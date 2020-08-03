



Икона «Св. Илия Пророк в пустыне» со свв. Фролом и Лавром (фрагмент), последняя треть XVIII в.

2 августа Русская православная церковь отмечала день памяти пророка Илии, самого почитаемого провозвестника Божьей воли времен Ветхого Завета. Илия вызывал дождь, ходил по воде и покинул мир людей верхом на огненной колеснице. Согласно церковному преданию, пророк не окончательно переселился в Царство Бога и обязательно предстанет перед человечеством в финале мировой истории.

Илия родился в городе Фисвы за 900 лет до пришествия в мир Христа. Воспитанный в религиозном благочестии, пророк оказался перед серьезным выбором во времена правления царя Ахава: последовать примеру правителя и начать поклоняться заимствованному из ассиро-вавилонской культуры Ваалу или сохранить «веру отцов», но оказаться вне милости государя наряду с другими праведниками эпохи. Почему Ахав решился на столь серьезный поступок — изменить духовный уклад считавшего себя богоизбранным народа — остается загадкой. Считается, что виной тому была супруга царя Иезавель, происходившая из финикиян, почитавших Ваала. Ахав был слабоволен, а Иезавель, напротив, отличалась жестким характером и умело манипулировала мужем.

История отношений правителя и его жены невольно напоминают Ирода и Иродиаду, тем более, что Иоанна Крестителя современники сравнивали с Илией. Но, в отличие от далекого пророка-потомка, Илия, обличив Ахава за отступление от веры отцов, не пострадал. Более того, праведник несколько раз предупредил царя о последствиях духовной измены для всего народа (израильтяне, глядя на правителя, постепенно начинали поддерживать культ Ваала). Но Ахав был глух, за что поплатился вместе с жителями Израиля: в стране началась засуха.

Вашингтон Олстон. Илия в пустыне

Илия был выведен Богом к ручью Хораф у реки Иордан, где пророка в течение года кормили вороны, принося святому хлеб и мясо. Еще два года праведник жил в доме вдовы из Сарепты Сидонской. Несмотря на голод, женщина решилась пустить пророка в дом (а ей приходилось добывать пропитание еще и для сына), за что получила награду: благодаря молитве Илии количество муки и масла в доме сверхъестественным образом увеличилось и не кончалось до завершения периода засухи. Кстати, за время пребывания пророка в доме вдовы скончался ее сын. Но и тут милосердие женщины было награждено сполна, и Илия воскресил скоропостижно скончавшегося мальчика на радость матери.

Когда пришло время новой миссии пророка, Бог вывел его из дома вдовы и направил на встречу с Ахавом. Илия встретил царедворца израильского правителя, который и сообщил царю-отступнику о найденном праведнике. Пророк предложил Ахаву собрать весь народ на горе Кармил, где и определить, какому же божеству действительно стоит поклоняться. Согласно плану Илии, необходимо было соорудить два жертвенника — один в честь Бога, второй посвятить Ваалу. По задумке Илии, уверенного в помощи Небес, нужно было собрать у капища для Ваала всех имеющихся при дворе Ахава волхвов. Их коллективное поражение, которое пророк предвидел, сняло бы последние сомнения израильтян в отношении языческой религии. Илия призвал сторонников культа Ваала своими молитвами вызвать огонь с неба на свой жертвенник и тем самым убедить людей в истинности своей веры. То же самое взялся сделать и пророк, причем в одиночку.

Волхвы в количестве нескольких сотен человек целый день призывали Ваала, но потерпели неудачу. Илия лишь смеялся и отпускал шутки по отношению к пустым потугам языческих жрецов. Когда волхвы выбились из сил, пророк соорудил небольшой жертвенник, заколол тельца, обложил ритуальное место дровами, выкопал ров и попросил обильно залить все водой. После короткой молитвы с неба сошел огонь, и камни, дрова, телец и даже стоявшая в маленьком рве вода испарились. Чудо наглядно свидетельствовало: Бог принял жертву Илии.

Народ занял сторону пророка и по его приказу волхвов, этот самый народ дуривших, просто перебили. Правда, Илия вынужден был вскоре податься в бега, потому что падение культа Ваала вызвало гнев Иезавели. Но зато народ Израиля вернулся к вере в Истинного Бога, засуха сменилась на обильные дожди, а выполнивший свою миссию пророк мог спокойно уйти со сцены. Казалось бы, скрывшийся от посторонних глаз вместе со своим другом и учеником Елисеем Илия и испариться должен был тихо, но короткое путешествие двух праведников навсегда вошло в историю и стало основой для знаменитого иконографического сюжета.

Питер де Греббер. Елисей, отказывающийся от даров Наамана. 1630

Когда пророки переходили Иордан, Илия ударил по воде своей накидкой, и она расступилась (что сразу напоминает историю с исходом евреев из Египта и чудом, сотворенным Моисеем). Илия, действительно, готовился к исходу: после переправы с небес явилась огненная колесница, запряженная огненными же лошадьми, и унесла святого. У Елисея в руках осталась лишь накидка учителя. О том, что же такое «огненная колесница», современники спорят, иногда допуская мысль, что пророка забрал летательный аппарат, который Елисей не смог описать иначе, как пользуясь словами и сравнительными образами своей эпохи.

Действительно, рассуждать на эту тему можно долго, вспоминая о том, что Илия явится людям в последние времена. Считается, что пророк взят живым на небо. Он не познал смерти, как, например, Христос и святые. И Илие еще предстоит прийти в мир людей в последние времена с проповедью покаяния. Три с половиной года его проповеди на планете, захваченной антихристом, закончатся его трагической смертью, внезапным воскресением и очередным вознесением на небо. Возможно, эти грандиозные, страшные и эпохальные события произойдут уже на нашем веку.