Словно и так мало проблем в России, так подбрасывают в костер поленьями новые. На этот раз — волна запретов силовиками концертов популярных у молодежи групп (преимущественно в стиле рэп, но не только) в регионах, которая грозит поставить на грань отношения нового поколения и власти. И это накануне транзита власти — выборами Государственной думы 2021 года и президента Российской Федерации 2024 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Небольшая хронология. 29 октября прокуратура Нижегородской области сообщила о запрете пяти концертов. Как выяснили местные журналисты, речь шла про выступления рэперов Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и Элджея. Это была лишь разминка.

21 ноября в Ростове-на-Дону был запрещен концерт рэпера Хаски, в тот же день исполнитель был задержан в Краснодаре, где взобрался на автомобиль, чтобы обратиться к пришедшим на его концерт (запрещенный перед этим прокуратурой) поклонникам. 22 ноября исполнитель был арестован краснодарским судом на 12 суток, ввиду чего был отменен его концерт, намеченный на 23 ноября в Волгограде. 26 ноября арест был отменен и исполнитель отпущен на свободу, однако уже 27 ноября концерт Хаски был по настоянию регионального уполномоченного по защите прав ребенка запрещен в Вологде.

К этому времени по регионам уже катилась волна запретов концертов группы Ic3peak (играет в стиле экспериментальной электронной музыки) — 22 ноября их концерты сорвали местные власти и силовики в Нижнем Новгороде, 23-го — в Казани, 27-го в Перми и 28-го в Новосибирске (последний был запланирован на 1 декабря и единственный из всех отменен заранее, а не в день проведения).

28 ноября из-за поступавших угроз был отменен концерт Элджея в Якутске.

Отдельно упомяну эпопею с туром подростковой панк-группы «Френдзона», концерты которой были запрещены 12 ноября в Красноярске, 13 ноября в Кемерово, 4 декабря в Вологде (это сделала 28 ноября уже упоминавшийся выше вологодская омбудсмен Ольга Смирнова), 5 декабря в Ярославле, 6 декабря в Иваново и 7 декабря в Нижнем Новгороде.

Наконец, 7 декабря по настоянию обеспокоенной местной общественности был запрещен концерт рэпера GONE. Fludd в Петрозаводске.

Antonio Rull Рэп

Итого, сорван 21 концерт 9 популярных исполнителей, что вызвало мощный резонанс в музыкальном сообществе и в обществе в целом, начавшем вспоминать перестройку, когда милиция и исполкомы также боролись с рок-исполнителями и их поклонниками. Закончилось это плохо — многочисленная молодежная рок-аудитория оказалась в итоге мобилизована в число борцов с режимом и радостно встретила приход к власти демократов, которые не только разрешали их концерты, но даже привезли в Москву на фестиваль «Монстры рока» 28 сентября 1991 года культовые западные Metallica и AC/DC.

Понимают ли в коридорах власти, что сейчас она отталкивает от себя все подрастающее поколение (добавим к этому посадки юных блогеров за репосты или глупые посты в соцсетях, откровенное мракобесие самозваных «борцов за нравственность» и прочее)? Задерживая музыкантов и отменяя прямо перед лицом толп их поклонников концерты, в широкие массы совершенно аполитичной молодежи забрасывают семена романтики бунтарства и одобрения борьбы с режимом и правоохранительными органами.

Самые дальновидные (взрослые, помнящие перестройку) понимают. 29 ноября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения Российской Федерации, чьим председателем он также является: «Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?»

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что, когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов — это глупость», — сказал 7 декабря на съезде «Единой России» глава администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, призвав дать молодежи «возможность самореализации, внести свой вклад в развитие страны».

К сожалению, реализация этого на уровне ниже откровенно «проседает», потому что никто не хочет брать на себя ответственность за работу с молодежью (либо при всех регалиях на это банально нет реальных полномочий) и лишь повторяет общие слова про то, что «надо быть хорошими мальчиками, вести себя хорошо, не нарушать закон».

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Моя позиция — надо соблюдать закон. А узнать, почему в регионах отменяют концерты, у вас здесь не получится», — сообщил 6 декабря пришедшим к нему на встречу в Государственной думе видным представителям рэп-сообщества депутат от ЛДПР, глава думского комитета по физкультуре и делам молодежи Михаил Дегтярев. Что вызвало закономерный вопрос к нему от исполнителей: «Зачем же мы сюда пришли?»

Глава молодежного парламента при Государственной думе Мария Воропаева на этой встрече тоже выступила и в целом не более конструктивно, в роли Капитана Очевидности сообщив исполнителям, почему отменяют их концерты (а то они сами не знают!).

«Вообще запрещать что-то молодым людям мне кажется противоестественным, если только это не выходит за рамки требований нашего закона. У нас есть Конституция Российской Федерации, есть законодательство Российской Федерации, и там четко прописано то, что запрещено. Надо работать с молодежью, разговаривать на понятном языке», — заявил 10 декабря журналистам глава Росмолодежи Александр Бугаев. Так ведите работу на понятном ей языке, вам за это зарплату платят, не за красивые слова!

Министр культуры Владимир Мединский вообще просто ушел от решения задач, заявив 8 декабря, что «вообще лучше поменьше вмешиваться в культурные процессы, тем более в молодежной среде». Неужели! Когда этот человек отказывался от вмешательства в эти самые культурные процессы? Сколько его скандальных инициатив, достаточно вспомнить хотя бы свежие заявления о том, что рок-музыкант Егор Летов недостоин того, чтобы в его честь назвали аэропорт в Омске (министр культуры в этой истории наглядно проявил свой уровень культуры, заявив, что переименование в честь рок-музыканта невозможно и по той причине, что переименовывают в честь умерших, напомню, Летов умер в 2008 году).

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

На мой взгляд, налицо бессилие либо нежелание вести работу с молодежью профильных государственных инстанций, созданных в последние годы. Государство в лице высших представителей (Нарышкин, Кириенко) отлично понимает опасность и дикость ситуации и говорит о необходимости дать молодежи самореализоваться, а ниже им отвечают — нет, мы работать на вверенной нам ниве не будем. Можем для отчетности встречу провести перед журналистами (прям так и говорят), но большего от нас не ждите.

Справедливости ради стоит отметить, что это закономерный итог того, что молодежную политику, молодежные государственные инстанции годами превращали в поставщиков послушной улыбающейся массовки и не более. Депутатам Государственной думы по сравнению с 1990-ми годами сильно урезали реальные полномочия, пытались низвести парламент до уровня «принтера законов», с народными избранниками в наши дни минимально считаются чиновники на местах — так что же они могут сделать в критической ситуации кроме заявлений? Имитационная политика и «закручивание гаек» привели к тому, к чему не могли не привести — к рассогласованию работы государственной машины (верхи говорят «не надо», внизу их не слышат и пускают в ход запреты и дубинки) и кризису представительских учреждений, которые должны ее поддерживать в тонусе.

Поддержание порядка не должно сопровождаться зажимом всего и вся, работа с молодежью исключительно путем административных запретов и силовых задержаний неизбежно ведет в тупик, об этом я говорил за последние годы не раз. Необходим курс на реальную работу с молодым поколением, с представителями различных молодежных субкультур и в целом на работу на местах реальных представительских институтов (которые предотвращают от кризиса непонимания властью и обществом друг друга, лидеры мнений работают там как амортизатор). Иначе мы так и будем наблюдать вызывающих раздражение общества чиновников вроде главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги «Вас не просили рожать» Глацких или разгон ОМОНом концертов, что закончится очень плохо.