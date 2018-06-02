Звезда Калужской области как лидера инвестиционной активности в последнее время несколько померкла. Реже стал мелькать на федеральных каналах и в общероссийских СМИ и либерал-губернатор Анатолий Артамонов. В последние годы и область, и её руководитель медленно, но верно теряли лидирующее положение в топе самых продвинутых субъектов РФ, а за прошедший год регион демонстрирует просто пикирующее падение, опустившись аж на восемь позиций в национальном рейтинге состояния инвестклимата, составленном федеральным Агентством стратегических инициатив.

Андрей Колеров. Объект

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов

Любой другой губернатор в такой ситуации уже собирал бы чемодан с вещами на выход, но не таков калужский доктор экономических наук Артамонов. Сегодня его новый конёк — освобождение областного бюджета от груза коммерческих долгов и переход на бюджетные кредиты от Российской Федерации. В 2014 году, по данным Минфина РФ, за Калужской областью числился коммерческий долг в размере более 11 миллиардов рублей и ещё 4 миллиарда с хвостиком в качестве государственных гарантий Калужской области по обязательствам инвесторам. Основная часть и долга, и гарантий касалась взаимоотношений области с Внешэкономбанком, в тот период вошедшим в качестве участника в несколько областных инвестиционных проектов. Тогда правительство РФ всячески продвигало идею привлечения инвестиций в регионы России, активно используя для этого такие около государственные коммерческие структуры, как ВЭБ. В результате регионы брали там дорогие кредиты, расплачиваясь по ним либо имуществом, либо средствами региональных бюджетов. Конечные бенефициары этой схемы, скорее всего, так и останутся в тени, зато сами регионы вполне себе явно постепенно всё глубже погружались в долговую яму.

Начиная с 2015 года федеральная мода на использование субъектами РФ коммерческих кредитов постепенно сходит на «нет». Прежде всего в связи с катастрофическим нарастанием негативных тенденций в сфере государственных финансов. Минфин РФ начинает требовать повышения эффективности расходования регионами бюджетных средств и грозит перебравшим кредиты субъектам РФ отлучением от федеральной кормушки. И не только от кормушки, но и от губернаторского кресла. Во всяком случае, уже в 2016 году о такой вероятности заговорили на уровне администрации президента РФ, предложив новую систему оценки деятельности губернаторского корпуса. На этот период приходится громкий скандал, фигурантами которого стали министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Опережая новые веяния, губернатор изрядно закредитованного региона обвинил министра финансов РФ в несправедливом отношении к субъектам РФ, активно привлекающим на свою территорию инвестиции, в том числе, создающих бизнес-инфраструктуру за счет коммерческих кредитов.

Похоже, что при этом Артамонов воспользовался инсайдерской информацией от «верных людей» в Москве, поскольку первым успел прыгнуть в отплывающую от причала лодку бюджетных кредитов. Силуанова начальство для вида пожурило и признало целесообразным предоставление финансовой помощи активным регионам для замещения коммерческих кредитов бюджетными. В итоге область получила от Правительства РФ дешёвую и немалую по объёму кредитную линию, что позволило к концу 2016 года сократить коммерческую часть долга на 10 миллиардов рублей, а в 2017 году и вовсе обнулить его.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Таким образом, федеральный бюджет рассчитался по обязательствам Калужской области перед коммерческими кредитными организациями, что, безусловно, облегчило долговое бремя региона, однако поставило его при этом под жёсткий мониторинг Минфина РФ. Практически до нуля сократились степени свободы губернатора при распоряжении бюджетными ресурсами — стало невозможным не только раздавать мелкие подачки муниципалитетам для решения благоустроительных задач, но и выдавать госгарантии по инвестиционным проектам: их урезали практически в 9 раз — с 4 миллиардов до 470 миллионов рублей. Дошло до того, что Артамонов перестал выполнять собственные обещания по софинансированию объектов, инициатором строительства или реконструкции которых являлся он сам. А таких обещаний только по городу Калуге было выдано на сумму более чем в миллиард с четвертью рублей.

Часть муниципалитетов, уже потративших свои деньги на реализацию «игрушек губернатора» оказалась у разбитого корыта. На все их просьбы о компенсации произведённых ими незапланированных в бюджетах затрат стали приходить однотипные ответы — «в областном бюджете денег нет». В результате совокупный коммерческий долг муниципальных образований за тот же период, пока область избавлялась от коммерческих кредитов, вырос практически в два раза — на 1 миллиард 22 миллиона рублей. А вот дешёвые бюджетные кредиты, наоборот, стали для муниципалитетов менее доступными. Их объем сократился более чем на полтора миллиарда рублей. Это не могло не привести к резкому росту дефицитов местных бюджетов. В бюджетном сегменте области возникли «ножницы» — при резком сокращении затрат на обслуживание областного госдолга так же резко вырос совокупный коммерческий долг и проценты по нему на муниципальном уровне. Сегодня, к примеру, город Калуга ежегодно выплачивает более 300 миллионов рублей на обслуживание своих долгов перед банками. Это около 9% от собственных доходов городского бюджета.

Виктор Говорков. Хозяйствуй умело. 1966

Но все эти манипуляции с подчисткой областных «пёрышек» не идут ни в какое сравнение со схемой, придуманной «великими» государственными умами для «очистки» федеральных денег от их целевого назначения, где в качестве фирм-однодневок выступают калужские муниципалитеты.

Из имеющихся в нашем распоряжении документов вырисовывается следующая картина. Федеральный бюджет в 2015 году предоставляет Калужской области финансовую помощь в несколько миллиардов рублей на погашение дефицита муниципальных бюджетов. К этому моменту в той же Калуге дефицит бюджета складывается в основном из-за двух причин. Первая — это подтверждённая кредиторская задолженность области перед городом в связи с невыполнением областью своих обязательств. Проще говоря, город свои деньги на переданные ему областью госполномочия потратил, а положенной по закону компенсации расходов не получил. Сумма этого долга составила 1 миллиард 27 миллионов рублей. Кроме этого по различным поручениям губернатора Артамонова город произвёл работ на сумму более 2,6 миллиарда рублей, из которых региональной властью ему было обещано компенсировать около половины. Правда, на этот счет между городом и областью не было заключено ни одного соглашения, на слёзных просьбах городских властей о выделении обещанных средств есть только визы Артамонова в адрес своих подчинённых — «Прошу предусмотреть выделение 100 миллионов», «Прошу решить» и т.п. В ответ на эти «управленческие» решения главы региона, областные министры отвечают стандартно:

— «правовые основания для выделения запрошенных средств отсутствуют»;

— «учитывая напряжённую ситуацию с исполнением областного бюджета и необходимость сокращения не первоочередных расходов областного бюджета, в том числе инвестиционного характера, предлагаем Городской Управе Калуги рассмотреть возможность привлечения внебюджетных источников»;

— «предлагаем финансирование указанных вами работ осуществить за счёт средств, полученных в результате экономии по будущим проектам».

Трудно сказать, зачем городские власти при таком подходе своих областных коллег настойчиво продолжали выполнять не подтверждённые финансами поручения губернатора, но факт остаётся фактом — к началу 2017 года более половины из четырёх с лишним миллиардов рублей долгового бремени Калуги составляли неисполненные обязательства и обещания губернатора.

И вот в этих условиях, как уже было сказано выше, приходит целевой кредит из федерального бюджета на погашение дефицита муниципальных бюджетов. Деньги большие, а использовать их кроме как на означенную федералами цель область не может, да и, видимо, не особо хочет — ведь это хоть и дешёвый кредит, а отдавать его придётся.

Вот тут и возникает схема «очистки» федеральных денег путём пропуска их через муниципальный бюджет. Область предлагает Калуге бюджетный кредит из федеральных средств, но только при негласном условии, что одновременно с этим будут заключены соглашения на предоставление городом области «иного трансферта», внимание, на «развитие инфраструктуры Калуги»! Другими словами, город, вместо своего миллиарда с хвостиком рублей, который ему должна область, получает федеральный кредит, связывающий его финансовую свободу на долгие годы. Область от города получает очищенные 720 миллионов рублей, которые засчитываются ей в качестве дохода. Блестящий ход! Минфину России предоставляется отчетность, что даже в этих сложных условиях губернатор наращивает доходную часть областного бюджета. Кстати, на бумаге и дефицит города Калуги сокращается, так что в целом с отчётностью дела обстоят просто прекрасно. Не так хорошо всё выглядит в реальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Уже на этапе обсуждения предложенной схемы у городских специалистов возникал вопрос, а зачем город будет отдавать области более 700 миллионов рублей на развитие инфраструктуры, если он и сам в состоянии осуществить подобную работу? Второй вопрос касался стороны соглашения от области. В этом качестве почему-то выступало областное министерство финансов, к полномочиям которого развитие инфраструктуры уж никак не относится. И третий вполне правомерный вопрос был связан с составом предполагаемых работ по развитию городской инфраструктуры. Ни в самих соглашениях, ни в приложениях к ним никаких сведений об этом не содержалось. И совсем непонятно было то, как можно потратить такие деньги за 20 дней, да ещё с учётом новогодних каникул — по соглашениям предельный срок перечисления денег городом был указан 31 декабря 2015 года, а отчёт об исполнении обязательств министерство должно было предоставить уже 20 января 2016 года.

Только кто же станет отвечать на все эти вопросы? В августе 2015 года два Соглашения на общую сумму 720 миллионов 29 тысяч 700 рублей были заключены, а чуть позднее город перечислил области и деньги на их исполнение. Оставалась одна загвоздка. По завершении срока соглашений город должен был принять в состав городской казны объекты инфраструктуры, на которые область потратила более семи сотен миллионов рублей городских денег. Однако областное министерство финансов с положенными по соглашению отчётами не торопилось, предоставив их после неоднократных напоминаний только в феврале 2016 г. И эти отчеты заслуживают отдельного разговора, потому что тоже являются частью странной игры, напоминающей игру в напёрстки.

В качестве примера можно привести отчёт по Соглашению №1 «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Калуга» иного межбюджетного трансферта бюджету Калужской области на развитие инфраструктуры областного центра» от 28 августа 2015 года. Отчёт подписан лично министром финансов Калужской области В. И. Авдеевой и содержит всего четыре содержательных позиции:

Наименование — «На развитие инфраструктуры областного центра».

Поступило из бюджета г. Калуга — «370 029 700,00».

Профинансировано из областного бюджета — «370 029 700,00».

Фактически освоено — «370 029 700,00».

Admoblkaluga.ru Валентина Авдеева

Конечно, краткость — сестра таланта. Но не до такой же степени! Хотя в «талантах» областных работников финансовых калькуляций можно не сомневаться. Как красиво целевые федеральные деньги переведены в собственные доходы области! Как обтекаемо составлен отчет: получили, заплатили подрядчикам, подрядчики деньги освоили. И никакой лишней информации — кому заплатили, что на эти деньги сделано, кому сделанное передано на баланс. Кстати, есть информация, что по такой же схеме были проведены деньги и по городу Обнинску.

В классической напёрсточной игре шарик в ста процентах случаев из ста оказывается в руках главного шулера, а все остальные участники заведомо проигрышной партии растерянно хлопают себя по пустым карманам. Обычно правоохранительные органы напёрсточников не жалуют и если и не ловят, то гоняют, чтобы не дурили людям головы.

Кого привлекать к ответственности в приведённом нами случае — определить сложно. Скорее всего калужский «доктор экономических наук» здесь не самый главный персонаж. Уж больно складно и с нерегиональным размахом реализована схема.

P.S. Да, прежний городской Голова Калуги Константин Горобцов, еще недавно направлявший в адрес регионального начальства слёзные письма о плачевном состоянии городского бюджета в связи с неисполнением Калужской областью её обязательств, назначен заместителем губернатора Артамонова. Первый зам. городского головы Андрей Лыпарев, от имени города подписавший с министерством финансов области злополучные соглашения на 720 миллионов рублей, проходит обвиняемым по уголовному делу о получении взятки. Очень всё это похоже на прятанье концов в воду.

Теплится слабая надежда, что с приходом Алексея Кудрина на пост руководителя Счётной палаты РФ картина прояснится и мы узнаем, наконец, кому и какая роль отводится в этой финансовой схеме по «прокачке» федеральных денег через муниципальные бюджеты. Если предположить, что она реализуется в масштабах всей страны, речь может идти о сотнях миллиардов рублей, проведённых таким образом и потраченных неизвестно на какие цели.