Калуга, 2 декабря, 2016, 10:13 — ИА Регнум.



Борис Михайлович Кустодиев. В базарный день. 1922

В Калужской области нарастает конфликт между городскими и областными властями и предпринимателями калужского Центрального рынка в связи с реализацией идеи губернатора Артамонова по строительству на месте рынка парка.

Казалось бы, в своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин расставил необходимые акценты в вопросах взаимодействия власти с гражданами и недвусмысленно дал понять региональным и муниципальным руководителям, чего он от них ждёт в этом направлении. На следующий же день, 2 декабря городские власти Калуги показали, как они поняли президента России.

Президент:

«Вы уверены, что-то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»

Губернатор Артамонов:

«…в Послание попадает только самое важное… То, что сказано это для нас — задача… Все основные моменты Послания будут реализованы в Калужском регионе».

Городская Управа Калуги:

Утром 2 декабря на оставшуюся не снесённой часть городского рынка вновь прибыла административная комиссия. Если до оглашения Послания президента за порядком на территории рынка следили 5−10 полицейских и они не вмешивались в хозяйственный спор, то на этот раз количество представителей правопорядка перевалило за сотню, и, по сообщению с места событий, они активно содействуют сносу оставшихся палаток предпринимателей.

Примечательно, что в то же самое время, когда городская Управа Калуги столь оригинальным способом «реализует» Послание главы государства, представители торгующих находятся в администрации президента с очередным обращением. Заканчивается это обращение так:

«Уважаемый Владимир Владимирович. У нас создается ощущение, что сегодня калужские региональные и муниципальные власти живут в другой реальности. Что у них есть какой-то другой президент, который говорит им прямо противоположное тому, что говорите Вы. Помогите нам объяснить им, что у нас один президент — Путин Владимир Владимирович».