«Для них это просто тряпка, а для нас наши флаги — это гордость, честь. Так с Великой Отечественной войны — раз флаг захватывают, значит, враг разбит», — говорят герои нашумевшего фильма ВВС «Армия русских хулиганов», безымянные фанаты ФК «Орел». Именно так воспринимают национальное знамя и большинство наших сограждан, которые воспитаны на подвиге крейсера «Варяг», отказавшегося спустить флаг перед лицом огромной японской эскадры: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает». Напомню, что дальше в известной песне поется: «Все вымпелы вьются, и цепи гремят, наверх якоря поднимая…». Именно на этом поступке воспитывали детей, не случайно и в советской экранизации «Острова сокровищ» Стивенсона была развита фраза, произнесенная во время артиллерийского обстрела форта пиратами главой его защитников, бесстрашным капитаном Смоллеттом: «Спустить флаг? Гордый морской обычай не позволяет спускать флаг во время сражения! Никогда!»

Дарья Драй ИА REGNUM Российский флаг

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР Флаг не снимать!

Что нам предлагается перед лицом наведённых на нас орудий Запада? Именно спустить флаг. Сдаться. О, на Западе отлично понимают символизм этого поступка. Не удалось раздавить санкциями (Барак Обама обещал в начале 2015 года с их помощью «разорвать в клочья экономику России»), не удалось сорвать Олимпиаду в 2014 году в Сочи, так теперь постараются на другой публично унизить перед всем миром. И ждут нашей реакции. Стерпим, улыбнемся, утрёмся ради золота? Или гордо ответим «Нет!»? Россия не раз уже удивляла мировую закулису, например, когда с началом бомбёжек Югославии премьер-министр Примаков развернул самолёт, отказавшись лететь в Штаты, даже обещавшие огромные кредиты для предварительно разрушенной ими экономики нашей страны.

Согласие выступать без национального флага в соцсетях уже прямо сравнивают со сдачей в плен, тиражируя копию немецкой листовки 1941 года к советским солдатам, только со слегка измененным текстом: «Русский спортсмен, сдавайся!». В плену, мол, тебя ждет хорошая жизнь, сытная еда, деньги… Ничего не напоминает?

Не случайно агитацию за выступление без флага сразу же завели либеральные СМИ вроде «Ведомостей». Мол, самое время всем дистанцироваться от государства, это с ним воюет Запад, а нам до этого дела нет… Тоже — классика образца 1941 года.

Неужели мы променяем честь на медали, которые у нас далее Запад так же легко отберет — при желании снова обвинив всех поголовно наших спортсменов в допинге?