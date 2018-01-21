Москва, 21 января, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Одичание. Иного термина для происходящего на наших глазах в учебных заведениях просто не подберешь. Массово сняться полуголыми на видео в стиле, среднем между BDSM и гей-вечеринкой? Легко! Выложить всё это с гордостью в интернет на всеобщее обозрение? Пожалуйста! Прийти в школу и рубить учащихся, устроить поножовщину, попытаться поджечь всех? Почему нет!

Цитата х/ф «Полицейская академия-3», реж. Джин Куинтано, 1986 США, Танцы-шманцы

И ведь страшно, что это не исключения. Налицо воспроизводящая себя тенденция. 15 января произошло нападение на школу в Перми — и уже 19 января подобная трагедия повторяется в другом уголке страны, в военном городке Сосновый Бор, входящем в состав столицы Бурятии Улан-Уде. Не успели студенты Ульяновского института гражданской авиации выложить 16 января в сеть скандальное видео со своими плясками, как 18 января в городских пабликах в соцсетях появилось новое видео, снятое, судя по форменным футболкам, в общежитии МЧС. Да, проявления разные, но разве оба не показывают полную деградацию самых базовых моральных ориентиров?

И ведь такого не было даже в тяжелые 1990-е годы, когда на телеэкраны выплеснулись «порнуха» и «чернуха», а героями общества стали бандиты и проститутки. Почему?

Потому что в 1990-е разрушение школьной системы только начиналось, и происходило не в один год. Может быть, кто-то помнит нашумевшую тогда реформу Асмолова. «С 1992 по 1998 год Асмолов работает заместителем министра образования России, по сути, являясь идеологом нового курса, активно внедряя принципы «вариативности», «толерантности», «деидеологизации». Деидеологизация коснулась литературы, истории, других гуманитарных дисциплин и обернулась тотальной идеологизацией российского образования», — напоминала в 2016 году «Литературная газета». Всё это преподносилось как борьба с тоталитаризмом.

«Дискуссия о роли школы идёт постоянно. Одни считают, что её роль — формовка личности, когда из людей делают солдат Урфина Джюса. Я же считаю, что школа должна быть институтом поддержки человечности в человеке, который помог бы индивидуальности отстаивать себя», — одна из нашумевших фраз Асмолова.

В переводе на нормальный язык — в советские годы школа имела, помимо образовательной, еще и воспитательную функцию, помогала формированию личностей детей, теперь же от неё надо было отказаться как от жуткого насилия над свободной личностью.

Асмолов с коллегами проповедуют такие идеи и сейчас, встречая понимание у представителей леволиберальной публики. Выразительный пример — в конце 2016 года либеральный портал «Мел» опубликовал статью журналиста Александра Черныха (во второй половине нулевых годов активиста леворадикального движения, публично бравировавшего своим участием в его уличных акциях и знакомством с лидерами «красных скинхедов») под выразительным названием «Советская школа не заботилась о личности отдельного ребенка».

В статье приведены слова и Асмолова, и его единомышленника по реформе образования 1990-х годов Александра Адамского. Последний заявил: «Если принцип лояльности вновь встанет во главу угла, то школа адаптируется под эти авторитарные условия. И тогда у нас снова будет советская система образования, по которой многие так скучают… Если вы хотите вернуть советское образование, будьте добры восстановить весь Советский Союз, включая отсутствие самореализации, номенклатуру и железный занавес. Только ведь и это не спасёт, потому что мир давно изменился. В наше время ценятся свободные люди, которые… не работают по спущенным сверху алгоритмам».

Свободные люди, свободные люди… Вспоминается интервью, которое несколько лет назад дал нашим журналистам вокалист рок-группы KISS: «Америка — свободная страна, где люди убивают президентов». Причём, он говорил об этом не с горечью, а с некоей гордостью — видите, никаких пределов не чинится свободной личности! А если убивают президентов, что останавливает убивать прохожих, посетителей концертов, школьников?

В 1990-е годы демократы любили демагогически заигрывать с неформальной молодёжью — вот, мол, мы даём вам полную свободу, поэтому поддерживайте нас, а то эти советские фашисты-тоталитаристы (одна из любимых тем Асмолова, впрочем, как и у популярной рок-сцены тех лет, — уподобление СССР нацистской Германии) придут и снова всё отберут! В августе 1991 года неформалы массово вышли на баррикады у Белого Дома (позже все СМИ обошли фотографии панков с ирокезами, забравшихся на танки), в 1996 году под компанию Ельцина «Голосуй или проиграешь» были мобилизованы топовые рокеры и бывший глава обкома отплясывал на сцене во время их гастролей по стране, в 2000 году это решил повторить вождь «Яблока» Явлинский, устроив в рамках своей избирательной кампании в президенты концерт «Бит-Битва»…

И ведь продолжают это и сейчас, всячески подбадривая ребят — молодцы, так держать! «Труселя и веселуха в скрепной стране побеждает попов», — радостно написал в Facebook популярный в либеральной среде журналист Аркадий Бабченко (но, кстати, ведь и бойни в школах тоже направлены против скреп, против библейского «Не убей»).

А главный редактор русской версии гламурного журнала Esquire Сергей Минаев опубликовал в нём целое обращение к студентам из Ульяновска:

«Парни!.. Поверьте мне, все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тёти — это ложь, лицемерие и конъюнктурные попытки угодить начальству. Они это говорят, начиная с 1986 года. Всерьёз никого из них не волнует ни мораль, ни нравственность. Эти люди с одинаковым усердием топили за КПСС, потом за демократию, теперь топят за скрепы. Как это возможно делать искренне? (спойлер: никак). Просто пиариться, например, на экономических победах в Ульяновской области трудновато (посмотрите на досуге, какое место в рейтинге уровня жизни в РФ она занимает). Заниматься проблемами Росавиации, пилотов, диспетчеров, банкротств авиакомпаний — тоже тяжёлый труд. А наброситься всей чиновничьей стаей на дурачащуюся молодёжь — это самое то. Все проблемы же от парня, который банан на видео лижет».

Такой удивительный речевой набор шаблонов. Педагоги из вузов отвечают за проблемы Росавиации, банкротства авиакомпаний или экономику области? А причем тут тогда это? Просто потому, что давно принято заводить такую шарманку по любому поводу?

Смешно, когда 42-летний вальяжный столичный бизнесмен обращается к провинциальным студентам «Парни!», типа как «свой». Особенно после его снобистских пассажей в адрес неимущей и бунтующей молодежи в знаменитой книге «Духлесс».

Интересно немного другое. Заглянем в тот же «Духлесс» (главный герой — топ-менеджер компании по экспорту французского горошка «Тандюэль», Минаев по его же словам сделал примерно в те же годы состояние, став партнером в крупной экспортной винной компании, фактически он списан с него), в монолог главного героя в конце книги, вспоминающего 1990-е годы: «Вот оно, свершилось, доселе невозможное в России словосочетание — свобода и благоденствие. И вот мы вступаем в новую для России эру. Мы идем, такие молодые, красивые, полные устремлений и перспектив. Новые хозяева этой страны. Старые идолы прошлых поколений валяются на земле и крошатся под нашими ногами, а новых мы еще не успели придумать. Мы оплевываем прежние идеалы, высмеиваем моральные устои и жизненные позиции наших родителей, рубим топорами иконы, перформанс заменяет нам религию, а порок заменяет мораль. Мы разрушаем все прежние храмы… Наши родители, с трудом сдерживая слезы, смотрят, как мы разносим по кирпичикам все то, что было им так дорого».

Минаев исполняет тот же гимн свободной во всем личности, что и Асмолов с коллегами. Только герой «Духлесса» уже в 2005 году уже ощущает, что его время вышло: «Пока ты наслаждался потоками хлынувшей к нам Европы… прошло уже 15 лет… Пока мы двигались от пепелища к пепелищу, страна успела измениться… Кто-то успел изменить все настройки на первоначальные… Сказка успела закончиться, и твоё время что-то изменить безвозвратно ушло». Вот что за что на самом деле он осуждает чиновников — за то, что они в итоге переиграли западников и вернули страну в 1985 году.

Продолжая позволять либералам разрушать нашу школу, мы дальше захлебнемся в «самовыражении свободных личностей», выходящих из неё. Захлебнемся кровью.