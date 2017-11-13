Москва, 13 ноября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о выделении денежной помощи семьям погибших и получивших инвалидность сотрудников Главного управления (ГУ) МВД по городу Москве. «Я думаю, разовую помощь можно оказать в размере 200 тыс. руб. каждой семье», — сказал мэр 10 ноября на встрече с полицейскими в правительстве Москвы, в ходе которой те обратились за поддержкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Как выяснилось из их заявлений на той же встрече, в помощи нуждаются семьи 377 погибших при исполнении служебных обязанностей и 243 ставших инвалидами в ходе военных действий сотрудников столичного главка. Огромная цифра! И очевидно — это потери наших защитников из ГУ МВД не за год, а за много-много лет.

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Сотрудники правоохранительных органов защищают нас — порой ценой своего здоровья и своих жизней — от преступников и террористов. «Солдаты правопорядка», как называют их на Западе, встают между нами и угрозой, поэтому святой долг государства — помочь им и их семьям. Эту помощь можно всячески приветствовать, более того — требовать от чиновников, особенно регионов с крупным бюджетом. Вопрос в другом — почему она не оказывалась им ранее, раз полицейские приходят сейчас в мэрию просить помощь? Когда бюджет Москвы щедрой рукой расходовался на разного рода показушные мероприятия, на бесконечную переукладку плитки, на «чтения в парках» (на что Александрине Маркво — жене соратника Навального Владимира Ашуркова — выделили за несколько лет более 100 млн рублей), пиар мэрии в интернете (о миллиардных тратах каждый год на это не так давно писали журналисты) и прочее. Почему эта помощь — и очень небольшая, сравнительно с потерей или тяжелой травмой кормильца! — оказывается лишь сейчас, когда Собянин начал свою предвыборную кампанию с прицелом на сентябрь 2018 года?

Очень неприятно об этом говорить, но ощущение, что таков уж общий лейтмотив предвыборных действий мэрии со всеми категориями избирателей — «мы вам дадим денег». До этого не давали вовсе или давали мало — а сейчас, когда скоро выборы, — дадим. Чтоб проголосовали дружно в 2018 году за «любимого Сергея Семеныча».

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Именно такое ощущение остаётся и от прочтения статей в газетах, издаваемых мэрией в разных районах Москвы. Вот, например, статья в газете «Южные горизонты» (газета Южного административного округа) от 10 ноября так и названа «Как увеличится размер социальных выплат». Читаем в ней: «Повышение с 1 января пенсий, пособий и других социальных выплат беспрецедентно по их объёму и количеству людей, которые получат прибавки». Тут же красивая инфографика. Пенсия в 2017 году — 14,5 тыс. руб., с 1 января 2018 года будет 17,5 тыс., пособия участников обороны Москвы вырастут сразу с 4 до 8 тыс., героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов Славы — с 16 до 25 тыс.

Выплаты юбилярам семейной жизни: 50-летней — в мэрии обещают увеличить с 10 до 20 тыс. руб., 55-летней — с 11 до 25 тыс., 60-летней — с 12 до 25 тыс. и так далее.

Охвачены обещаниями и другие категории избирателей, кроме пенсионеров. Малообеспеченные семьи? Пособие на ребенка увеличится с 2 до 10 тыс. (если ребенок младше трех лет, для одиноких матерей и семей военнослужащих — до 20 тыс.) или 4 тыс. (если старше двух лет, для одиноких матерей и семей военнослужащих — до 6 тыс.).

Увеличены вдвое пособия на покупку школьной формы (с 5 до 10 тыс.) и так далее.

Опять же социальная помощь — дело хорошее. Но почему её беспрецедентное повышение оказывается привязано к выборам? Почему не повышались социальные выплаты в таком размере в предыдущие годы? Ведь деньги в бюджете были — но тратились на другие, часто имиджевые, но дорогостоящие вещи. И будет ли повышаться дальше, в годы после выборов? Ведь многие могут расценить всё это как завуалированную покупку.

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Так обращаться с людьми нельзя. И бюджет Москвы — не личная копилка Собянина. Это налоги москвичей и зарегистрированных в столице компаний, которые достаточно слабо зависят от деятельности конкретного градоначальника. Поэтому тратить их на помощь семьям полицейским, пенсионерам, многодетным матерям и другим социально незащищенным категориям должны каждый год, увеличивая по максимуму того, что может позволить доходная часть бюджета! Это нужнее, чем очередной фестиваль для хипстеров, который покажет «новый современный облик столицы под мудрым управлением Собянина». Не расходовать разово лишь под выборы — «вот, как мы о вас заботимся, кстати, скоро выборы…»

Люди ведь всё понимают.