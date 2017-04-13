В Калуге в последнее время стало недоброй традицией прессовать малых предпринимателей по ночам.

В 2012 году неустановленной группой лиц был разгромлен так называемый белорусский рынок. В 2016-м опять же по ночам власти спиливали забор вокруг теперь уже центрального рынка, причем административная комиссия в сопровождении молодчиков с газовыми баллончиками пыталась штурмовать предпринимателей даже в воскресную полночь. 1 апреля 2017 года на закате дня городские службы взломали асфальт перед входом в крытый рынок, чтобы не допустить туда торгующих.

В ночь с 10 на 11 апреля ГП «Калугаоблводоканал» начало внезапные работы по ремонту канализационного коллектора на улице Марата прямо перед входом на расположенную неподалёку новую рыночную площадку, куда перешла часть предпринимателей с центрального рынка.

Напомним, что все эти ночные «мероприятия» происходят на участке земли в центре города, который на протяжении почти двухсот пятидесяти лет выполнял функции городского рынка. Идея освободить эту территорию от рыночной торговли вынашивалась губернатором Артамоновым в течение долгого времени. Впервые он публично объявил о ней в 2013 году, сразу после погрома на «белорусском» рынке. Странное совпадение.

Точкой начала окончательного разгрома калужского муниципального рынка стало выступление главы региона на брифинге с журналистами в августе 2016 года, после чего городская Управа Калуги сломя голову ринулась «кошмарить» торгующих на рынке индивидуальных предпринимателей.

На фоне этих событий, которые больше смахивают на разборки в бандитском Чикаго 30-х годов прошлого века, просто идиллическим выглядит отношение губернатора к коммерческому торговому центру, с претензией названному «Городской рынок «Калуга». Его владелец, некто Александр Хрусталёв, имеет в городе и другие интересы. Так, ему предоставлен участок в пойме реки Оки площадью в 8 га для организации проекта «Хелипорт-Калуга», предусматривающего вертолётное сообщение между Калугой и рядом соседних городов.

Новый торговый центр, кстати, проработавший полгода в статусе рынка без получения соответствующего разрешения на рыночную торговлю, испытывает на себе непреодолимую любовь губернатора. Так, 10 апреля Анатолий Артамонов в очередной раз посетил это частное коммерческое заведение, где провел рабочее совещание с его руководством и работниками. Пустующие площади нового «рынка», так и не ставшего популярным у калужан из-за своего крайне неудачного месторасположения, видимо, произвели на радеющего за «цивилизованную» торговлю губернатора удручающее впечатление, поскольку из-за плохо прикрытых дверей слышался похожий на его голос, требующий закрыть всю торговлю на месте старого рынка, включая установку запрещающих дорожных знаков ещё у одного торгового центра на ул. Герцена, пустившего к себе часть предпринимателей, торгующих продовольственными товарами.

Как бы там ни было, но именно в ночь после этого совещания государственное предприятие «Калугаоблводоканал» раскопало половину улицы в поисках аварии на канализационном коллекторе, а электрики отрубили кабель, подающий питание для освещения площадки, на которой уже успели установить торговые палатки и столики воспрянувшие было духом предприниматели ликвидированного рынка. Если в ближайшее время в какую-нибудь из ночей на улице Герцена появятся запрещающие знаки или что-то в этом роде, то можно будет говорить о том, что свою любовь губернатор способен доказать конкретными делами. По логике такая любовь не может оставаться безответной.

P.S. Если говорить серьёзно, то складывается ощущение, что калужский губернатор занимается переносом рынков и разбивкой на их месте парков лишь затем, чтобы защитить свою психику от давления реальных проблем, таких как запредельная долговая нагрузка, сокращение доходов бюджета, сворачивание ряда социальных программ, превышение смертности над рождаемостью, неэффективность региональной системы здравоохранения и ряда других. Неспособность или неумение их решать заставляет его уходить в те зоны, где всё просто и понятно. И где тебя любят.

Р.P.S. Когда эта статья была уже готова к публикации, поступила информация о том, что 12 апреля на улицах Марата и Герцена началась установка дорожных знаков, запрещающих парковку автотранспорта. Мужик сказал — мужик сделал. Вот бы такую же настойчивость и последовательность городским властям демонстрировать в уборке улиц и ремонте дорожного покрытия. Как обстоит дело в этой сфере читайте в нашем следующем материале.