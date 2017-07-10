Ну, представьте себе, депутат, который должен оценивать работу главы администрации по расходованию бюджетных средств и использованию имущества, становится на позицию руководителя МУПа. То есть попадает в подчинение того самого главы администрации, деятельность которого он, депутат, должен контролировать. Какова вероятность того, что он будет выявлять недостатки в работе своего непосредственного руководителя? Да практически никакой. Более того — получается, что депутат начинает закрывать глаза на недостатки в работе администрации, а глава администрации, со своей стороны, «не замечает» недостатков в работе депутата как руководителя МУПа.

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Калуга в этом смысле уже имеет ряд примеров, подтверждающих порочность такой практики. В ИА REGNUM сообщалось о ситуации с попыткой банкротства, а затем и приватизации МУП «Кинотеатр «Центральный», возглавляемого тогда депутатом Ф. А. Боринских. Фигурантом уголовного дела становился депутат А. Трохин, возглавлявший МУП «Управление комплексного обслуживания населения», депутат Михаил Смирнов одновременно являлся директором МУП «Калужское специализированное автотранспортное предприятие», которое до настоящего времени имеет устойчивый отрицательный баланс, депутат Рулёв успешно завалил деятельность МУПа «Управление калужского троллейбуса», а депутат Витьков успел поруководить уже двумя МУПами — «Калугаинформ-центр» Калуги и «Управление калужского троллейбуса» (уже после Рулёва). На месте последней работы депутат стал инициатором сразу нескольких инициатив, включая прекращение перевозок пассажиров общественным транспортом после 23:00.

Но дальше и последовательнее всех пошёл ещё один депутат городской думы прошлого созыва — Сергей Иванович Стефанов, который в свою депутатскую бытность возглавил МУП «Калугалифтремстрой». Историю трансформации этого муниципального предприятия в акционерное общество вполне можно считать уникальным кейсом для местных депутатов, желающих остаться при бюджетной кормушке без каких-либо серьезных обязательств перед населением. Не менее полезным этот кейс может оказаться для правоохранительных и контрольных органов, намеренных повысить статистику раскрываемости экономических преступлений и эффективность расходования бюджетных средств. Так что приступим к изучению кейса с самого начала.

В 2010 году Стефанов В.И. возглавил вполне себе рентабельное муниципальное предприятие по обслуживанию лифтового хозяйства г. Калуги. Годовой оборот МУПа к этому моменту приближался к двумстам миллионам рублей, в нем работало более двухсот человек, включая ремонтников, лифтеров, линейных контролеров и сотрудников администрации. Был у МУПа и приличный имущественный комплекс, состоящий из складских, ремонтных и прочих служебных помещений, необходимых для работы столь многочисленного и разнофункционального персонала. Однако депутат Стефанов достаточно быстро привёл предприятие в предбанкротное состояние и пришел к вытекающему из этого выводу, что перспектив у МУПа в такой ситуации нет, после чего предложил городской Управе преобразовать МУП в акционерное общество. Якобы в этом случае муниципальному предприятию будет проще адаптироваться к рыночным условиям, сократятся расходы бюджета на содержание и ремонт лифтов, а доходы от деятельности предприятия в формате АО, наоборот, вырастут. Трудно сказать, какой из аргументов перевесил чашу весов, но в 2012 году решение о приватизации МУПа «Калугалифтремстрой» было принято, и предприятие превратилось в открытое акционерное общество с единственным акционером в лице городской Управы Калуги. Разумеется, его руководителем остался г-н Стефанов.

Теперь — внимание. Параллельно этому публичному процессу шёл другой, скрытый от глаз общественности. На протяжении ряда лет в Калуге последовательно возникло сразу несколько организаций в форме ООО, имеющих названия, до боли схожие с названием сначала МУПа, а затем и АО. Это ООО «Калугалифтремстрой», ООО «Калугалифтсервис» и ООО «Калугалифтремстрой-Сервис». Для удобства обозначим их цифрами ООО-1, ООО-2 и ООО-3. Все эти организации на тот момент роднило не только сходное название. В том или ином виде в них принимал участие партнёр Стефанова ещё по работе в МУПе «Калугалифтремстрой» Новиков Н. В. Собственно, настоящими партнёрами они стали в 2009 году, когда Новиков ещё в должности руководителя данного МУПа учредил ООО-2, взяв в соучредители жену депутата Стефанова — Людмилу. А до этого в далёком 2004 году сразу же после своего назначения директором Новиков с одному ему известной целью создал полный клон МУПа — ООО «Калугалифтремстрой» (гипотеза о мотивах такого буквального «отзеркаливания» будет рассмотрена нами ниже). Примечательно, что оба ООО, и первое, и второе, до настоящего момента зарегистрированы по одному адресу — ул. Гагарина, д.4.

Практически породнившись семьями на создании ООО-2, партнёры решили и в бизнесе прижаться теснее. Для чего в 2010 году депутат Стефанов инициировал процедуру преобразования МУПа в акционерное общество, а в 2011 году стал учредителем и директором новой организации — ООО «Калугалифтремстрой-Сервис», воспользовавшись уже знакомой схемой «клонирования», автора которой, Н. В. Новикова, он взял в это ООО-3 своим заместителем. Однако и здесь не обошлось без проблем. Возник конфликт интересов, когда С. И. Стефанов в качестве директора АО выступал заказчиком работ, а в качестве директора ООО-3 — подрядчиком по их выполнению. Пришлось срочно перестраиваться буквально на ходу, делать директором Новикова и выходить из состава учредителей. Видимо, решив подстраховаться на будущее, партнеры не стали больше палиться ни сами, ни через жён. В качестве нового учредителя ООО-3 выбрали нигде до этого не «засвеченного» гражданина — Зайцева Владимира Григорьевича. А в 2016 году Н. В. Новиков уступил ему и место директора, благо принципиально ничего не изменилось — обе фирмы, и АО «Калугалифтремстрой» и ООО «Калугалифтремстрой-Сервис» зарегистрированы по одному адресу — ул. Никитина, д.135 и находятся в соседних офисах, работая плечо, так сказать, к плечу.

Таким образом, после двух не очень удачных попыток с ООО-1 и ООО-2 на арене рынка услуг по обслуживанию и ремонту лифтов наконец-то был создан устраивающий партнеров баланс — муниципальное акционерное общество и частная компания, формально самостоятельные, формально независимые, а на деле вполне себе аффилированные структуры.

Мы обещали про гипотезу «отзеркаливания» сказать пару слов. Судя по всему, в 2004 году идея создания дублёра МУПа преследовала целью передать дублёру основной объем работ, а МУП сделать просто диспетчерской, через которую деньги граждан перетекали бы в ООО-1. Но МУП оказался слишком контролируемой структурой, связанной массой законодательных ограничений. Любые сомнительные операции с бюджетными деньгами и имуществом в этой ситуации сразу же становились объектом контроля со стороны как Контрольно-счетной палаты города, так и правоохранительных органов. Скорее всего, поэтому проект «клона» МУПа был заморожен до лучших времен, которые, собственно, настали сразу после преобразования его в АО.

А теперь переходим от истории к реалиям настоящего. Итак, АО «Калугалифтремстрой» обслуживает 1437 лифтов, из которых 355 отработали нормативный срок службы. Хозяйство хлопотное, требует постоянного профессионального внимания и систематической финансовой подпитки. Поэтому на содержание и ремонт лифтов с граждан взимаются деньги, и деньги немалые — 3,5 рубля с квадратного метра жилой площади. В среднем на один лифт приходится порядка 2000 квадратных метров жилья. Собирают платежи управляющие компании, которые раньше перечисляли их по одному адресу — в МУП. В год получалась кругленькая сумма миллионов в сто пятьдесят. Однако преобразование МУПа в АО создало некоторые проблемы. Выполняя поставленные при приватизации условия, АО «Калугалифтремстрой» перешло на упрощенную процедуру налогообложения, в рамках которой не могло иметь более ста сотрудников и доходы свыше 79 млн 740 тыс. рублей в год. Логику в этом можно было бы увидеть только в том случае, если бы с переходом МУПа в статус АО уменьшилась плата с квадратного метра и реально сократилось бы количество людей, занятых в обслуживании лифтов, прежде всего, за счет использования современных систем диспетчерской связи, более качественного ремонта и приобретения более надёжного оборудования. Чуть ниже мы увидим, что практически ничего из этого сделано не было.

Идём дальше. В Уставе АО «Калугалифтремстрой» среди прочих перечислены следующие виды деятельности:

эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и модернизация лифтов и лифтового оборудования в жилом фонде всех форм собственности и организациях;

монтаж и наладка лифтов;

техническое обслуживание и ремонт эскалаторов;

монтаж, пусконаладочные работы эскалаторов;

техническое обслуживание и ремонт подъемников для инвалидов;

монтаж, пусконаладочные работы подъемников для инвалидов;

электромонтажные работы;

монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем связи и сигнализации;

ремонт, наладка радио — телеаппаратуры, видео — аудиосистем и оргтехники;

Строительные и ремонтно-строительные работы;

Резонно предположить, что такие технически сложные и масштабные задачи требуют активного обращения АО к субъектам рынка. Другими словами, проведения различного рода аукционов и тендеров на закупку оборудования и комплектующих, выполнение работ и т.п. Тем более что решением Совета директоров утверждено специальное «Положение о закупках АО «Калугалифтремстрой», в котором подробно описаны и обязанность АО в этой сфере, и все необходимые закупочные процедуры.

А теперь угадайте, сколько и чего расторговал директор АО Стефанов, например, в 2016 году? Вы не поверите, но Общество приобрело аж… два легковых автомобиля! А как же ремонт оборудования? Как же замена старых лифтов на новые? Кто же этим занимается, если не АО, спросите вы?

Всё очень просто, этим занимается ООО «Калугалифтремстрой-Сервис». Причем занимается настолько активно, что даже нанимает головное родственное АО для выполнения ряда работ. Но об этом позднее. Вернёмся к закупкам. Итак, акционерное общество, единственным учредителем которого является гор. Управа, а главной задачей — обслуживание и ремонт лифтов, НИЧЕГО для выполнения этой муниципальной задачи НЕ ЗАКУПАЕТ. Оно только собирает с населения деньги и передает их подрядчикам, среди которых львиная доля денег приходится на ООО «Калугалифтремстрой-Сервис». Мало того — АО перевело (!) всех лифтеров числом почти в сотню человек в ООО. То есть один самостоятельный субъект рынка уволил работников, а другой — их принял на работу. Но этого мало! Теперь АО ежегодно платит ООО деньги за… обслуживание лифтов лифтёрами! Причем безо всяких аукционов. По-родственному. Так же по-родственному, без арендной платы второй самостоятельный субъект рынка занимает без малого 30 помещений лифтёрных, принадлежащих на правах собственности АО. И это ещё не всё. Теперь половина платежей с населения поступает от управляющих компаний не в АО с муниципальным участием, а на счет частной компании. Причем и здесь передача куска пирога прошла на уже знакомых нам родственных началах. ООО «Калугалифтремстрой-Сервис» просто… «приняло на обслуживание» практически половину лифтового хозяйства города! И именно оно теперь осуществляет закупки того, что должно было бы закупать АО. Только без этих утомительных аукционов, которые, по их смыслу, призваны были экономить деньги граждан, ранее поступавшие в МУП, затем в АО, а сегодня и в ООО.

А теперь приготовьтесь. В 2016 году АО оплатило ООО услуги лифтеров в объеме 8 миллионов 432 тысячи рублей с копейками. Со своей стороны, ООО оплатило АО услуги электромехаников и электромонтёров на сумму 6 миллионов 344 тысячи и тоже с копейками. В итоге 2 миллиона в пользу ООО. А как же иначе в семейном-то бизнесе? Но, шутки в сторону. Давайте вспомним, что при приватизации МУПа речь шла о повышении эффективности обслуживания лифтового хозяйства и создании условий по сокращению расходов за счет внедрения в эту сферу прогрессивных технологий. Тем более что на эту тему были приняты аж две производственные программы модернизации — в 2008 г. ещё МУПом и в 2016-м уже АО. И на ту, и на другую программу ежегодно выделялись средства, и немалые. Так, например, в 2016—2018 гг. на это планируется потратить более четырёх миллионов рублей.

Логично было бы ожидать, что за семь прошедших лет с учетом приватизации МУПа в этой сфере были достигнуты некие зримые успехи, как минимум в части сокращения размера платежей для граждан и как максимум — в деле повышения надёжности лифтового хозяйства. Увы и ах, но здесь все осталось по-прежнему. Цена услуг неуклонно растет, а лифты неуклонно стареют. Так, только за один 2016 год количество лифтов, выработавших срок службы, выросло на 3,5%. Да и с более новыми лифтами не всё обстоит гладко. Технические эксперты фиксируют множество нарушений и неисправностей, часть из которых настолько серьезна, что может привести к трагическим последствиям. Это касается, например, неисправности тормозов, отсутствия заземления электропроводки, отсутствия пружин буферов противовеса и других.

Что ж, теперь подведем неутешительные итоги.

Был когда-то в Калуге МУП по обслуживанию лифтов. Чувствовал себя вполне даже прибыльно. А, главное, за состояние лифтов в городе отвечали непосредственно городские власти. МУП преобразовали в АО со 100%-м муниципальным участием. Якобы для повышения надёжности его положения на рынке, экономии бюджетных средств, технического перевооружения и т.п. Теперь вопрос содержания лифтов перешёл на уровень взаимоотношений граждан и АО. Уже интересно. Затем АО без конкурса уступило половину рынка услуг вовсе уже частному ООО, практически полностью исключив муниципалитет из числа участников процесса. Более того — АО отказалось от закупок через конкурсные процедуры, отдав дело приобретения оборудования и комплекутющих полностью на откуп частной конторе. В итоге сегодня вообще невозможно сказать, насколько эффективно и рачительно тратятся частниками деньги, поступающие от граждан на содержание лифтов. Ведь со стороны городских контрольных органов подлежит проверке только деятельность АО.

Итак, доходность АО по сравнению с МУПом упала в разы, соответственно сократились отчисления в городской бюджет. Прозрачность расходования денег калужан под большим вопросом. Расходы на содержание обслуживающего лифты персонала практически не уменьшились. Общее состояние лифтового хозяйства оставляет желать лучшего. Принадлежащее АО имущество используется посторонней организацией без оплаты аренды. И ещё много чего по мелочи. А что же городской бюджет, который планировалось резко пополнить за счет деятельности АО? Получает в год 500 тысяч рублей в качестве дивидендов. И всё.

Примечательно, что председателем Совета директоров АО «Калугалифтремстрой» сегодня является действующий депутат городской думы Константин Сотсков, занимающий третью строчку в топе десяти самых богатых городских депутатов с годовым доходом более 28 миллионов рублей. Нынешнему АО «Калугалифтремстрой» понадобилось бы 56 лет, чтобы добиться такого же результата. Трудно сказать, какую долю в доходах депутата Сотскова составляют (и составляют ли) вознаграждения и компенсации за исполнение обязанностей члена и председателя Совета директоров, но сама такая возможность предусмотрена пунктом 15.2 Устава АО:

«По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров».

Судя по всему, описанная в настоящей статье ситуация не является исключительно калужским изобретением. И давно уже назрел вопрос о запрете депутатам занимать какие бы то ни было должности в любых предприятиях и учреждениях, напрямую подчиненных органам исполнительной власти. Иначе на этом направлении борьба с коррупцией превращается в борьбу за сокрытие коррупции.