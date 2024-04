Москва, 19 апреля, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) совместно с МГИМО презентовало 16 апреля проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», целью которого является «создание условий для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, проявляющих недружественное отношение к Российской Федерации, о защите прав соотечественников, а также о трудоустройстве молодых специалистов в России».

Советский плакат «Болтать — врагу помогать!»

Знаю, российские либералы сразу завопят о том, что Россия изолируется от прочего мира, встает на путь Ирана и Северной Кореи и так далее. Напомнят о том, что видные русские ученые и государственные деятели XVIII — XIX веков учились в зарубежных вузах (правда, обычно в немецких) и потом возвращались в Россию, работая на её пользу и славу…

Но то-то и оно, что возвращались и работали. «КоммерсантЪ», опубликовавший 17 апреля репортаж с презентации проекта, приводит данные Министерства образования о том, что в зарубежных вузах на 2017 год обучалось около 60 тыс. студентов из России. При этом, как сообщила этому изданию глава образовательного проекта «Anglia Pro», докторант Университета Восточной Англии Наталья Мосунова, «статистика показывает, что порядка 50−70% выпускников бакалавриата и так возвращаются в Россию, потому что законодательство оставляет им мало возможностей для трудоустройства здесь». Иначе говоря (либеральные журналисты, как водится, вывернули всё в нужном ключе) до половины обучающихся за рубежом наших студентов остаются там далее и работать. Лучших из них ещё на стадии обучения присматривают, приглашают на стажировку крупные западные компании и потом ближе к выпускному предлагают им хорошие зарплаты в твёрдой валюте.

Если бы так же обстояло дело в XVIII — XIX веках, Россия потеряла бы сотни философов и изобретателей оружия, писателей и государственных деятелей, сильно отстала бы в развитии технологий, мысли, развитии страны в целом. И стала бы жертвой Запада, была бы уже тогда отброшена в третий мир, в положение абсолютной сырьевой колонии.

Кто-то скажет — это, мол, неизбежный процесс, как говорится, «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше»! Но перед нами не естественный процесс миграции — наиболее способных ребят из разных стран целенаправленно и организованно вытягивают на Запад, ещё более усиливая процветающие страны «золотого миллиарда» и ещё более подрывая потенциал развития их конкурентов. По сути, это «мозговой пылесос».

Давайте рассмотрим наглядный пример. Я уже несколько месяцев наблюдаю в Facebook страницу под названием «Интересные вакансии. Москва», на которую подписаны сейчас около 25 тыс. человек. Появилась она примерно год назад, долгое время раскручивалась и пустовала, а вот сейчас предлагает вакансии каждый день. И почти каждая вторая вакансия — это предложение поработать или как минимум постажироваться за рубежом. Подается все в очень завлекательной форме «Не хотите ли увидеть далекие страны?», «Побывать на родине Шексира» или «Заработать очень хорошие деньги почти ни за что».

Вот примеры заголовков вакансий: «Международный валютный фонд зовёт в Вашингтон на стажировку… Можно переехать в столицу США почти на полгода, проводить исследования и получать конкурентоспособную зарплату». «Секретариат Всемирной торговой организации (Женева, Швейцария) ищет молодых специалистов в сфере коммуникаций (а также экономики и статистики) для своей программы развития 2019. Предлагают молодым профессионалам работу на год с зарплатой в 210 тысяч рублей». Или коротко: «Международная организация ищет сотрудника для ведения и контроля международных программ. Работа в Европе на 2 года».

Много предложений обучения или стажировок, причем часто от госструктур: «Стажировка в международной организации в Вашингтоне. Подойдёт недавним выпускникам, которые собираются учиться дальше (в сфере финансов/экономики/информатики), но перед этим хотят пару лет поработать в Америке». «Ещё одна организация ЕС ищет стажёров среди выпускников вузов. Предлагают набираться опыта почти полгода в Брюсселе». «Студентам-космополитам из России, Беларуси, Казахстана, Грузии, других стран предлагают учиться в Гааге. Есть стипендия в 5 000 евро для троих». «Германия приглашает недавно получивших степень докторов и магистров (или тех, кого вскорости ожидает это приятное прибавление) в области коммуникаций или международных отношений или изменения климата пройти стажировку в международной организации. Гулять по берегу Рейна стажёры смогут несколько лет».

Нельзя не заметить, что особый упор среди этих вакансий делается на вытягивание на Запад разными путями наших журналистов: «Возможность для тех, кто хочет поработать пару недель в американских медиа. Нужны английский, примеры статей и рекомендации. Эта программа предлагает журналистам из России стажировку в американских редакциях. В поездку входят семинары в Вашингтоне и Нью-Йорке… Все расходы оплачиваются». «Журналистам, которые знают английский, предлагают пройти онлайн-курсы по журналистике и выиграть участие в тренинге в Лондоне, а также стажировку в британской медиаорганизации». «Журналистов, сотрудников медиаорганизаций, которым интересны новости из мира науки, приглашают участвовать в научном форуме во Франции летом 2018. Предлагают грант на поездку». «Поехать в Берлин и остаться там почти на год могут русскоязычные журналисты, которые говорят и на английском, и на немецком, а также интересуются медиаисследованиями в Германии» и так далее.

Но чаще всего, тематика отнюдь не научная, а общественно-политическая, например: «The New York Times может стать вашим местом работы… В старейшем американском издании ждут женщин-журналистов (с трёхлетним опытом), склонных к исследованиям, расследованиям, изучению социальных проблем… Выбранный кандидат сможет заняться исследовательской работой в центре международных исследований Массачусетского технологического института, пройти стажировку в лучших американских изданиях — The New York Times (весна) и The Boston Globe (осень). Стипендия покрывает расходы на визу, страховку, дорожные расходы, проживание и питание». Предложение на 2018 год.

Много вакансий от подразделений русской службы Радио «Свобода», базирующейся в Праге, в основном от её нового, активно раскручиваемого проекта под новым брендом «Настоящее время» (Current Time): «Вакансия телеведущего в Праге. Телеканал Current Time ищет журналиста с опытом работы в телевещании и интересом к новостям и событиям в России и Центральной Азии». «Журналист может переехать и работать в Чехии. Что делать: помогать телеканалу Current Time рассказывать о новостях в России и мире. Знание английского и опыт работы в России обязательны. Успешный кандидат будет разрабатывать новостные сюжеты, сложные темы, истории в короткие сроки. Для работы потребуются наработанные контакты в России».

Мелькали вакансии от «Немецкой волны». Но эти ребята активно работают и напрямую, например, несколько лет назад купив сразу несколько молодых либеральных журналистов из России, которых перевели в Берлин, выписав зарплату в несколько тысяч евро. Сейчас те с огромной радостью работают на государственную пропаганду Германии.

Очевидно, что молодых и не особо опытных журналистов из России в крупные западные СМИ привлекают не из-за уважения к их талантам или достижениям, а потому, что у них хороший русский язык и, еще раз процитирую требования в вакансиях, «наработанные контакты в России». Эти люди будут работать в иностранной пропаганде на нашу страну! Или, например, проводить расследования против наших государственных деятелей (иностранцам в русской документах и прессе все-таки сложно разобраться), такие примеры тоже хорошо известны.

Добавим к этому целый ряд вакансий, где предлагается работа в московских редакциях западных СМИ, например: «Московское бюро BBC ищет корреспондента с опытом работы на радио и в онлайн-журналистике и желанием развиваться. Работа в Москве на год с командировками в Лондон. Успешный кандидат будет собирать информацию о значительных событиях на территории бывшего СССР, в других регионах, записывать интервью, участвовать в прямых эфирах, собирать аналитику, оформлять информационные материалы в различных форматах для радиопрограмм и сайта Русской службы BBC». «Вакансия в BBC Monitoring для журналистов с опытом работы, знанием русского и английского. Работа в офисе BBC в Москве» и так далее.

Или вот двусмысленно сформулированные вакансии: «Глобальной компании нужен специалист по общению с интернет-аудиторией в России. Работа в Лондоне. Успешный кандидат будет вести соц. сети компании (от Facebook до YouTube), проводить кампании и анализировать данные, разрабатывать контент-план, мониторить локальные тренды, улучшать свои навыки. От вас: опыт ведения онлайн-сообществ (в глобальных и региональных социальных сетях)». Это коммерция или пропаганда? «Международной организации нужен человек с опытом организации публичных кампаний и знанием специфики работы «третьего сектора». Работа в Москве». Третий сектор, напомню, это некоммерческие организации. Для кого и зачем предлагается работать с ними в России?

Некоторые предложения сформулированы без обиняков. Западные инстанции ищут себе штатных правозащитников в России: «Возможность соединить приятное с полезным предлагают студентам из России, Беларуси, Украины, Германии, Казахстана и других стран. Европейский университет Виадрина приглашает провести десять дней лета 2018, обсуждая политику и экономику в интересной компании на берегу озера Иссык-Куль».

Тут прямо вспоминается О’Генри — «Мальчик, хочешь леденец и прокатиться?» Поясню — такие тренинги в лагерях обычно проводят для обучения оппозиционных активистов.

Почему-то очень активны на рынке таких предложений французские госструктуры: «Два участника из России могут получить стипендию от посольства Франции. Слушатели летней школы пройдут курс, основанный на международном и сравнительном опыте, научатся конкретному использованию инструментов международного права в области прав человека… От вас: знания в области международного права, международного права в области прав человека, в области гуманитарного права, прав беженцев; знание французского (главный язык школы) и английского». Или вот еще: «Молодым, активным из России предлагают участвовать в конкурсе эссе «Образование и права человека». Организаторы: Французский институт в Париже, посольство Франции в России. Участникам нужно написать эссе о своей гражданской активности в рамках ассоциаций, гуманитарной деятельности, общественной работы в области образования и прав человека. Это может быть обучение грамоте, сокращение неравенства, расширение прав и возможностей женщин, укрепление социальной сплоченности; борьба с расизмом, борьба за равенство полов, осуществление гражданских прав…»

Своих беженцев Франции мало. Надо обучать борцов с расизмом в России!

Опять-таки Прага, и тут прямо пишется про обучение опыту диссидентов: «Журналистов, активистов, защитников окружающей среды, исследователей, социальных предпринимателей, экспертов и правозащитников из стран России, Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана, Украины, и других стран Восточной Европы и Центральной Азии приглашают участвовать в стипендиальной программе 2018. Программа создаёт условия для работы/завершения проекта (исследования, книги), профессионального роста, новых знакомств, изучения английского… Резиденты прошлых лет изучали диссидентское движение в Чехословакии, проводили сравнительный анализ учебников для старших классов из разных стран Восточной Европы и Центральной Азии… анализировали новые методы работы с молодыми людьми в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане и Армении. Все расходы на проезд и проживание оплачиваются. Есть возможность получить грант на развитие проекта. Организатор: Пражский гражданский центр».

Подчеркну — я процитировал вакансии, размещенные только на одной популярной странице с вакансиями в Facebook, и только за несколько месяцев этого года! И далеко не все даже. А перед нами открыто и без обиняков разворачиваются целые программы как по вытягиванию на Запад наших специалистов в разных областях, так и по вербовке наших журналистов или общественных активистов на работу, которая выгодна Западу.

От такой вербовки России просто необходимо закрыться, как минимум она должна стать предметом внимания компетентных органов. Но этого мало. Надо лечить причины, а не симптомы. Если инфицированное либерализмом общество производит космополитов (как прямо подчеркивается в вакансиях), необходимы лечебные антитела. «Уроки патриотизма» в школах должны стать не фикцией, не отчетными мероприятиями для галочки, а живой реальностью. Национал-патриотизм должен стать таким же защитным оружием для России, как и ракетный щит. Потому что Запад бьёт не только «Томагавками», он всегда пытается взорвать страну изнутри, создав в ней послушную ему оппозицию.