



Эль Греко. Иоанн Креститель (фрагмент). ок. 1600

7 июля Русская православная церковь отметила Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Иисуса Христа и последнего пророка Ветхого Завета. Сын священника, дитя пустыни и аскет, Иоанн прожил необычную жизнь и погиб в расцвете сил. В день памяти пророка вспоминаем, почему его называют Предтечей, как он чудом избежал гибели в младенчестве, и в чем заключалась его миссия.

Евангелие от Луки подробно рассказывает о событиях, предшествовавших появлению на свет Иоанна Крестителя. Родителями пророка были священник Захария и его супруга Елизавета. Они считались людьми праведными, но длительное время испытывали проблемы с зачатием ребенка, а потому до преклонных лет оставались бесплодными. Среди иудеев того времени данный факт расценивался как признак Божьей немилости, что не могло не беспокоить Захарию и Елизавету, на деле бывших людьми высокой нравственности. Впрочем, бездетными длительное время был и патриарх Авраам с женой Саррой, и родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна. Скорее, факт длительной бездетности среди по-настоящему духовных персонажей библейской истории в религиозном контексте можно рассматривать как подготовку их Богом к произведению не просто подобного, а великого потомства. Таким был и случай Захарии и Елизаветы.

Иудейские священники поочередно совершали богослужения в Иерусалимском храме по заведенной традиции. В назначенный день и Захария прибыл к месту своей службы. Во время каждения внутреннего пространства храма ему явился архангел Гавриил. Посланник Бога сообщил священнику, что у него родится сын по имени Иоанн. Более того, сыну предстоит стать «великим перед Господом» (Лк. 1:15). Захария был уже немолод, а потому, несмотря на само по себе сверхъестественное явление (не каждый день видишь ангела), не поверил Гавриилу. За недоверчивость священник был поражен немотой.

Доменико Гирландайо. Благовещение о рождестве Иоанна Предтечи. (фрагмент)

Елизавета вскоре зачала, но в течение пяти месяцев скрывала свою радость в тайне, смущаясь возраста. Первой, кому жена Захарии открыла секрет, стала ее родственница Мария, Мать Христа. К тому времени уже произошли события Благовещения, беременна была и Богородица. Во время встречи женщин в утробе матери «взыгрался» Иоанн, приветствуя Христа и Деву Марию. Елизавета расценила событие как знак от Бога и благословила родственницу, которой предстояло стать вратами в мир людей для Господа.

Когда же родился младенец Иоанн, родственники семьи задали вопрос отцу семейства: как назвать сына? Захария все еще не мог говорить, а потому попросил табличку и написал сообщенное ему архангелом имя. В тот самый момент священник заговорил и, взяв сына на руки, благословил, одновременно обращаясь и к нему, и к собравшимся родственникам: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему» (Лк. 1:76).

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. XV в

В православной традиции день рождения Иоанна Крестителя отстоит от праздника Рождества Христова ровно на полгода. В некотором смысле даже этот факт символически характеризует Иоанна как «предтечу», то есть идущего впереди Спасителя и готовящего почву для Его проповеди. Как и Христос, Иоанн чуть не стал жертвой Ирода, пославшего перебить всех младенцев до двух лет в Вифлеем и окрестности. Во время бойни погиб священник Захария, отказавшийся выдать воинам местонахождение жены с сыном. Елизавета же с Иоанном на руках бежала в горы, а затем в пустыню, где и умерла. Мальчик остался один, согласно преданию, охраняемый ангелом.

О жизни в пустыни Иоанна до выхода на проповедь почти ничего неизвестно, как неизвестно и об аналогичном периоде жизни Христа. Иоанна Предтечу называют основателем монашества, ведь он жил в полном одиночестве в пустыне, выражая жизнью максимум аскетизма. Одежда пророка была скромной — из верблюжьих волос. Питался он диким медом и акридами. Исследователи спорят, что же такое акриды. По одной версии, так называют саранчу, по другой — плоды рожкового дерева, росшего в Палестине. В любом случае, рацион питания пророка был крайне скудным.

В возрасте 30 лет Иоанн вышел на проповедь. Свое обращение к человечеству он начал знаменитыми словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное!» (Мф. 3:2). К слову, как только пророк был брошен в темницу после интриг Иродиады, эти же слова начал произносить Христос. Иоанна Предтеча установил прообраз христианского крещения и крестил Спасителя в водах реки Иордан. Как и Христос, Иоанн принял мученическую смерть за свои убеждения.

В Православной Церкви принято отмечать день смерти святых как их рождение для вечной жизни. Однако в случае самых почитаемых — Христа и Богородицы — отмечаются дни рождения. Подобной чести удостоился и Иоанн Предтеча, родственник Христа, его сверстник, «подготовитель» проповеди Спасителя. Невозможно рассматривать христианство без деятельности последнего ветхозаветного пророка. Основным посылом Иоанна был призыв людей к покаянию, то есть решительному отказу от зла и нарушения божественного миропорядка. Христос же показал, к чему нужно стремиться, отказавшись от греха ради достижения вечного блаженства. Безусловно, Иисус был не просто человеком, но Богом в человеческом обличии. Тем не менее вся история Ветхого Завета — это подготовка человечества к Его пришествию. И Иоанн Предтеча стал пророком-кульминацией приготовлений к встрече Мессии.

Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837–1857 (фрагмент)

Христос вышел на проповедь после того, как принял от Иоанна крещение. На Иордане произошла встреча пророка и Бога. Господь словно благодарит Иоанна за проделанные труды, видя и собранных призывом к покаянию учеников, и тысячи зажженных пламенем веры сердец. Пророк выполнил свою задачу, а значит, пришло время Богу вступить в битву за души людей. Исполнив великую миссию, Иоанн вскоре становится жертвой коварства супруги Ирода, оказывается в заключении и погибает. Но он действительно сделал, все что был должен. Теперь на проповедь вышел уже Сам Бог, сообщая людям лично, что нужно делать ради спасения души и достижения вечного счастья.