Виталий Черников

Автор

Черников Виталий Алексеевич — кандидат политических наук, Калуга. Родился в городе Ташкенте. Окончил Московский архитектурный институт, аспирантуру Северо-Западной Академии государственной службы при Президенте РФ. Работал архитектором, председателем городского совета, затем главой администрации г. Калуги, депутатом Законодательного Собрания Калужской области, руководителем администрации губернатора Калужской области. Стоял у истоков создания Союза Российских городов, являлся заместителем Секретаря Конгресса муниципальных образований Российской Федерации. Экспертная специализация: региональное управление и местное самоуправление, системные общественные и политические конфликты в сфере публичной власти. Участник Конституционного Совещания по разработке новой Конституции России (1993 г.), член рабочих групп по разработке федеральных законов о местном самоуправлении 1991, 1995 и 2003 гг. Является автором статей по вопросам местного самоуправления в профессиональных общероссийских периодических изданиях. Соавтор комплекта учебных пособий «Основы бюджетной грамотности для старшеклассников» (издание Министерства финансов РФ, 2016), соавтор и редактор пособия для специалистов органов местного самоуправления «Основы местных финансов», соавтор и редактор брошюры «Основы Европейской хартии местного самоуправления», автор интернет-книги «Мы русские».