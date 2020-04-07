



Мария Египетская. Русский Север. Середина XVIII в.

Для древних обществ Ближнего Востока, где и зародилось христианство, добрачные и внебрачные половые связи женщин трактовались однозначно негативно с возможностью последствий вплоть до народного суда. Иудеи, например, забивали блудниц камнями. Общество традиции и закона предполагало жесткие рамки и показательные наказания ради сохранения общественного строя. Блуд наносил тяжелый удар по институту семьи, а слабость первичной ячейки общества ставила под угрозу его монолитность. Сила древнего социума достигалась за счет соблюдения общественного договора по соблюдению законов традиции. Свободы и права личности могли быть принесены в жертву сохранению общественных устоев.

Иисус Христос нанес по данной формуле сокрушительный удар, при этом не отказываясь от исполнения закона Моисея, но наполняя его человечностью в полном смысле слова. Во время своей проповеди Спаситель регулярно взывает к спящей совести иудеев, которые, не задумываясь о нравственной стороне поступков, делают потому, что «так принято». Кульминацией защиты униженных и оскорбленных женщин в Евангелии можно назвать эпизод спасения блудницы от забивания камнями.

Во время проповеди в Иерусалимском храме фарисеи привели к Христу схваченную за изменой супругу женщину. Ее собирались предать в руки народному правосудию, дескать, грех совершила. У Христа, как уважаемого в народе проповедника, фарисеи решили спросить экспертного мнения в деле суда (впрочем, между тем преследуя и цель поймать Его за язык в поисках повода для осуждения Его же).

Иудейское общество, очевидно, уже тяготилось законом, с его многосложностью и фактической невозможностью к исполнению. Феноменом Иисуса была Его формула «суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:28). Он объяснял людям, что духовный закон должен помогать человеку раскрывать свою добрую сущность, а не вредить и становиться неподъемной к исполнению ношей. «Кто без греха, первый брось в нее камень» (Ин. 8:7), - ответил Христос на вопрос жаждущих расправы иудеев.

Василий Поленов Христос и грешница (Кто без греха). 1888

Настоящее благородство милосердия заключено в способности прощать. Это семя стало одним из важнейших в учении Спасителя, давшее всходы в последующих поколениях человеческой цивилизации. Законы государств и международные акты о правах человека вышли из христианских, глубоко человеколюбивых понятий о морали и нравственности. Когда толпа, осужденная собственной совестью, разошлась, блудница осталась с Христом наедине. Между ними завязался короткий диалог. Спаситель только спросил, где же обвинители блудницы? Они разбежались. Перед Богочеловеком стояла согрешившая женщина, в ожидании Его суда, как это, согласно христианскому учению, и будет в финале человеческой жизни. Но суд Христа оказался высокомилосердным: Он просто отпустил блудницу, попросив больше не грешить.

Преподобная Мария Египетская жила на пять веков позже евангельских событий. В 12 лет она сбежала из родительского дома в египетскую Александрию, крупный город и, как бы сейчас сказали, один из центров мировой торговли. Вряд ли девочку занимало ожесточенное противостояние набиравших силу коптов и стремящихся к порядку в империи (в том числе духовному) византийцев. Наверняка Александрия, как любой мегаполис, имела много совершенно разных, непересекающихся между собой, уровней общественной жизни. Занимаясь плетением корзин, чтобы прокормить себя, Мария, одурманенная пестротой городской жизни (сама она, очевидно, родилась и выросла в деревне), решила жить на полную катушку. Смена партнеров, шумные гуляния, внимание мужчин и адреналино-эндорфиновые бури стали для девушки смыслом жизни. Подойдя к возрастной отметке в 30 лет, Мария захотела посмотреть мир. Под стать ее желанию на Святую Землю отплывал корабль с паломниками. Возможно, судно имело благотворительный характер, а может быть, женщина понимала, что ее тело — главная монета, с помощью которой можно заплатить почти за всё.

Конечно, Мария плыла в Иерусалим не ради поклонения святыням, а ради новых впечатлений. Ее совершенно не интересовал приближающийся праздник Воздвижения, но из интереса, оказавшись в Святом Городе, она отправилась вместе с паломниками на богослужение. И здесь произошли события, ставшие отправной точкой в переменах в жизни Марии.

Хусепе де Рибера. Святая Мария Египетская (фрагмент)

Начать надо с того, что «паломница» после четырех безуспешных попыток не смогла войти в храм. Людей было много, и внешне Мария просто не смогла протиснуться сквозь толпу. Но на ее глазах через притвор в церковь пробивались другие паломники, а ей, согласно собственному признанию, не удавалось даже переступить порога. Люди могут годами отрицать мистическую сторону жизни и закрываться от нее самыми разными способами. Но однажды обстоятельства сойдутся ровно так, что отгородиться от них не получится. А себе придется ответить на ряд накопившихся вопросов.

Мария была крещена. Здесь нет ничего удивительно: жила она в среде, для которой к V веку христианство стало доброй традицией. Людей крестили в младенчестве, а вот их внутренний выбор происходил самостоятельно гораздо позже. В России сегодня крещеными православными себя называют десятки миллионов людей. Но самоопределение не всегда тождественно образу мысли и поступкам. Тем не менее среда закладывает определенные якоря, которые в какой-то момент жизни могут себя проявить. Мария поняла: она не может влиться в единый храмовый организм потому, что является для него абсолютно чужеродным элементом. А ведь от храма, святого места для христиан, веяло какой-то радостью и теплотой. Дух Божий манил Марию зайти внутрь, но она не могла. Ей было суждено остаться за границами праздника жизни наедине с тоннами внутренней нечистоты. Она зарыдала.

Так состоялся первый разговор Марии сначала с собственной совестью, а затем с Богородицей. Помолившись у ближайшей к ней иконе, женщина со слезами смогла войти внутрь и поклониться Честному Древу, реликвии, на которой был распят Иисус Христос. Душевная боль Марии была настолько острой, что она услышала голос Божией Матери. Богородица обещала блуднице, что спасти душу для нее возможно только в Иорданской пустыне, вдалеке от мегаполиса, людей и губительных привычек. Так Мария, молодая тридцатилетняя женщина, сделала шаг навстречу духовному марафону длинною в жизнь. Она ушла в пустыню на встречу с собой настоящей, чтобы лучше узнать себя и суметь очиститься от налета греха, которым она благополучно обрастала всю свою жизнь.

В пустыне Мария провела 47 лет своей жизни. Это время, с одной стороны, лишения, с другой — очищения, стало платой женщины за вход в Царство Небесное. Избавляться от привычек и былого образа жизни приходилось радикальными мерами. Молитвой и постом, покаянием и уединением Мария достигла святости, которую в последние годы ее жизни своими глазами увидел старый монах Зосима. Насельник монастыря на реке Иордан, Зосима на время Великого поста уходил для молитвы в пустыню, надеясь встретить духовно опытного старца-отшельника. Монах встретил Марию.

Пьер Пюви де Шаванн. Мария Магдалина в пустыне. 1869

Женщине было уже за семьдесят, волосы ее выгорели, тело почернело от постоянного нахождения под палящим солнцем. Мария называла себя великой грешницей, но довольно хорошо знала Священное Писание, могла парить в воздухе и ходить по воде. Зосима пришел «в гости» к Марии и через год, причастив святую Тела и Крови Христова, а еще через год обнаружил ее мертвой. Биография преподобной была тщательно записана с рассказа Зосимы в его монастыре, и очень скоро спрятавшаяся от всего мира блудница стала известна на всю Православную церковь. Более того, ее памяти посвятили пятое воскресенье Великого поста. Фактически этот день становится последней ступенькой перед непосредственным приготовлением к Пасхе — Лазаревой Субботой, Вербным воскресеньем и Страстной неделей. Но почему Мария Египетская, а не кто-то другой из тысяч христианских святых?

Иисус Христос отметил, что пришел в мир людей не ради праведников. Нужна ли помощь здоровому человеку, или состоятельному предпринимателю, твердо стоящему в жизни на ногах? Вряд ли. Христос пришел к рэкетирам-мытарям, парализованным инвалидам, нищим беднякам и раскаявшимся падшим женщинам. Бог в человеческой плоти пришел к тем, кто в Нем нуждался. Сильные мира сего не ждали Христа. У них всё было хорошо (как им казалось). Бог вышел из вечности в мир времени ради тех, чьи души испытывали в Нём потребность. Чем глубже была потребность того или иного человека в изменении себя, тем звучнее отзывался в его сердце Спаситель. Именно такой была и Мария Египетская, как никто близкая всем живущим в миру людям.

Мария доказала, что Богу важен каждый человек, каким бы потерянным и презираемым он ни был с точки зрения человеческого общества. «Люди не меняются» - так звучит суровый, безапелляционный приговор умудренного «опытом зрелости» социума. Но правда ли это? Нет ли в этой фразе опасных ноток болотного застоя? Можно ли назвать человеком человека, не имеющего веры в прогресс и изменения?

Джотто ди Бондоне. Старец Зосима даёт гиматий Марии Магдалине. Фреска

Бог создал человека совершенным, наделил его творческой способностью преображать себя и мир вокруг. Значит, шанс на изменения есть всегда и у каждого. Именно для созидания Бог дает человеку отрезок земной жизни, за который необходимо максимально взрастить в себе все лучшее, именуемое добродетелями, и избавиться от балласта, называемого грехом. Финалом Великого поста становится воскресение мертвеца для будущей жизни. Для жизни, где истинно ценной валютой становятся накопления души. Мария Египетская ушла в пустыню умирать и рождаться заново для вечности. Воскресенье ее памяти — напоминание о том, что жизнь предназначена не для развлечения и потребления. Жизнь — наш мостик на пути к вечному счастью.