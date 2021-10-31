В воскресенье, 31 октября, на богослужении в православных храмах читается следующий отрывок из Священного Писания: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят, и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Лк. 8:5−15).

Кузьма Петров-Водкин. Эскиз к мозаике Христос-Сеятель. 1914

Христианство — сложная для воплощения ее человеком в своей жизни религиозная система. Чтобы только принять учение Спасителя, нужно быть глубоко убежденным, что мир вокруг не есть нормальность для человеческого естества. Христос говорит нам о совершенном мире, где все работает по иным принципам, этот мир не имеет границ и жить в нем можно вечно, не зная печалей, болезней и смерти. Заповеди Господа — серьезное искушение для скептиков, потому что прочтя их и воодушевившись, можно посмотреть вокруг и разочароваться. Любовь к ближнему? А где здесь милостивые и чистые сердцем? Может, покажете того, в ком нет зависти?

Пожалуй, таких людей действительно стало меньше — иначе, откуда на нашу голову тонны тех бед, с которыми каждый из нас сегодня сталкивается? Порой удивляешься, почему Бог не расправился с нами и короче, и жестче, потопом, например. Рассуждать так, конечно, может только тот, кто не понимает природы Создателя человечества, Которому присущи все высочайшие известные людям качества начиная любовью и заканчивая огромным терпением. Сегодня Бог ждет от человечества выбора дальнейшего пути своего развития, заключенного, естественно, ни в социальных и экономических моделях, а в том нравственном выборе, на котором они будут основаны. Ключевой показатель здоровья человеческого общества — отношение к себе подобным. Чем лучше ты относишься к другому человеку — не важно, близок он тебе или совсем не знаком, — тем более ты имеешь право носить то самое звание человека, которое «звучит гордо».

Перов Василий Григорьевич Трапеза. 1865-1876

Собственно, об этом и говорит Христос, отмечая, что сделанное ближнему добро мы творим и Самому Богу. Он создал нас по Своему образу и подобию, правда, мы приложили все усилия, чтобы создать альтернативную вселенную с тождественной ей системой координат. Ну, пожалуйста. Как организм становится инкубатором для новых вирусов, так и душа может генерировать зло, разливая его в пространстве, заражая все вокруг и распространяя влияние невидимой материи на наш мир. Деструктивная энергия, множась, ведет лишь к разрушению. Для того и пришел однажды Спаситель со Своим учением, чтобы нас спасти от окончательного скатывания в бездну. Он не просто сказал: «так, ребята, вот это хорошо, а вот это плохо, больше так не делайте». Христос принес на землю божественную энергию и буквально пропитал ею Свои слова. На этой энергии, Святом Духе, стоит сегодня Церковь, связывая земной и безнадежный в отдаленной перспективе мир людей с Царством Бога.

Слышим ли мы то, что Он говорит нам? Те, кто привык жить безразмерным потреблением — нет. Их и сравнивает Христос в притче с семенем, упавшим при дороге. Можно сколько угодно говорить им о высоком, но таким людям просто пофигу — материализм победил в их сердце. На самом деле, духовно огрубевших мало. Чаще люди все-таки проникаются словами Христа, потому что чувствуют в них основательность, правду и истину. Но… одни быстро отвлекаются, другие — и нас большинство — поглощены рутиной дней. Вечную жизнь, согласно притче Спасителя, получают те, кто последовательно, конечно же, не без падений и взлетов, пытаются прорастить в сердце семя веры, ухаживают за ним и активно занимаются духовной агрономией.

Сложно? Сложно. Так кто же тогда получит путевку в эту вечную жизнь? Немногие, если верить притче. Но главное в том, что Бог есть Любовь, и Такой Он для каждого из нас. А спасение души — это не сданный на «пятерку» экзамен, а процесс искреннего стремления в вечность, пусть и с «грехом пополам», через пень-колоду, но зато честно и с наличием этого желания в сердце. Хуже, когда вместо этого желания в душу занимают ледяное равнодушие, злобные скепсис и агрессивное безбожие. Надежда всегда есть, лишь бы дать прорасти маленькому семени веры в своем сердце.