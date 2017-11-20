К этому дню калужские областные и городские власти готовились по-взрослому. Работа по встрече министра проходила в обстановке почти что секретной. Никаких предварительных утечек о визите федерального чиновника ни в одном из региональных СМИ замечено не было. В коридорах властных зданий и на строительных площадках, которые должен был осмотреть Михаил Мень, царила нервная суматоха. И было от чего нервничать чиновникам. Речь шла о сумме 1,1 миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», и 300 миллионах рублей на подпрограмму «Формирование комфортной городской среды».

Модест Колеров ИА REGNUM

Multisim.spb.ru Калуга

Риск потерять этот миллиард с лишним был очень велик — ведь в соответствии с соглашением между областью и Минстроем все запланированные по этим программам объекты должны быть построены точно в срок при отличном качестве. Нарушение этого условия хотя бы по одной из строек неминуемо приводило к отзыву «федерального миллиарда». В этом случае калужская сторона а) рисковала попасть в чёрный список на будущее и б) должна была достраивать начатое за свой счет. А поскольку счет этот у области давно на грани банкротства, никаких перспектив довести строящиеся объекты до завершения без федеральной помощи не просматривается.

Поэтому положительная оценка министром была необходима как воздух. А вот здесь не всё оказалось хорошо. Самой большой головной болью губернатора на сегодняшний день является Шопинская дорога, которую в одном из калужских СМИ метко окрестили «Рукошопинским шоссе». И не случайно. Объект реконструируется с колоссальными нарушениями сроков, при производстве работ выявилась масса недочётов проектирования, связанных с гидрогеологическими особенностями территории, состоянием грунтов и т.п. И именно Шопинская дорога относится к числу тех объектов, невведение которых в срок может стать причиной отзыва упомянутого выше миллиарда. Ситуация здесь просто катастрофическая. Два с половиной километра дороги планировалось реконструировать по последнему слову техники за 8,5 месяца. По истечении почти семи месяцев работы выполнены едва ли наполовину. За оставшиеся полтора месяца необходимо освоить примерно 55% выделенных на реконструкцию средств. Даже неспециалисту понятно, что это невозможно чисто физически. Тем более, если речь идёт о качестве производства работ.

Kaluga-gov.ru Шопинская дорога. Строительство

Одним словом, перед областными чиновниками стояла практически неразрешимая задача — убедить министра в том, что регион выполняет все обязательства по соглашению, не имея при этом безусловных доказательств такого выполнения. Забегая вперед скажем, что эту задачу им удалось решить с блеском. Но обо всем по порядку.

К приезду М. Меня в Калугу была разработана детальная программа его пребывания. 15 ноября министра должны были встретить на границе Калужской и Московской областей и повезти в Обнинск, где находится один из строящихся на федеральные деньги объектов, срок ввода которого запланирован на 2018 год. Затем переезд в Калугу, где министру планировалось представить сквер-парк на месте Центрального рынка с торжественной посадкой дерева, чаепитием и праздничной программой. Затем обед и уже только потом визит на «Рукошопинское шоссе». Однако узнавшие о визите министра калужане предложили через соцсети собраться в том же сквере-парке и задать министру неудобные вопросы на тему закрытия Центрального рынка и улицы Дзержинского без учета мнения населения.

Трудно сказать, это ли стало причиной последующих событий, но график пребывания М. Меня в Калуге был радикально перестроен. В Обнинск его не повезли, а сразу же доставили в Калугу. Таким образом в сквер-парк он прибыл не в 14:00, как планировалось ещё за день до визита, а в 11:15. Случайно узнавшие об этом представители СМИ и немногочисленные жители города тоже прибыли к воротам сквера-парка, но оказалось, что доступу на территорию, которая позиционировалась губернатором как «народный парк», препятствуют молодые люди спортивного вида в куртках с натянутыми на головы капюшонами, под некоторыми из которых удалось разглядеть лица членов печально известного в Калуге боксёрского клуба «Полёт». Именно эта организация в последнее время всё чаще обеспечивает «порядок» в местах появления на публике губернатора Артамонова. В итоге журналистов в сквер-парк всё-таки допустили, а вот гражданам пришлось наблюдать за происходящим сквозь прутья возведенного на федеральные деньги нового трёхметровой высоты забора, огораживающего «народный парк». Во избежание встречи министра даже с малым числом активных граждан, Михаила Меня в итоге завезли на территорию сквера через противоположный вход. Чаепитие и празднование решили, видимо, провести в другом месте, ограничившись оперативной посадкой пары деревьев в заранее приготовленные ямы. После чего губернатор поведал министру о будущих перспективах развития парка в сторону реки Оки, каковые (перспективы) министр оценил очень позитивно. Правда, губернатор умолчал о сумме, которую придется выплатить собственникам десятков домов, стоящих на пути реализации его идеи. Так, например, за день до приезда министра в Калугу на территории сквера-парка были снесены два частных дома, владельцам которых обещано выплатить из городского бюджета около 30 миллионов рублей. И ещё несколько миллионов уже потрачено на снос самих зданий.

Но мы отвлеклись от темы. Пробыв в сквере-парке чуть дольше, чем это требуется для того, чтобы закидать землей яму для саженца, вся компания выехала на Правобережье Калуги с целью, как многие полагали, тщательного ознакомления с ходом реконструкции Шопинской дороги. Однако скорость, с которой кортеж перемещался по территории микрорайона Правобережный, заставляет предположить, что осмотр дороги был произведен исключительно из окна автомобилей. Четыре запланированных к визиту объекта, расположенные друг от друга на расстоянии нескольких километров, высокий гость проинспектировал примерно за полтора часа. За вычетом времени на переезды осмотр каждой точки в среднем занял не более 12 минут. Чуть дольше остановились только для посещения детского сада в микрорайоне «Кошелев», на строительство которого (детского сада) застройщик АО СК «Авиакор» не пожалело ни сил, ни средств, помимо тех, которые были выделены по федеральной программе. Знал ли об этом министр, осталось тайной, но детский сад ему понравился.

Minstroyrf.ru Михаил Мень. Рабочий визит

В итоге, коротко задержавшись для участия в заседании совета при губернаторе по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и практически не пообедав, министр Мень покинул Калугу, оставив после себя публикации в официальных калужских СМИ о его полной удовлетворенности поездкой и признании им несомненных успехов Калужской области в деле освоения федеральных денег.

Вообще Михаил Александрович Мень производит впечатление чиновника, ответственно и честно относящегося к своим обязанностям. Мониторинг эффективности вложения федеральных средств в региональные проекты в числе его многочисленных обязанностей занимает далеко не последнее место. По долгу службы он должен быть полностью в курсе реального положения дел с Шопинской дорогой, и вряд ли это положение может его устраивать. Однако министр предпочел ограничиться рядом комплементарных фраз, тут же превращенных официальными калужскими СМИ в положительную оценку федеральным министром деятельности калужских региональных и местных властей в принципе.

Возникает недоумённый вопрос: какую задачу решал Михаил Мень в Калужской области, отказавшись от возможности детально ознакомиться с ситуацией? Не найдя времени на реальную проверку качества и выполненного объема работ по реконструкции Шопинской дороги? Обычно очень открытый во время своих поездок для общения с гражданами, он не мог не заметить ни их отсутствия на лужайке, где ему предложили высадить дерево, ни присутствия множества странных фигур в одинаковых серых куртках с капюшонами, не допустивших к нему поначалу даже прессу. Это при том, что обеспечением безопасности федеральных министров, как правило, занимается Федеральная служба охраны.

Не хочется верить, что уже и Мень пал жертвой «потёмкинского деревенщичества» и чиновной лести, которую в совершенстве освоили калужские власти в отношениях со многими другими федеральными начальниками. Ведь в этом случае судьба выделяемых из федерального бюджета миллиардов на программы строительства и благоустройства может оказаться ой какой незавидной.