Чем запомнился 2017 год? Давайте вспоминать. 26 марта на митинги в поддержку требований Алексея Навального к премьер-министру Дмитрию Медведеву (разоблачительный фильм «Он вам не Димон») по всей стране выходят десятки тысяч человек, значительную часть которых составила молодёжь (включая школьников). Такого никто не ожидал, молодёжь маститые политологи давно списали со счетов, исключая разве что нагнанную «ликующую массовку» на разовых мероприятиях. Считалось, что юное поколение напрочь аполитично — а тут вдруг паблики с миллионами подписчиков в «ВКонтакте» (где и сидят все школьники) вскипели политическими требованиями.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Красноярск. Митинг Навального 12.06.2017

Некоторое время в высоких кабинетах пребывали в ступоре, так как произошло то, чего — согласно изготовляемой туда за огромные деньги аналитике — быть не могло. Разумеется, политологи и эксперты не могли сказать, что брали деньги ни за что — поэтому они быстро нашли такое объяснение, которое бы оправдывало и многолетнюю «работу», и то, почему сделанные ими выводы опровергла жизнь: «Надо вкладываться в соцсети и YouTube!»

Несложно заметить связь между такими рекомендациями, публиковавшимися в течение апреля, и случившимся 3 мая форменным разгромом редакции сайта Life.ru, вышедшего к тому моменты на первые позиции среди онлайн-СМИ. Сокращали целые отделы, людей десятками увольняли (для высвобождения денег на новые проекты) или перебрасывали на новые площадки, которые — удивительное совпадение! — были в соцсетях (Daily Storm во главе с одним бывшим замглавредом Life.ru Анастасией Кашеваровой, паблик Mash в «ВКонтакте» во главе с другим бывшим замглавредом Life.ru Никитой Могутиным, приобретенные популярные региональные паблики в «ВКонтакте») и на YouTube (Druzhko Show от проекта «Изюм» во главе с также только что занимавшей пост замглавреда Life.ru Дариной Евтушенко, «Хайповости с Алексеем Паниным» и так далее).

14 августа происходят изменения в другом популярнейшем интернет-СМИ — «Ленте.ру» — которую неожиданно возглавляет 23-летний Владимир Тодоров, всего два года назад пришедший в это издание по сути из ниоткуда. В редакции «Ленты.ру» тут же начался исход — ушли редакторы и топовые сотрудники отделов «Силовые структуры», «Бывший СССР», «Мир» и так далее — потому что СМИ под руководством Тодорова приобрело откровенно хулиганский характер с заголовками, словно позаимствованными из пабликов вроде MDK. Огромный скандал, например, вызвал заголовок «Нашинковали» (в итоге его пришлось снять) в вышедшей 18 октября статье, посвященной жертвам еврейских погромов на Украине. Насмешки в обществе вызвали и интервью Тодорова о молодёжных «мемасиках», на которые он намерен переориентировать возглавляемое им СМИ, и соответствующие видео на «Ленте.ру».

Социальные сети

Вот так митинги 26 марта повлияли на состояние интернет-медиа в России — топовые околокремлевские проекты «бросили на молодёжь», как в советское время «бросали на картошку». Выглядит это странно и неестественно, результат непонятен, хотя ясно, что практической целью всего этого, очевидно, является желание переманить на свои площадки аудиторию MDK и подобных пабликов, и если вдруг в марте 2018-го Навальный призовёт молодёжь выходить на протест против итогов выборов, то новая «Лента.ру» и купленный Габреляновым паблик «Типичный Екатеринбург», матерящийся с экрана через слово Панин и высокомерный Дружко бросят свои гири (свой трафик) на другую чашу весов и пересилят врага… По крайней мере так это, видимо, представляют «наверху».

На самом деле, все это выглядит довольно смешно, как и появление 22 мая на трибуне Госдумы одной из топовых видеоблогерш, рекламирующих на своем канале подросткам косметику на продажу и прочее в том же духе. Никто из подписчиков не видит в них властителей умов, от них ждут только весёлых приколов и тому подобного. При этом интересно, что в июле вдруг выяснилось, что видео на канале «Навальный LIVE» стремительно теряют подписчиков, скатываясь за редким исключением до десятков тысяч просмотров каждый. Так стоило ли тогда ради «угрозы из соцсетей» убивать Life.ru, уродовать «Ленту.ру» и так далее? Риторический вопрос.

Безусловно, молодёжная политика России нужна, и ликвидация её в последние годы — за исключением раздачи направо и налево крупных грантов на Селигере (уже без «Наших», но по-прежнему без строгой отчётности) — была ошибкой. Понятно, что в Кремле и на Старой площади разочаровались в ней, наблюдая за детищем Якименко, в которое было вложено огромное количество денег для мобилизации молодёжи против «оранжевой революции» и которое с началом этой самой революции в декабре 2011 года грациозно растворилось в воздухе, а её медиаперсоны затем начали демонстративно дружиться с руководством «Открытой России» Ходорковского (Кристина Потупчик) или просто сообщать, что их цель — гринкарта США (Мария Дрокова).

Nashi-2.0 V съезд движения Наши. 15 апреля 2010

Но это не значит, что молодёжные проекты обречены изначально, а значит лишь, что «патриоты за деньги» быстро перебегут в случае чего к новому перспективному проекту, а в глубине души являются либералами. Интересно, что и упомянутая выше Кашеварова, в «Известиях» и Life.ru ранее с пеной у рта защищавшая «духовные скрепы», в интервью «Реальному времени» 5 мая с презентацией идеологии Daily Storm заявила, что это будет «центристское СМИ» (мол, центризма в наших СМИ нигде нет), а затем в её СМИ начали появляться «расследования» о том, что руководство Синодальных отделов РПЦ не платит штрафы ГИБДД. Ну, а что, школота такое любит, «Лентач» на «мочилове попов» и поднимается.

Власть обязана опереться на тех, кто пришёл в общественно-политическую деятельность не за лёгким и длинным рублём, а за помощью людям, и прошёл весь путь снизу, начав «на земле» с борьбы против злоупотреблений в ЖКХ, против точечной застройки и прокладки автострад посреди жилых кварталов, в защиту экологии и так далее. Кто выступал в защиту Родины и русских за рубежом без финансирования, даже подвергаясь за это гонениям со стороны чиновников, сидевших тихо без указания «сверху» на патриотизм.