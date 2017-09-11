Парадные реляции об итогах муниципальных выборов мы уже услышали 10 сентября от Мосгоризбиркома и мэрии: 76,83% от общего числа мандатов у представителей «Единой России», абсолютное большинство, не дающее возможности оппозиции выдвинуть своего кандидата на выборы мэра в 2018 году, и так далее и тому подобное.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок №751 в Москве

Но давайте называть вещи своими именами. Целый ряд районов в центре и на юго-западе Москвы был попросту сдан либеральной оппозиции, получившей там абсолютное большинство (а кое-где и 100% мест) в муниципальных советах депутатов. В Красносельском округе (ЦАО) в муниципальные депутаты прошел Илья Яшин, со своими сторонниками получивший 6 из 10 местных депутатских мандатов. О проведении 67 связанных с ней депутатов отчиталась и «Открытая Россия» Ходорковского. Несистемные либералы открыто празднуют победу.

Создается впечатление, что на Тверской, 13 не извлекли никаких уроков из мэрских выборов 2013 года, когда Собянин с трудом избежал второго тура именно из-за попыток не вести избирательную кампанию, игнорировать её, не агитировать за себя, а просто демонстрировать обычную деятельность градоначальника. В итоге явка оказалась занижена (всего 32,03%), обычные люди предпочли не идти на избирательные участки, зато оппозиция накрутила всех своих сторонников, которые пришли поголовно. В итоге имевшиеся у Навального по опросам 16−18% поддержки превратились в 27,24%.

В этом году информирования и агитации к выборам было ещё меньше, явка оказалась «засушена» ещё сильнее (14,82%). В итоге вновь мобилизовавшая свой электорат благодаря уличной агитации, соцсетям («иди сам и убеди идти знакомых»), идейно близким электронным и печатным массмедиа либеральная оппозиция побеждала буквально во всех округах внутри Садового кольца и районах элитной недвижимости на Ленинском проспекте (за их пределами оппозиция не особенно рассчитывала на победу, не выдвинув в ряде спальных районов вообще никого). Тот же бывший журналист «Медузы» Илья Азар, чей приход первым в 1-м округе района Хамовники сейчас вовсю смакует отечественная фронда, набрал всего 1660 голосов.

В условиях искусственно «засушенной» явки на участки пришли только две группы избирателей — бюджетники и демшиза. Прочие силы — правые и левые патриоты, «зеленые», популярные в своих округах за счёт многолетней работы самодвиженцы — провалились, потому что рядового москвича всеми силами отвлекали от избирательных участков. И это нужно трактовать как «развитие политической конкуренции»?

Многие подозревают в этом откровенный «договорняк». Цель? Усиление «Яблока» и сторонников Гудкова для создания конкуренции Навальному в 2018 году. Победа Яшина и его «Солидарности» — для поднятия рейтинга в противостоянии с ПАРНАСом, откуда в прошлом году их выдавил Касьянов. Плюс брошена кость Западу — видите, либералы же прошли в тех районах, где обычно бывают ваши журналисты в Москве…

Но, как показывает практика (например, массовые митинги оппозиции в Петербурге весной этого года), культивирование и прикармливание «карманных либералов» для каких-то тактических целей обычно приводит к стратегическим поражениям. Потому что их цель не меняется вне зависимости от того, как с ними заигрывает и пытается использовать для каких-то сиюминутных задач власть.