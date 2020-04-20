Слово «пасха» произошло от древнееврейского «песах». На арамейском, языке Христа, оно звучало несколько иначе — «писха». Таким и вошло в греческий язык, а в русской интерпретации стало знакомой нам Пасхой. Слово в изначальном значении переводилось как «миновал», напоминая об исходе евреев под предводительством пророка Моисея из рабства египетских фараонов. Исход стал памятной датой, символизирующей освобождение народа от гнета. А еще выход иудеев из Египта, согласно Священному Писанию, был невозможен без прямого вмешательства Бога.

Сошествие во ад. Фреска XIV в. (фрагмент)

Ветхий Завет вообще наполнен многими событиями внешнего порядка, символически преобразованных Иисусом Христом в Новом на уровень духовный, внутренний и невидимый. Пасха Нового Завета — это кульминация вывода Спасителем всего человечества из власти греха и смерти. Христос был распят именно в день еврейской пасхи. Как известно, иудеи в свой праздник закалывали молодого ягненка, которого после и съедали в кругу близких людей. Иисус стал этим самым агнцем, принесенным в жертву Богу за грехи человечества. Он столкнулся с отлаженной системой человеческого зла, в которой ненависть, зависть, тщеславие, любовь к деньгам, власти и роскоши выступили против Него единым фронтом. Люди, привыкшие жить грехом, не сумели принять учение Спасителя, проповедовавшего любовь, милосердие, доброту как абсолютные добродетели.

Андрей Рублёв. Сошествие во ад. 1408

Столкновение со злом обнажило неспособность мира людей, привязанных к временным ценностям, ужиться с вечными идеалами. Но после того, как конфликт достиг кульминации через казнь Христа, Иисус воскрес. Тем самым Спаситель опроверг печальный тезис о постоянной победе зла над добром. Наоборот, временное в образе материальных благ и порожденных ими низменных человеческих качеств осталось также в ограниченных рамках времени. Более того, зло неизбежно обречено на вечные мучения. А вот добро и торжественно пробудится для бессмертия, да еще и для качественно нового уровня жизни.

Итак, Христа распяли на пасху. Поэтому в Древней Церкви Страстная Пятница также считалась принадлежащей к христианской Пасхе и носила название Крестной Пасхи. На следующий день вспоминалось невидимое событие сошествия Иисуса в мир мертвецов, лишенных после смерти возможности богообщения. Спаситель завершал в аду начатое на земле: Он соединял покалеченную грехом человеческую природу с Богом. В этом смысле сошествие в ад показательно. Противники христианства или церковных иерархий считают, что усовершенствоваться в добродетелях или спасти душу можно и самостоятельно. Описание путешествия Христа в преисподнюю эти мысли опровергает. В аду был и Иоанн Креститель, а также ряд ветхозаветных пророков. Эти люди обладали высокой для своего времени нравственностью. Но им для перехода в рай не хватало главного — соединения их человеческого порыва к праведности с Богом. Иными словами, как бы ты ни старался, пока не будет явлена взаимность со стороны Божества, рай будет закрыт. И Христос, оказавшись в человеческом теле, как раз и занимался во время земной жизни тем, что божественное и людское соединял.

После распятия Спаситель отправился в последнее измерение, где оставались люди — в ад. Царство мертвых представляло собой место бесконечного пребывания, но без Бога. И здесь Христос завершает Свою миссию, откликаясь как Бог на духовные подвиги умерших праведников тех, кто завершил земную жизнь до спасительных слов Иисуса «Свершилось!». А дальше… Дальше ближайший круг Христа стал свидетелем еще более фантастических событий. Тяжелый камень, которым иудеи завалили гробницу Иисуса, сверхъестественным образом отвалился от входа. Призванная стеречь могилу Христа стража (чтобы апостолы не выкрали тело, как думали члены Синедриона, с целью подтвердить слова Распятого о Его воскресении) в страхе разбежалась. Ну, а Христос предстал живым, но уже преображенным, в белых одеждах, сначала перед Марией Магдалиной, а затем постепенно и перед всеми учениками.

Фундаментальная проблема человечества — смерть. Она перечеркивает абсолютно все усилия людей в земной жизни. Да, созидательные плоды человека передаются следующим поколениям. Но что для самой личности? Она просто растворяется вместе с телом после наступления биологической смерти? Если быть честным до конца, жизнь человека бессмысленна, если она ограничена пребыванием на планете в несколько десятков лет.

Пятичастная икона. XVII в

Христос отменил смерть. Он не избавил человека от неизбежности гибели тела вследствие естественных или противоестественных событий. Но это лишь этап накануне всеобщего воскресения мертвых и наступления для праведников вечной жизни. Спаситель установил высокую нравственную планку для человечества. Закон Христа оказал влияние на всю мировую культуру и устройство общества. Показав людям, на каких ценностях они действительно должны строить свою жизнь, Он сделал и второй шаг — преодолел смерть, открыв людям шанс оказаться в новом мире счастья. Ворота в этот мир — Христос, соединивший человека с Богом.