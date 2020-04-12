



Жан Ипполит Фландрен. Вход Господень в Иерусалим. 1842

Лазарева суббота посвящена важному евангельскому событию — воскрешению мертвого друга Иисуса Христа. Спаситель часто бывал в Вифании, городе в трех километрах от Иерусалима, в доме Лазаря и его сестер Марфы и Марии. Случилось так, что друг Христа тяжело заболел. Иисус уже немало прославился за три года своей проповеди чудесами исцеления людей. Хорошо, когда в окружении есть то, кто может помочь в беде, правда? Особенно если это Господь Бог, Который регулярно заходит на чай. Родственники больного верили, что Христос вытащит друга, Он ведь уже неоднократно это делал.

Спаситель, идя в Вифанию, уже знал, что Лазарь мертв. К моменту, когда Христос с апостолами дошли до пункта назначения, умерший уже пролежал в гробнице четыре дня. Жаркий климат делал свое дело: тело умершего, конечно же, начинало разлагаться. Случаи воскрешения «свежих» мертвецов известны и могут вызвать у скептиков аналогию с современной реанимацией. В случае с Лазарем речь шла о развороте вспять необратимых биологических процессов разложения, а также запуске системы жизнедеятельности всего организма. Над этой задачей активно бьются сегодня трансгуманисты: как вернуть усопшего к жизни? Заморозить тело вскоре после его смерти и ждать лучших времен в развитии крионики? Успеть при жизни загрузить сознание в сеть? Да что угодно. Но пока потуги трансгуманистов тщетны.

Христос же подошел к гробнице, попросил отвалить тяжелый камень от входа в усыпальницу друга. Конечно, собравшихся это испугало: уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе (Ин. 11:39). Но Иисус настоял. А потом обратился с молитвой к Богу-Отцу и велел покойнику выйти из гроба. И Лазарь, обвитый, как мумия, погребальными пеленами, вышел из гробницы.

Джованни Франческо Гверчино. Лазарь

Христос еще по пути в Вифанию говорил апостолам о том, что Лазарь уснул и Спаситель идет разбудить его. Речь, конечно же, шла о смерти, а не буквально о сне, как это в тот момент поняли ученики Иисуса. В этом позиции христианства в какой-то степени солидарна мысль трансгуманистов о возможности воскрешения покойников. Но приверженцы крионики, например, рассматривают человека лишь как биологический объект. И воскрешение, по их мнению, возможно до начала процессов распада тела. Христос совершил невозможное, обернув вспять разложение тела Лазаря и вернув в его тело душу.

Душа с точки зрения христиан — это личность человека. Она бессмертна и после разлуки с телом никуда не исчезает. Более того, личность достигает, как сегодня бы сказали, некоего просветления после физической смерти. Невидимый мир духов мгновенно предстает перед глазами, ответы на вечные вопросы внезапно оказываются найдены, ошибки моментально оказываются признаны, а подлинные ценности резко осознаются в этом загробном состоянии. Правда, менять что-то уже поздно, потому что для человека начинается вечность, место вне пространства и времени, качество которой определяет персональное состояние души.

Кстати, о вечности. Где был Лазарь на протяжении четырех дней? Возможно, видел рай и ад, добрых и злых духов. Может быть, успел за несколько дней оценить привычный уклад человеческой жизни с точки зрения жизни вечной. Для души после отделения от тела нет проблемы моментально преодолевать огромные расстояния. Космическая невесомость субстанции души, способность перемещаться со скоростью света, столкновение с миром без видимых границ — мы можем пофантазировать, что примерно с таким набором новшеств сталкивается душа усопшего после смерти.

Христос Пантократор. Фрагмент фрески работы Феофана Грека в церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде. 1378

Человечество в мире материи всегда пыталось построить любой культ на системе символов и образов, метафор и сравнений. В христианстве Бог именуется Отцом, и сразу становится примерно ясным, каковы отношения верующих с Создателем. Царством Бога называются небеса, чистые и красивые, окутанные облаками дивной формы и освещаемые ярким солнечным светом. Под адом подразумевается подземелье-темница, мрачное место без света и тепла, обитель падших духов и грешников. Можно рискнуть, сравнив вечность с космосом (хотя и он имеет предел). Если планета Земля, какой бы огромной она ни была, видится человеку ограниченным пространством, то космос воспринимается как загадочный и беспредельный мир. Землю можно рассматривать как материальный мир и одновременно макротело человека, его дом и временное пристанище. А космос в этой связи предстает пространством свободного полета. В космосе у астронавта как будто бы происходит освобождение от связывавшего его по рукам и ногам массой забот земного дома.

На ум приходит мысль о том, что полет в космос первого человека — русского офицера Юрия Гагарина — словно материальная квинтэссенция многовековых богоисканий целого христианского народа. Интересно, 12 апреля 1961 года выпало на Светлую седмицу, то есть неделю, следующую сразу же за праздником Пасхи и считающуюся неразрывным продолжением великого торжества. Дни памяти о воскресении Христовом сопровождаются памятью о преодолении Иисусом смерти. И события предшествующей Пасхе Лазаревой субботы как раз готовили верующих и были прообразом грядущего воскресения Иисуса. Поэтому полет в космос на Светлой седмице — это про радостный выход души человека в вечность, только в осязаемой обертке. Но в 2020 году День космонавтики совпал с Вербным воскресением…

А Вербное, или Вход Господень в Иерусалим, выступает в смысловом плане днем этакой ценностной настройки. Христос въезжает в предпраздничный Иерусалим верхом на ослике. Осел в противоположность коню на Востоке символизирует мир. Хотя Спасителя и встречают, как царя, бросая Ему под ноги пальмовые ветви, Он умышленно игнорирует «понты» людских почестей. Люди за три года были весьма наслышаны о Христе и почитают Его как возможного духовного лидера народа. По мнению жителей Иудеи, ожидаемый ими посланник Бога должен был сплотить нацию, возглавить антиримское восстание, которое бы переросло в завоевательные походы иудеев и привело к установлению могучего царства…

Франческо Бассано. Изгнание торговцев из храма. 1585

Но Иисус пришел не для этого. Он последовательно с начала Своего рождения демонстрирует людям, что мишура в виде власти, славы и богатства Ему противна. В Нагорной проповеди Христос прямо говорит «сильным мира сего» — горе вам! Ориентиром для человека Спаситель устанавливает заповеди подлинного счастья, секрет которого кроется в нравственном перерождении человека, а не в смене государственного строя или увеличении достатка. Подготовкой себя к вечности через развитие в сердце абсолютной любви можно достичь того, в чем люди неосознанно испытывают глубочайшую потребность.

Не обратив внимания на толпы ликующих людей (которые уже через несколько дней от неоправдавшихся ожиданий будут кричать вместо «осанна» — «распни!» в лицо Христу, вчерашнему кумиру), Спаситель направляется в Иерусалимский храм. Там он разгоняет торговцев, напоминая, что Дом Божий выведен из хозяйственно-экономической деятельности, поставлен вне привычных законов мира, а потому должен быть посвящен только делу диалога людей со своим Создателем. Здесь же Христос совершает чудеса исцеления людей, после чего уходит из города. Он готовится к искупительной смерти на кресте за весь человеческий род и воскресению на третий день.

Интересно, что в этом году события Великого поста совпали с началом мировой пандемии коронавируса. В человеческих сердцах проснулся коллективный страх смерти. И это вполне соответствует нашей немощной природе. Мы боимся неотвратимых событий. Но православные христиане верят в бессмертие души человека, которая, несмотря на смерть тела, остается живой и переходит из мира в материи в духовный мир. Святые отцы Православной Церкви выделяли понятие «памяти смертной», представляющее собой регулярное размышление о том, что однажды придется покинуть землю, человеческую ойкумену, и выйти в космос вечности.

Джеймс Тиссо. Проповедь о благодати. 1886 — 1896

Вечность человека будет, согласно христианскому учению, зависеть от сформированных на земле свойств души — любви, милосердия, доброты, радости. Люди зачастую встают на путь переоценки личных ценностей лишь в моменты потрясений. Пожалуй, пандемия и сопровождающие ее события — хороший способ иначе посмотреть на себя и свое место в мире. Христиане верят, что человек создан для любви и позитивного преображения мира. Наверное, самоизоляция — замечательная возможность подготовиться к тому, чтобы, выйдя из нее, можно было приступить к умножению в этом непростом мире любви и творчеству ради улучшения на планете Земле. До того, как придется выйти в космос вечности.