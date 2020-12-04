Как известно, родители Святой Марии, праведные Иоаким и Анна, были бездетны до глубокой старости. Мало того, что этот факт вызывал глубокую скорбь у самой семейной паре, они еще и подвергались общественному порицанию. В иудейском обществе того времени бездетность считалась позором и наказанием, посланным Богом. После того как на одном из праздников священник не принял дара от Иоакима (как великого грешника), мужчина, убитый горем, удалился в пустыню, где в посте и молитве к Создателю проводил время, залечивая многолетнюю душевную рану. К молитвам супруга присоединилась и Анна, узнав, какое оскорбление он перенес и на что пошел после случившегося. Итогом аскетического подвига пожилой четы стало явление ангела, который пообещал паре скорое рождение у них дочери. Так и случилось: после видения Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, а через некоторое время у них родилась дочь, получившая имя Мария.

Введение в храм Пресвятой Богородицы

Для Ветхого Завета подобная история с длительной бездетностью у праведных людей, которые, кстати, должны были стать родителями столпов христианской истории, да и сами были людьми довольно святой жизни, не редкость. Патриарх Авраам с Сарой не имели детей до глубокой старости, подобная история складывалась у родителей Иоанна Предтечи, священника Захарии и Елизаветы. Вот и те, от кого предстояло произойти Матери Бога, должны были преодолеть серьезные испытания перед тем, как открыть дорогу в мир Святой Деве. Почему Бог подвергал, казалось бы, своих «любимчиков» и «помазанников» таким суровым испытаниям? Люди всегда остаются людьми, их природа несовершенна, а значит, нужно время, пока молодое вино настоится в мехах до нужной выдержки. В пожилом возрасте то, что в христианстве называется греховными страстями, ослабевает в человеке, в некоторых случаях почти сходит на нет. Преемственность характеров, привычек, да и грехов никто не отменял. Обратим внимание, что во всех перечисленных выше примерах позднего чадородия ветхозаветной эпохи ребенок, притом один, появлялся у праведников в довольно преклонном возрасте. Как минимум этот факт можно считать чудом Бога номер один в каждой истории, если не брать в расчет мистическое явление ангелов каждой паре или кому-то из супругов.

Джотто ди Бондоне. Ангел является к Иоакиму во сне с вестью, что его жена святая Анна родит ему дочь

Так, мать Богородицы Анна дала обет Богу о том, что посвятит родившегося ребенка Ему. Что и случилось по исполнении Марии трех лет. С зажженными свечами родители Девы, Ее родственники и девушки из Иерусалимского храма отправились торжественной процессией в Дом Божий. У входа в храм Марию встречал священник (считается, что им был Захария, отец Иоанна Крестителя). На удивление всех присутствовавших девочка проворна взбежала по крутым ступеням храма навстречу Захарии. Священник благословил девочку и по откровению от Святого Духа совершил немыслимое — ввел Марию в алтарь Иерусалимского храма, куда и сам-то имел право входить раз в год, другим людям путь туда был просто закрыт. На глазах у людей произошло еще одно событие, подчеркнувшее, что Мария — не просто очередная насельница храма, но в будущем великая святая с особой миссией. Будет ли священник так рисковать, нарушая все правила и законы? Нет, и никто в будущем не упрекает Захарию, не возмущается. Возможно, ему и задавались вопросы о причинах его поступка, на что он, конечно, отвечал со ссылкой на Бога. И этого было достаточно в ответе священника, пользовавшегося непререкаемым духовным авторитетом.

В Иерусалимском храме Мария жила вплоть до исполнения Ей 12 лет. Затем Ее поручили попечению Иосифа Обручника, который должен был заботиться о девушке и оберегать Ее. Здесь же, в храме, Святой Деве было откровение от архангела Гавриила о том, что через Нее в мир придет Спаситель рода человеческого. Но это будет позже, а пока маленькую девочку приняли в главный храм иудеев, чтобы она пребывала в благодатной молитвенной атмосфере, постигала тайны Священного Писания и премудрости женского рукоделия.

Праздник Введения в очередной раз рассматривает личность Богородицы и промысел Божий в отношении Нее. Итак, Мать Христа родилась в семье праведников, всю жизнь моливших Бога о даровании им ребенка. Очищенные молитвой и покаянием, Иоаким и Анна получили просимый дар — Святую Деву. Но теперь уже Марии нужно, оберегая свою нравственную чистоту, стать входными вратами для Бога в мир людей. Еще младенцем ее отдают в центр духовной жизни народа — для подготовки к важной миссии. И здесь Богородица пребывает в фактической изоляции от мира, оберегаемая от его пороков и соблазнов. И здесь же происходят события Благовещения и непорочное зачатие Девой Христа от Святого Духа.

Сандро Боттичелли. Благовещение

Святость требует чистоты, чистота нуждается в постоянном поддержании, а порядку нужна защита. История Введения во храм — про всех нас. На пути к Богу человек нуждается в ограждении себя от зла, именуемого грехом, от всех его проявлений и, если вдруг избежать его не получилось, — в очищении. Святость есть волна Бога, и чтобы находиться с Ним на одной волне, необходимо постоянно себя на нее настраивать. Такой радикальной настройкой для Божией Матери стала жизнь с младенчества в Иерусалимском храме, так же Иоанн Предтеча с малых лет жил в пустыне, пребывая вдали от соблазнов мира, в этом состоит и логика монашества, ограждающегося себя от опасной для духовного состояния внешней среды категоричным разрывом с ней. Физическая смерть разлучает душу и тело, и тело отправляется в землю, из которой, согласно Священному Писанию, и произошло, а душа возвращается к Богу, Который ее и создал. Потому душа требует особой заботы, ведь степень заботы о ней определит качество вечной жизни.