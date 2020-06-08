



Андрей Рублев. Икона Святой Троицы. 1411

В день Своего Вознесения Иисус Христос повелел апостолам не покидать Иерусалим и ожидать «крещения Святым Духом». Ученики послушно исполнили заповедь учителя: в продолжении следующих десяти дней они проводили время в молитве и общении в горнице одного из домов иудейской столицы. Жители Иерусалима отмечали праздник дарования закона Моисею от Бога и заключения завета между богоизбранным народом и Творцом, именовавшийся Шавуот или Пятидесятница. А для апостолов шел пятидесятый день после Воскресения Спасителя, они продолжали молиться и ожидать — пока еще не представляя, чего именно.

«И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2−4). Довольно красочно апостолы описали произошедшие с ними сверхъестественные события. Если с шумом и сильным ветром как свидетельством присутствия обещанного Христом Святого Духа все понятно, то следующие слова уже требуют пояснения.

Андреа Мантенья. Вознесение.1461

Христианские иконы Троицы изображают над головой каждого из апостолов огонек, язык пламени, который не имеет внешнего источника. Очевидно, ученики Иисуса увидели именно пламя неизвестного происхождения над головой каждого из товарищей. Таким необычным, но видимым для апостола образом и произошла передача божественной энергии, благодати, обещанной Христом. Буквально сразу у всех собравшихся открылись и новые способности, объяснить простой логикой которые невозможно: апостолы заговорили на незнакомых для себя иностранных языках.

Эль Греко. Пятидесятница. 1600

Как уже было сказано, Иерусалим праздновал Пятидесятницу. В этом ближневосточном городе проездом оказывались как иудеи из окрестных областей, так и державшие свой путь по служебным, торговым или личным делам иноверцы. В Иерусалиме можно было встретить арабов, римлян, египтян, греков и не только. Неудивительно, что шум в доме апостольского собрания привлек людей самых разных национальностей. И они одновременно (!) слышали из уст христовых учеников каждый свой родной язык. В собравшейся у дома толпы царило искреннее удивление тем, что жители Галилеи не просто демонстрируют широкий кругозор, но одновременно говорят на нескольких наречиях.

Кто-то из скептиков, как это обычно бывает, попытался свести увиденное к пошлости: апостолы пьяны! Что, конечно, вряд ли кого-то из собравшихся в этом убедило. Глазам и ушам можно не верить, но сделать это трудно. Тем не менее слово решил взять апостол Петр, дабы объяснить огромной толпе, что же только что произошло. Он напомнил людям слова книги пророка Иоиля об излиянии на представителей богоизбранного народа Святого Духа, что откроет в них сверхъестественные способности, например, возможность пророчествовать. Главным же посылом в речи Петра стали слова о Христе, распятом и воскресшем, изведшем из ада праведников, разрушившим смерть, вознесшимся на небо. Слова апостола до глубины души поразили слушателей, и около трех тысяч человек в те дни приняли крещение в Иерусалиме.

Апостолы, скорбя, что расстались с Учителем, приняли в себя Святого Духа, Утешителя, как называл Третье Лицо Троицы Спаситель. Способности быть проводниками божественной энергии или благодати открыли с той поры у учеников Иисуса. Кроме того, они получили возможность передавать драгоценный дар своим последователям. Это и стало отправной точкой в жизни христианской, новозаветной Церкви, в которой живет и действует Святой Дух.

Отныне люди получили возможность через таинственные внешние обряды, имеющие огромную и невидимую глазу силу, преображать свою природу. Для тех, кто крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа, открыта доселе невиданная человечеством способность к прямому общению и взаимодействию с Богом. Дары Святого Духа открывают в людях новые способности, помогают побеждать физические и душевные недуги, дают неиссякаемый источник энергии и открывают путь к вечному счастью. Именно поэтому день, когда подобное стало возможным, именуют также днем рождения Церкви.

Эль Греко. Троица. 1577

Важным вопросом в беседе о Боге у христиан во все времена был разговор о Его Троичности. Как может быть один Бог, но при этом — с тремя Личностями? Мало того, каждая из этих Личностей представляется довольно самостоятельной. Кто-то уверен, что Бог — только Отец, а Сын и Святой Дух низводятся до уровня святых существ. Но это не так. И в Ветхом, и в Новом Завете Сам Бог через разного рода откровения показывал людям Свою Троичность. На ум приходят три ангела, пришедшие в гости к Аврааму и изображаемые на знаменитой иконе Андрея Рублева, и события крещения Господня, когда над погружаемым в Иордан Христом разверзлись небеса, звучал голос Отца, а Дух в виде голубя показался перед людьми.

Тем не менее понять природу Троицы вряд ли возможно умом человека, заключенного в ограниченные рамки пространства и времени, а значит, и в рамки мысли. Но можно попробовать описать единство Троицы как любовь Отца к Сыну. И Любовь — это и есть Святой Дух. Глубочайшее взаимопроникновение свободных Личностей, гармония и единодушие — такими словами можно попробовать описать Бога-Троицу. Дети и родители, возлюбленные и верные друзья, люди, что называется, на одной волне, — прекрасные примеры того, каким может быть гармоничный союз между живыми душами. И это не станет до конца наглядной иллюстрацией, как же Три Личности образуют Одного Бога, но, хотя бы позволит задать вектор мысли о тайне Святой Троицы.

Бог есть Любовь. Абсолютная любовь была излита Богом на людей и пребывает с ними с тех самых пор неразлучно. Так было и так будет во все дни до скончания человеческой истории.