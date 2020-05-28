Спустя сорок дней после Своего Воскресения Христос в очередной раз посетил апостолов. Они старались держаться вместе, регулярно собирались на молитвенные собрания в домах соратников и сочувствующих им людей. Безусловно, деморализованные после казни Спасителя, они воспарили духом, столкнувшись с чудом восставшего из мертвых Учителя. Апостолам было ясно: впереди их ждут великие свершения, поэтому они терпеливо ждали указаний Спасителя.

Пьетро Перуджино. Вознесение Господне. 1496–1500

Итак, собравшись вместе, чтобы услышать голос Учителя, апостолам было велено не покидать Иерусалима до дня иудейской Пятидесятницы. Христос предсказал ученикам схождение на них Святого Духа, что должно было бы сделать их носителями божественной благодати, необходимой для основания Церкви. Апостолы попытались узнать у Иисуса, не пришло ли время к приходу Небесного Царства, эпохи финального соединения Бога с человечеством. Но время еще не пришло, а потому Христос обрывает учеников и переводит их внимание на то, чем им предстоит заниматься в ближайший период жизни.

Апостолы, согласно словам Спасителя, должны получить Дары Святого Духа, без которых просто невозможно будет вести проповедь христианства. Ведь благодать передается через таинства, а особо достойные носители способны были исцелять больных и одержимых злыми духами, владели дарами красноречия и иностранными языками, оставались невредимыми после укусов змей и выпитого яда. После напутствия Христос вывел учеников за пределы Иерусалима, на Елеонскую гору.

Христос и апостолы

Елеонская, или Масличная, как ее называли, возвышенность, была знаковым местом. Название получила из-за большого количества посаженных на горе маслин. На Елеоне Спаситель предсказывал ученикам события «последних времен», когда человечество будет постигнуто войнами и катастрофами. Здесь же располагался и знаменитый Гефсиманский сад, в котором накануне ареста молился Христос. Сегодня на Елеонской горе действуют несколько христианских храмов и монастырей.

Возвращаясь к описанию евангельских событий нужно сказать, что с горы Христос уже сверхъестественным образом начинает Свое Вознесение. Он благословил учеников и буквально начал подниматься над уровнем земли к небу. Никаких технических средств, вернее, осязаемых предметов апостолы не описывали. Даже облако, которое часто описывают как своеобразную «платформу» для подъема в небо, было указано в повествовании в последний момент, когда Спаситель скрылся из виду учеников. А Елеонская гора — возвышенность, с которой видно город, и, наоборот, горожане частенько устремляют свой взор на гору. Не исключено, что чудо Вознесения видели и жители Иерусалима. Факты массовых крещений иудеев и язычников в христианство, возможно, были результатом не просто проповеди апостолов, но и виденных людьми сверхъестественных событий.

Куда же отправился Христос? В открытый космос? И каким образом Он, преодолев закон тяготения, смог, говоря современным языком, взлететь? Дело в том, что Бог, создавший Вселенную и все живые организмы в ней, стал Создателем некоего закона, программного кода. Мир живет по определенным законам. И любой сбой воспринимается человеком как сверхъестественное явление. Потому что люди привыкли жить в данной ограниченности пространства и времени, какой бы совершенной она нам не казалась.

Но если мы называем Бога Создателем, заложившим в мир определенную программу, мы не можем исключать, что Он способен периодически вносить в созданный Им код изменения. Бог способен на генетическое редактирование — иначе как объяснить чудеса исцелений Христом слепых и парализованных? Редактировать, размножая физические предметы, Бог также силен — это мы видим в чуде, когда тысячи людей были накормлены несколькими кусками хлеба и рыбками. А поскольку Бог управляет миром из вневременного пространства, то и чудеса были возможны для совершения Христу в одно мгновенье. Не нужно операционного вмешательства или титанического труда по добыванию пищи — в одно мгновенье происходит то, что люди называют чудом.

Эль Греко. Исцеление слепорождённого

Следовательно, Вознесение — это также процесс вмешательства Бога в программный код мира. И таким образом Создатель в очередной раз показывает людям Свое могущество. После Вознесения Христос переместился в то самое Царство Небесное, или уже указанное выше вневременное пространство. А Свою земную жизнь Спаситель посвятил преображению, духовному редактированию человека. Но сделал это не за счет божественного одномоментного вмешательства, а путем работы в категориях времени и пространства. Ведь нужно было прикладывать усилия со стороны ограниченного в ресурсе человека и одновременно действовать как Бог, усиливая слабую людскую природу.

Христос победил смерть, преобразившись и переступив порог законов физического мира. Но Он не просто воскрес из мертвых, чтобы продолжить жизнь среди несовершенного мира людей, а вышел за пределы нашей реальности. Это и есть счастливый финал жизни человека: не продолжать существовать в наших земных реалиях, но, освободившись от оков тления, перейти в более совершенную жизнь, которая уже не знает начала и конца. Трансгуманисты предлагают жить вечно на той планете Земля, которую мы имеем. Христос предлагает жить в совершенном новом мире, Небесном Иерусалиме, по улицам которого течет река жизни, а солнцем служит Сам Бог.

Когда Христос скрылся из виду, апостолам явились два ангела. И уже они сообщили ученикам Иисуса: Спаситель вернется на землю таким же образом, каким вознесся на небо. Вернется, чтобы восстановить подлинную справедливость в мире, воздать каждому человеку по его делам и установить вечное царство счастье для Своих верных детей.