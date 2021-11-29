



Якоб Йорданс. Добрый самарянин. 1616

В это воскресенье на богослужении в православных храмах читается следующий отрывок из Евангелия: «И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нём; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (Лк.10:25−37).

Человек по природе — доброе существо. В сердце у него этот нравственный закон высечен Богом крупными буквами. Беда в том, что люди, однажды порвавшие со своим Создателем, насколько бессознательно ищут воссоединения с Ним, настолько же упорно пытаются затереть божественные установления с мягких тканей души грубой штукатуркой равнодушия, черствости, порока. Христос пришел как раз для того, чтобы этот ненужный налет снять и открыть людям и подлинный образ, один в один снятый с Совершенно Существа и Творца Вселенной.

Рембрандт. Добрый самарянин. 1633

В разговоре с законником, представителем социальной группы религиозных авторитетов древнего Израиля, Спаситель акцентирует внимание вопрошающего на любви как основании веры. И уводит фокус собеседника, а также многочисленных слушателей от любви к Богу, Которого никто не видел и очень легко можно почитать за абстракцию и внешний авторитет, к категории «ближнего», себе подобного, которого уже необходимо любить как самого себя. Любишь Бога — относись к другим людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. О, если бы в нашем мире человечество деятельно и энергично жило согласно этому правилу, как бы изменилась планета!

Вежливость и учтивость — это ведь как раз начало заповеди любви, научиться которой можно, транслируя на другого человека то отношение, которого мы желаем сами. Но Христос изрекает притчу, в чьем содержании рассматривается радикальный вариант, без обычного и несложного обмена любезностями. Человек попал в беду, его избили и оставили лежать без сознания. Он умирал. А мимо, как и спустя две тысячи лет, проходили люди… Мимо израненного прошел священник, служитель культа, уважаемый человек. Очевидно, что он без труда придумал себе отговорку, оставив истекающего кровью человека у себя за спиной, спеша, вероятно, по неотложным делам. Вслед за ним и левит, даже найдя в себе силы посмотреть на несчастного, также оставил избитого умирать при дороге, что бесконечно жестоко. А избитый был иудеем, представителем избранного народа, единоверцем и для священника, и для левита.

Притча о добром самаря́нине — миниатюра из Россанского Евангелия

Удивительно, но первую помощь еврею оказал самарянин, представитель другой этнической группы, «чужой». Отвез в гостиницу, устроил, оплатил хозяину апартаментов уход за раненым. Названный людьми «дальним», от которого правоверные сторонились, оказался в тот момент ближним для несчастного. Впрочем, и несчастный оказался ближним для самарянина. И в минуты испытаний все созданные человеческим умом барьеры вмиг рухнули. Потому глупо и жестоко проходить мимо чужой беды. Милосердие — это способность отзываться на чужую боль, а не затыкать от воплей ближнего уши. Добрый самарянин сквозь века смотрит на нас и просит не забывать, что же на самом деле значит слово «человек».