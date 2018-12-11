Владимир Лактюшин
Последние публикации
Перестройка-2: что ставит молодежь и государство на грань конфликта
Словно и так мало проблем в России, так подбрасывают в костер поленьями новые. На этот раз — волна запретов силовиками концертов популярных у молодежи групп (преимущественно в стиле рэп, но не только) в регионах, которая грозит поставить на грань отношения нового поколения и власти. И это накануне...
11 декабря 2018
Лицо и имя России. Чиновники запрещают почитать память о командире «Альфы»
Что делать в ситуации, когда рейтинг правящей партии упал до рекордного за десятилетие минимума, а 28% россиян уверены, что за прошедший год социальная ситуация в стране ухудшилась? Отвлечь внимание, заставить общество перессориться на какой-нибудь другой теме. Например, в честь кого бы назвать уже...
23 ноября 2018
Морской бой: Что собирают на Азове Россия и Украина?
Противостояние на Азовском море усиливается, после рассмотрения этого вопроса Европейским парламентом, принявшим 25 октября резолюцию с призывом ввести новые санкции против России из-за действий на Азове, а 19 ноября обеспокоенность «угрозами безопасности» принял Комитет по вопросам гражданского...
19 ноября 2018
Возвращение Кудрина реанимировало экспансию «западных ценностей»
Первые результаты возвращения Алексея Кудрина, лидера «системных либералов», во власть — в Санкт-Петербурге торжественно открылся на новый учебный год Европейский университет. У этого частного учебного заведения, изначально финансируемого фондами Сороса, Макартуров и прочих, в декабре 2016 году...
2 октября 2018
Какой будет межнациональная политика в РФ при Мутко?
Как стало известно из распределения обязанностей между вице-премьерами, утвержденного Дмитрием Медведевым, Виталий Мутко среди прочего будет курировать «национальную политику и национальные отношения в целом». Я далек от шаблонного восприятия Виталия Леонтьевича, которое у читающей...
31 мая 2018
Позорное бегство из Турции: «Сбербанк» получает убыток в 300 миллионов долл
Иногда я задумываюсь, что термин «вредительство» появился в 1930-е годы не на пустом месте. Вот судите сами. «Сбербанк» заявил вчера о продаже турецкого Deniz Bank, своей крупнейшей дочерней компании за рубежом. Сумма сделки составила 3,18 млрд долл., а приобретен Deniz Bank был в 2012 году за 3,5...
24 мая 2018
Операция «Нечистые руки» — о чиновниках с деньгами в офшорах
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), известная своим подробным списком террористов и экстремистов, как оказалось, уже «берет на карандаш» и чиновников, вплоть до деятелей высокого ранга. В принципе, это и хорошо — давно пора полностью национализировать тех, кто...
26 апреля 2018
«Мозговой пылесос»: Зачем Запад вытягивает к себе студентов из РФ?
Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) совместно с МГИМО презентовало 16 апреля проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», целью которого является...
19 апреля 2018
«Лет ми спик фром май харт»: чем займётся туристическая полиция на ЧМ-2018
В центре внимания журналистов — как-никак, до Чемпионата миру по футболу 2018 года, который принимает Россия, осталось всего два месяца — оказалась новая специально созданная «туристическая полиция». Функционал её описывается предельно неясно, но обещают, что она будет чуть ли не на руках носить...
10 апреля 2018
Одичание молодёжи: к чему привело внедрение либеральной идеологии в школах
Одичание. Иного термина для происходящего на наших глазах в учебных заведениях просто не подберешь. Массово сняться полуголыми на видео в стиле, среднем между BDSM и гей-вечеринкой? Легко! Выложить всё это с гордостью в интернет на всеобщее обозрение? Пожалуйста! Прийти в школу и рубить учащихся...
21 января 2018
«Частные армии» или «прокси-войска» России?
Вновь активизировались обсуждения о легализации в России частных военных компаний (ЧВК). Эта тема не нова, став чрезвычайно актуальной в связи с военными действиями в Донбассе и Сирии. На Западе в таких случаях военные министерства широко обращаются к профессионалам из ЧВК. Достаточно сказать, что...
18 января 2018
О социальных сетях, молодёжи и политическом проектировании
Чем запомнился 2017 год? Давайте вспоминать. 26 марта на митинги в поддержку требований Алексея Навального к премьер-министру Дмитрию Медведеву (разоблачительный фильм «Он вам не Димон») по всей стране выходят десятки тысяч человек, значительную часть которых составила молодёжь (включая школьников)...
25 декабря 2017
Радужная бомба. Кто готовит массовые беспорядки на ЧМ-2018?
Действия Российского футбольного союза и оргкомитета ЧМ-2018 создают почву для настоящего взрыва. Я имею в виду обнародованные 21 декабря в одном из популярных блогов на Sport.ru заявления о том, что на ЧМ-2018 можно будет разворачивать флаги ЛГБТ-движения, целоваться мужчинам и прочее, по поводу...
25 декабря 2017
«Наши флаги — это честь»: на Олимпиаде-2018 РФ предлагают капитуляцию
«Для них это просто тряпка, а для нас наши флаги — это гордость, честь. Так с Великой Отечественной войны — раз флаг захватывают, значит, враг разбит», — говорят герои нашумевшего фильма ВВС «Армия русских хулиганов», безымянные фанаты ФК «Орел». Именно так воспринимают национальное знамя и...
8 декабря 2017
Суть предвыборной тактики Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о выделении денежной помощи семьям погибших и получивших инвалидность сотрудников Главного управления (ГУ) МВД по городу Москве. «Я думаю, разовую помощь можно оказать в размере 200 тыс. руб. каждой семье», — сказал мэр 10 ноября на встрече с полицейскими в...
13 ноября 2017
Собянин стал блогером и просит советов у молодёжи
Днём 8 ноября в соцсети ВКонтакте появился аккаунт «Блог Сергея Собянина» (на данный момент у него около 200 подписчиков), а во всемирной сети — сайт сергейсобянин. рф (на нём размещены ссылки на данный аккаунт в соцсети). Ссылки на эти ресурсы продвигают в соцсетях люди, работающие в пресс-службах...
9 ноября 2017
«Мигранты — новая нефть»: об избирательных обещаниях Собянина
Сергей Собянин начал предвыборную кампанию с прицелом на сентябрь 2018 года. Несмотря на подчеркнутую «технократичность» и прочую «продвинутость» действующей московской власти, методы не отличаются от повсеместно принятых уже 10 — 20 лет назад: обещания поднять зарплаты бюджетникам и пенсии. Не...
30 октября 2017
Ритуальные жертвы. Почему проваливается национальная политика в России
Громкое событие в Республике Крым. 16 октября глава республики Сергей Аксенов сообщил в Facebook: «По моему требованию написал заявление об отставке председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Считаю работу...
18 октября 2017
Бунт мигрантов. «Третий мир» в Москве стоит на пороге
Ещё не так давно наше «самое важное из искусств» (по формулировке Ленина) тщательно отрабатывало соцзаказ на создание карикатурно смешного образа гастарбайтеров, а отдельно — бунта равшанов и джамшутов (фильм «Наша Russia: Яйца судьбы», 2010 г.). Когда этот бунт полыхнул в жизни, то стало ясно, что...
22 сентября 2017
Выборы-2017 в Москве: Несистемные либералы открыто празднуют победу
Парадные реляции об итогах муниципальных выборов мы уже услышали 10 сентября от Мосгоризбиркома и мэрии: 76,83% от общего числа мандатов у представителей «Единой России», абсолютное большинство, не дающее возможности оппозиции выдвинуть своего кандидата на выборы мэра в 2018 году, и так далее и...
11 сентября 2017