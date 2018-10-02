Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Первые результаты возвращения Алексея Кудрина, лидера «системных либералов», во власть — в Санкт-Петербурге торжественно открылся на новый учебный год Европейский университет. У этого частного учебного заведения, изначально финансируемого фондами Сороса, Макартуров и прочих, в декабре 2016 году Рособрнадзор приостановил лицензию на образовательную деятельность, а в марте 2017 года — аннулировал её через суд. Несколько попыток «европейцев» вернуть лицензию в 2017 году закончились неудачей, но 22 мая 2018 года на пост главы Счетной палаты был утвержден Кудрин, ранее замеченный в финансировании этого вуза и входивший в его попечительский совет, и 10 августа вуаля — лицензию вернули и разрешили снова набирать студентов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Да как же иначе, если Кудрин пожелал лично выступить на открытии Европейского университета, рассказав там про помощь «частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года».

Что же это за лица?

«Я хотел бы выделить трех человек: это Михаил Гуцериев, Роман Абрамович и Владимир Потанин», — заявил Кудрин.

«Подопечные «Европейского университета» разрабатывают весьма специфические темы в рамках своих научных трудов, — сообщал 9 декабря 2016 года сайт «ОколоКремля». — Значительная их часть посвящена ценностям ЛГБТ, «сексуальному здоровью и сексологии в России», стратегии развития неолиберализма в РФ, особенностям увеличения миграционных потоков в таких «недемократических» (согласно формулировке одной из работ) странах, как наша. Такая «научная деятельность» больше напоминает подготовку теоретического плацдарма для экспансии неолиберализма на территорию нашей страны в интересах иностранных государств».

Заглянем хотя бы на сайт самого вуза. Вот тема семинара, прошедшего в нем 13 марта 2014 года: «Российский ЛГБТ. Активизм в эпоху политического гетеросексизма: объединение и конфликты». Мне одному кажется, что это калька идеологии и практики Pussy Riot? И подобного обучения «гендеру» много.

Для продвижения этих целей в этот вуз целенаправленно набирали талантливых российских ребят из глубинки, заманивая их на бюджетные места своим «высоким статусом» и щедрой стипендией. «В какой-то момент у нас было до 70 процентов региональных студентов. И нынешняя ситуация с ЕУСПб бьет по ребятам из регионов, которые могли бы получить диплом здесь, затем вернуться к себе домой и распространять лучшие образцы мировой науки у себя на месте», — печалилась в октябре 2017 года в интервью «Немецкой волне» доцент факультета политических наук и социологии Екатерина Бороздина. Вот такие вот «лучшие образцы» про «ЛГБТ-активизм в эпоху политического гетероксексизма», очевидно, принесут в российскую глубинку?

Теперь, благодаря Кудрину и нашим олигархам, либералы снова могут сеять семена своей идеологии в самые дальние регионы России из своего питерского штаба. Еще один после пенсионной реформы «удар под дых» нашему только что набравшемуся после западных санкций 2014−2015 годов сил обществу.