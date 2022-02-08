Владимир Басенков
Автор
Писатель и публицист, теолог, исследователь христианской культуры, руководитель Центра этнографических, теологических и религиоведческих исследований, редактор сайта «Сокрытая Русь».
Последние публикации
Даже если ты Закхей: о добром Боге и злых людях
В минувшее воскресенье, давшее отсчет началу подготовки к Великому посту, в храмах на богослужениях читался следующий отрывок из Евангелия: «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за...
8 февраля 2022
Притча о богаче: обращение к сильным мира
В это воскресенье, 5 декабря, в храмах на богослужениях читается следующий отрывок из Евангелия: «И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и...
5 декабря 2021
Притча о добром самарянине: как остаться человеком?
В это воскресенье на богослужении в православных храмах читается следующий отрывок из Евангелия: «И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога...
29 ноября 2021
Притча о богаче и Лазаре: как не угодить в ад?
В это воскресенье в храмах за богослужением читается следующий отрывок из Евангелия: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками...
7 ноября 2021
Притча о Сеятеле: есть ли у человечества шанс?
В воскресенье, 31 октября, на богослужении в православных храмах читается следующий отрывок из Священного Писания: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело...
31 октября 2021
Христос — всем, потерявшим близких: «Не плачь»
В воскресенье за богослужением в православных храмах читается следующий отрывок из Священного Писания: «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у...
24 октября 2021
Андрей Кордочкин: «История Испании в XX веке – это Россия наоборот»
На вопросы ИА REGNUM отвечает секретарь Испано-Португальской епархии Русской православной церкви протоиерей Андрей Кордочкин. ИА REGNUM: Отец Андрей, вы родились и выросли в Санкт-Петербурге. Но служение несете в Испании. Как это произошло? Андрей Кордочкин: После окончания школы в Санкт-Петербурге...
26 января 2021
Крещение для крещёных: смыслы праздника
Нас крестили очень давно. И большинство этого не помнит — были несознательными детьми. Жизнь текла, у всех по-разному, иногда и совсем даже не в Церкви. Со временем мы вернулись, сделали над собой усилие и попытались подойти к духовной жизни осознанно. Вспомнили, что данное нам крещение делает нас...
19 января 2021
Введение во храм Пресвятой Богородицы: посвящение Богу
Как известно, родители Святой Марии, праведные Иоаким и Анна, были бездетны до глубокой старости. Мало того, что этот факт вызывал глубокую скорбь у самой семейной паре, они еще и подвергались общественному порицанию. В иудейском обществе того времени бездетность считалась позором и наказанием...
4 декабря 2020
Ильин день: воспоминание пророка в огненной колеснице
2 августа Русская православная церковь отмечала день памяти пророка Илии, самого почитаемого провозвестника Божьей воли времен Ветхого Завета. Илия вызывал дождь, ходил по воде и покинул мир людей верхом на огненной колеснице. Согласно церковному преданию, пророк не окончательно переселился в...
3 августа 2020
Рождество Иоанна Крестителя: предтеча Бога
7 июля Русская православная церковь отметила Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Иисуса Христа и последнего пророка Ветхого Завета. Сын священника, дитя пустыни и аскет, Иоанн прожил необычную жизнь и погиб в расцвете сил. В день памяти пророка вспоминаем, почему его называют Предтечей, как он...
8 июля 2020
День всех святых: о чем вспоминает Церковь?
Под святостью в православном христианстве подразумевается высочайшая степень причастности человека к Богу. Подобие Иисусу Христу, Богочеловеку, можно считать синонимом слову «обожение», процесс непрерывного совершенствования в подражании Господу. В то же время, согласно христианскому учению...
14 июня 2020
День Святой Троицы: пришествие Утешителя
В день Своего Вознесения Иисус Христос повелел апостолам не покидать Иерусалим и ожидать «крещения Святым Духом». Ученики послушно исполнили заповедь учителя: в продолжении следующих десяти дней они проводили время в молитве и общении в горнице одного из домов иудейской столицы. Жители Иерусалима...
8 июня 2020
Вознесение Господне: выход в новую жизнь
Спустя сорок дней после Своего Воскресения Христос в очередной раз посетил апостолов. Они старались держаться вместе, регулярно собирались на молитвенные собрания в домах соратников и сочувствующих им людей. Безусловно, деморализованные после казни Спасителя, они воспарили духом, столкнувшись с...
28 мая 2020
Воскресение Христа: отмена смерти
Слово «пасха» произошло от древнееврейского «песах». На арамейском, языке Христа, оно звучало несколько иначе — «писха». Таким и вошло в греческий язык, а в русской интерпретации стало знакомой нам Пасхой. Слово в изначальном значении переводилось как «миновал», напоминая об исходе евреев под...
20 апреля 2020
Лазарь из Вифании, выход в космос и вход в Иерусалим
Лазарева суббота посвящена важному евангельскому событию — воскрешению мертвого друга Иисуса Христа. Спаситель часто бывал в Вифании, городе в трех километрах от Иерусалима, в доме Лазаря и его сестер Марфы и Марии. Случилось так, что друг Христа тяжело заболел. Иисус уже немало прославился за три...
12 апреля 2020
Карантин Марии Египетской и встреча с самим собой
Для древних обществ Ближнего Востока, где и зародилось христианство, добрачные и внебрачные половые связи женщин трактовались однозначно негативно с возможностью последствий вплоть до народного суда. Иудеи, например, забивали блудниц камнями. Общество традиции и закона предполагало жесткие рамки и...
7 апреля 2020
Иоанн Лествичник и польза карантина
С французского языка слово «карантин» переводится на русский как «сороковник». С XII века карантином или четыредесятницей стали называть Великий пост. Так мера эпидемиологического ограничения плавно перекочевала в церковный лексикон, придав термину новый смысл. В карантин человек уходил в духовную...
30 марта 2020
Неделя крестопоклонная: следовать за Богом
В Древнем Риме казнь на вкопанном в землю столбе с поперечной балкой применялась к особо опасным преступникам. Например, наказание через распятие применялось к участникам восстания под руководством гладиатора Спартака. Осужденный на жестокую казнь должен был пройти путь позора с 30−50-килограммовым...
22 марта 2020
Григорий Палама, Ноев ковчег и коронавирус
На первый взгляд, представляется сложным найти что-то общее между средневековым святителем Григорием Паламой, ветхозаветным патриархом Ноем и коронавирусом. Но метафизика реальности такова, что и в случайностях обнаруживаются закономерности и связи. Обо всём по порядку. C именем святителя Григория...
17 марта 2020