Калуга, 13 октября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. На фоне громких историй о нелёгкой судьбе борцов с коррупцией и правозащитников, подвергающихся гонениям со стороны вороватых чиновников, последний калужский случай выглядит просто анекдотом. Но обо всём по порядку.

Советский плакат «Бдительность — наше оружие!»

Два года в Калужской области действует региональный Общественный антикоррупционный комитет (ОАК). Действует, несмотря на чинимые его работе препятствия, вроде лишения помещения для заседаний, отказа в регистрации в качестве юридического лица, провокаций со стороны отдельных официальных и полуофициальных лиц.

В фокус внимания ОАК периодически попадают должностные лица и организации, о недостатках в деятельности которых большинство местных СМИ предпочитает не говорить. ОАК издает сатирический вестник «Калужский Ёж», где публикует не только результаты своих расследований, но и различные проблемные материалы по жизненно важным темам. Многие герои публикаций «Ежа» сегодня являются фигурантами уголовных дел, выводы ОАК в отношении ряда калужских организаций нашли подтверждение в лице федеральных контрольных органов.

В последнем Вестнике внимание общественности было привлечено к проблеме выделения земельных участков для многодетных семей, после чего активисты регионального ОНФ провели собственное расследование, которое полностью подтвердило выводы ОАК.

Кстати, как раз последний «Ёж» и оказался в центре анекдотической ситуации. Основной темой выпуска стала фантастическая карьера одного из городских чиновников, за пять лет прошедшего путь от сотрудника отдела продаж завода «Фольксваген» до заместителя городского Головы Калуги и по совместительству и.о. секретаря исполкома городского отделения партии «Единая Россия». Внимание ОАК привлекло неожиданно выросшее после региональных выборов 2015 года благосостояние тестя чиновника, который (тесть) при зарплате электрика завода в 25 тыс. рублей сумел приобрести два автомобиля класса люкс — «Мерседес» GLS 200 и «Порше Кайен». Общественники задались резонным вопросом: не связаны ли эти приобретения с результатами незаконной деятельности самого чиновника?

Однако вместо официальных разъяснений они получили… фальшивый экземпляр «Ежа». Авторы подделки отсканировали обложку настоящего вестника, а внутрь вставили материалы, содержащие банальный «чёрный пиар» в отношении членов ОАК, представленных авторами подделки в качестве несистемной оппозиции. И вот тут, собственно, начинается анекдот.

В одну компанию с общественниками были зачислены Глава города Калуги Александр Иванов, возглавлявшийдо недавнего времени калужский исполком партии «Единая Россия», и один из членов политсовета партии «Единая Россия» бывший депутат городской Думы Алексей Рулёв. И тот, и другой никакого отношения ни к ОАК, ни, разумеется, к несистемной оппозиции не имеют. Судя по всему, авторы фальшивого «Ежа» таким образом пытались свести какие-то личные счеты со своими соратниками по партии.

Далее, видимо отвечая на информацию о люксовых авто тестя чиновника, авторы фальшивого «Ёжа» опубликовали фотографии машин, отдалённо напоминающих автомобили членов ОАК под рубрикой: «Какие машины есть у тех, кто живёт «по правилам».

Снова смех в зале — председатель президиума ОАК Виталий Черников (по версии фальсификаторов, центральная фигура пирамиды, управляемой откуда-то сверху, судя по звезде на опубликованной схеме — из самого Кремля) перемещается на… отечественном автомобиле «Лада-Приора»! И то правда: уж бичевать общественников, так бичевать!

И последнее из смешного. Фальшивый «Ёж» отпечатан на бумаге, стоимость которой существенно превышает затраты ОАК на издание официального вестника, а обложка и вовсе выполнена на мелованном полукартоне. Однако, несмотря на неплохую финансовую обеспеченность, авторы издания второпях последнюю страницу отсканировали с номера «Ежа» годичной давности, где в качестве местоположения редакции были даны неверные адресные данные. В результате в качестве адреса редакции поддельного «Ежа» указано: «Калуга, площадь Старый Торг, дом 2».

По иронии судьбы, именно в этом здании находится резиденция губернатора Калужской области и региональное Законодательное Собрание.

P.S. В заключение о грустном. Авторы подделки перешагнули не только нормы приличий, но и нормы закона. Пытаясь очернить члена ОАК, офицера-афганца, экс-депутата Законодательного Собрания Калужской области Сергея Кременёва, под его фото авторы фальшивого «Ежа» опубликовали фашистскую свастику, что может быть расценено уже не только как оскорбление чести, достоинства и деловой репутации, но и как пропаганда нацистской символики. В настоящий момент по данному факту готовится обращение в правоохранительные органы.