Ещё не так давно наше «самое важное из искусств» (по формулировке Ленина) тщательно отрабатывало соцзаказ на создание карикатурно смешного образа гастарбайтеров, а отдельно — бунта равшанов и джамшутов (фильм «Наша Russia: Яйца судьбы», 2010 г.). Когда этот бунт полыхнул в жизни, то стало ясно, что ему уступят в зрелищности даже лучшие сцены уличного бунта из недавно представленного «Притяжения».

Цитата к_ф Притяжение. реж. Фёдор Бондарчук. 2017. Россия Мигранты

Ночь. Темнота. Расположенная сверху камера показывает, как к высоким железным воротам стягивается, как лужи ртути, огромная толпа. (Позже МВД сообщит — собралось от 200 до 300 человек, часть из которых была задержана прибывшими нарядами). Другой ракурс уже прямо в лицо — эта возбужденная толпа кричит, рвёт на себя ворота, штурмует их как некую крепость, защищаемую бойцами ОМОНа в шлемах, с дубинками и щитами.

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Вслед за митингом исламистов у посольства Мьянмы 3 сентября, собравшем порядка 800 человек, столица пережила очередное массовое выступление мигрантов с юга. Куда эта волна повернёт дальше? Где произойдёт новое выступление, о масштабах которого мы можем сейчас только догадываться? Пойдут брать управы, УВД, наконец, Кремль?

Я ничего не нагнетаю. Я как законопослушный гражданин задаю вопрос — могут ли себя чувствовать москвичи и гости столицы в безопасности, когда на улицах раз за разом происходят такие выступления, которые гасят уже по факту?

Конечно, эти два бунта вызваны разными причинами.

Ситуация в Люблино в целом находится на уровне кризиса, начиная с 2009 года, когда в построенный здесь исполинский ТЦ «Москва» переехали торговцы с закрытого Черкизона. Теперь это «город в городе». Вот что надо было снимать Бондарчуку в качестве огромного корабля инопланетян! Вокруг — неформальная зона отчуждения. Ночью рядом с ТЦ ходить просто страшно. Впрочем, на ближайших улицах здесь теперь Шанхай, Ханой, Душанбе, что хотите — тысячи иностранных торговцев и грузчиков снимают тут квартиры, перевозят свои семьи. По пути от метро — нелегальные таксисты и торгаши с рук, дешевые магазины с льющейся восточной музыкой, вывески «Халяль» (правда, соседствующие с дешевыми магазинами алкоголя — многие мигранты спокойно совмещают с ним религию).

Цитата к_ф Притяжение. реж. Фёдор Бондарчук. 2017. Россия Бунт

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В 2008 году в Люблино уже произошла массовая (примерно сто на сто) битва дагестанцев с футбольными фанатами из достаточно крупных фирм. Первая сторона победила, придя «на стрелку» с травматическими пистолетами — на появившемся в сети интернет видео стрельба из них звучит так часто, словно палят очередями. Пришедших на голых руках фанатов положили тогда десятками. Уже потом была Манежка, Бирюлёво. С юго-востока приходили сообщения о регулярных драках славянской и кавказской молодежи, в том числе и с применением травматов (вооружаются теперь обе стороны). С 2009 года здесь проходит по улицам 4 ноября «русский марш». Ощущение, что люди ходят по вулкану.

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Создаётся впечатление, что внимание мэрии сосредоточено только в центре Москвы. Тут каждый год перекладывают на миллиарды рублей плитку, изощряются в новых дорогих проектах, разыгрывают красивые праздники и «договорные матчи» с оппозицией. А мир за пределами «Москвы со стаканом кофе в руке» не волнует ни яшиных, ни собяниных. Для них тех районов, где «нормальных жителей живет сильно меньше» (как выразился в 2013 году начштаба Навального Максим Кац про то же Люблино), словно и не существует.

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Дарья Антонова ИА REGNUM ТЦ «Москва»

Те, кому не повезло жить в престижных районах, кто вытолкнут на окраины, им не интересны, словно это другой город, другая страна и вообще другой мир во всех смыслах. Лощёный центр Москвы любит лишь деньги, получаемые от патентов для мигрантов (Собянин ранее уже назвал их главным источником дохода бюджета города) и от бесконечных крытых рынков в спальных районах или промзонах на окраинах, где они работают и живут. А так пусть юго-восток задыхается в маршрутках в пробках между ТЦ «Москва» и ТЦ «Садовод» (вторая точка, куда переехал Черкизон), переживает столкновения сотен мигрантов с фанатами или ОМОНом — для обитателей мира Патриарших прудов это и так «каменные джунгли» варваров и лимиты, мир, который они не хотят знать.

Власти столицы обязаны развернуться от «Москвы айфонов» лицом к простым людям, жителям «непрестижных» районов. Начать общаться с ними и слышать их проблемы не через миражи «Активного гражданина». Поставить под жёсткий контроль безопасность там, в том числе духовную. Потому что те же бунтующие грузчики с ТЦ «Москва» завтра могут выйти на политический митинг, будучи распропагандированными исламистами. И незаметно, чтобы ОМОН их пугал уже сейчас. Это не хипстеры-белоручки.