета речь шла именно о попытке дестабилизации ситуации в Киеве и на Украине, не верит пока практически никто. Парадоксально, но авторы этой версии убеждать политический класс и общественное мнение в обратном не спешат. Вряд ли это обстоятельство можно считать случайностью: если бы верили, что смогут это сделать, давно бы взялись за дело. С другой стороны, июль — время подготовки антироссийских решений в США и ЕС. Малайзийский «Боинг» в небе Донбасса в 2014-м тоже сбивали в июле, причем примерно в те же дни, в которые взрывали П. Шеремета. Сбили 17-го, убили 20-го. Даты, как видим, почти совпадают. Случайность? Возможно. А возможно, и нет. Кстати, именно в 2016-м США распространили санкции на ФСБ и ГРУ России.

А была еще подготовка не только антироссийских, но и проукраинских решений. Или, по крайней мере, проработка инициатив, направленных на это. Как, например, «План Маршалла для Украины», инициированный в ноябре 2014 г. литовским парламентом и бывшим литовским премьером А. Кубилюсом, начавший приобретать некоторую определенность как раз в то время, когда пострадал журналист. 50 миллиардов евро на 10 лет. Конференция доноров должна была состояться в феврале-марте 2018 г. Не состоялась. И кто теперь помнит об этом плане? Никто не помнит, никто не вспоминает. А в 2016-м думали о нем серьезно. Или старательно делали вид, что думают так, надеясь надуть Брюссель.

Kyiv.npu.gov.ua Взорванный автомобиль Павла Шеремета

Кроме того, к середине 2016 г., кстати говоря, наметились и в какой-то мере проявились первые признаки готовности Европы переосмыслить и переоценить как сам украинско-российский конфликт, так и свое отношение к нему и к обеим сторонам. Такое развитие событий Киев ни в коем случае не устраивало. Ни в коем! Вот и полились бурным потоком слова и дела, имевшие целью очернить Россию и обелить себя, представив жертвой.

Так что версия, в соответствии с которой убийство П. Шеремета могло быть «адресовано» не внутренней, а внешней аудитории, выглядит не менее правдоподобно, чем версия о дестабилизации. Еще более реалистичной она становится в свете того, что никто из киевских силовиков и политиков о ней даже не заикается. Не скрывают ли они таким образом что-то важное?

Киев