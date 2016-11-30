



Модест Колеров ИА REGNUM Цветёт и плодоносит

Пока предприниматели калужского Центрального рынка ждут помощи от Рамзана Кадырова, пока муниципальное автономное учреждение «Калугаблагоустройство» крушит торговые палатки и срезает стальное трехметровой высоты ограждение, пока калужская городская Управа и полицейское начальство города обвиняют торговцев в незаконном противостоянии властям, попробуем разобраться в том, насколько мотивированы и законны действия самих этих властей.

Напомню, что вся история с парком на месте рынка получила публичное звучание три года назад, когда губернатор Калужской области обратился в региональную Общественную палату с просьбой провести общественные слушания по реорганизации Калужского рынка. Тогда, 29 октября 2013 года, в своем завершающем слове он сказал: «…Я уже городу такое поручение дал — немедленно определить места размещения этих (альтернативных) рынков… А что касается парка, на что его построить — не беспокойтесь, мы — построим».

Чем же губернатор обосновал свою идею парка на месте рынка? Приведем основные аргументы близко к тексту его прямой речи.

Во-первых, он сказал, что уже имеет опыт переноса объектов в Калуге, вопреки мнению заинтересованных сторон, например, автовокзал. И теперь все говорят спасибо.

Во-вторых, он отметил, что никто на рынке уже давно не работает на себя. А если кто и работает, то это не предприниматели, а спекулянты, правда, в хорошем смысле этого слова. Которых «крышуют» известные губернатору люди. И если этих спекулянтов-коммерсантов перевести в другие места, они избавятся от влияния «крышующих». Таким образом, власть защитит людей.

В-третьих, он заявил, что центр Калуги не перенасыщен зелёными зонами и парками. Что существующие зоны и парки приводятся в порядок, и калужане благодарны. Но больше места под парки нет — всё занято. А вот если сделать на месте рынка большую зелёную зону — это будет памятником на века. И уже никому в голову потом не придёт бредовая идея построить там торговый комплекс, развлекательный центр или рынок.

В-четвертых, он заверил, что со строительством парка повысится капитализация всего этого места. И что любые управленческие решения должны проверяться тем, вырастет или поднимется (так и сказал!) стоимость расположенной здесь собственности.

В итоге он пообещал ежегодно выделять Калуге из областного бюджета по миллиарду рублей на благоустройство, которых вполне хватит на строительство парка, если не воровать, и вспомнил об Иисусе Христе, который выгнал торгующих из храма. Дальше было про носки за 30 и за 300 рублей, но это уже совсем другая история.

Общественная палата Калужской области посчитала эти аргументы достаточными для того, чтобы идею губернатора поддержать, и приняла рекомендации, которые больше походили на прямое указание городским властям снести рынок и освободить место для строительства парка.

В те не столь далекие времена городская Управа Калуги ещё старалась оглядываться на законы, нормы и правила, которые, в частности, предписывали произвести ряд обязательных действий для решения поставленной губернатором задачи.

Прежде всего, нужно было подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города, касающихся замены функционального назначения территории. Затем этот проект должен был быть вынесен на публичные слушания с участием граждан, а заключение по результатам слушаний — опубликовано в СМИ и на сайте городской Управы в порядке, установленном для официальной публикации городских нормативных правовых актов. И только после этого городская дума Калуги имела право рассмотреть вопрос о внесении изменений в Генплан на своем заседании.

Всё это можно было бы сделать уже в 2014 году, если бы не два обстоятельства. В апреле скоропостижно уходит из жизни исполняющий полномочия городского головы Константин Баранов, что ввергает городскую власть в ступор на несколько месяцев. Параллельно всё явственнее начинают проявлять себя последствия введенных против России санкций, усиленные растущим падением спроса на автомобили. В октябре 2014 года губернатор Артамонов, еще недавно разбрасывающийся миллиардами на благоустройство, заявляет: «Мы принимаем самый сложный бюджет. Причины две. Первая: в силу известных причин мы потеряли доходы. Вторая: мы воспитали в обществе завышенные ожидания. Мы хотим, чтобы везде строились спортивные сооружения, ремонтировались школы <…> зарплата чтобы повышалась, социальные обязательства выполнялись… Но мы, к сожалению, достаточного количества доходов не имеем для решения всех задач».

И то верно — куда уж при таком собственном бедственном положении спасать «спекулянтов» от «крышующих», да еще и строить парки на месте рынков!

Таким образом, история с «реорганизацией» рынка затягивается практически на год. В октябре теперь уже 2015 года выходит постановление главы городского самоуправления города Калуги №22 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «город Калуга», а городская Управа 26 ноября 2015 года эти слушания проводит, используя в качестве активных граждан собственных сотрудников. Основное изменение касается присвоения территории рынка статуса рекреационной зоны. Похоже, что с этого момента городские власти перестают уделять внимание не только соблюдению предусмотренных законом действий и процедур, но даже изданных ими самими норм и правил.

Так, заключение по результатам публичных слушаний, в соответствии с действующими городскими нормативными актами подлежащее официальному опубликованию в течение 10 дней с момента его принятия, появляется на сайте Управы через только два месяца после проведения слушаний, а в официальной городской газете «Калужская неделя» не появляется вовсе. На заседание городской думы вопрос также не выносится, в результате Генеральный план остается прежним без изменения функционального назначения территории рынка.

Возможно, по этой причине о проведенных слушаниях в городской Управе забывают настолько глубоко, что ещё через год, 10 октября 2016-го, городской голова Константин Горобцов и его заместитель Сергей Дручек уверяют предпринимателей, что публичные слушания по подобным вопросам проводиться не должны, обсуждения в Общественной палате вполне достаточно, а изменение функциональности территории в Генеральном плане уже произведено — она стала рекреационной зоной.

Судя по всему, специалисты городской Управы доводят до сведения своих руководителей, что последние, мягко говоря, погорячились, и статус территории рынка до сих пор не изменен. А это значит, что все планы по его закрытию, включая снос расположенных на его территории зданий, летят под откос. Но ведь губернатор уже заявил, что парку быть, «дорожная карта» составлена, и частные владельцы новеньких торговых центров уже ждут, когда им подгонят «овечек», которых они начнут стричь вдоль и поперек. Что делать? Новые слушания по Генплану проводить нельзя — на них придут реальные люди, а не статисты-чиновники. Результат может оказаться прямо противоположным задуманному. Тем более что потом изменения все равно должны будут утвердить депутаты. А среди них уже нет былого единства по вопросу устройства парка. Даже среди единороссов нет.

На выручку приходит управленческий гений заместителя городского головы — начальника управления строительства и земельных отношений Дмитрия Денисова. 21 октября он издает нормативный правовой акт — Постановление городской Управы № 13 063-пи, в котором, как ему кажется, одной строкой решает и проблему отмены публичных слушаний, и проблему утверждения изменений в Генплан городской думой Калуги. Он просто устанавливает для территории рынка другой вид разрешенного использования участка — «скверы, парки, бульвары». В одиночку. Конгениально!

Для людей, не сведущих в вопросах градостроительного законодательства, поясню, что изменение разрешенного вида использования земель допускается только в пределах одной функциональной зоны. Например, в рекреационной зоне существует несколько основных видов разрешенного использования. «Скверы, парки, бульвары» — один из них. Калужский же рынок расположен в зоне многофункционального назначения на землях, где в числе основных видов их использования «скверы, парки, бульвары» вообще не предусмотрены. Следовательно, переназначить вид разрешенного использования в этом случае просто невозможно.

Кроме того, само постановление городской Управы, имеющее статус нормативного правового акта, вступающего в силу после его официальной публикации, не было опубликовано нигде — ни на официальном сайте, ни в городской газете. Тем не менее во исполнение данного постановления структурные подразделения городской Управы развивают бурную деятельность по передаче земельных участков, расположенных на них зданий и иного муниципального имущества муниципальному автономному учреждению «Калугаблагоустройство». Это учреждение без промедлений начинает выселять предпринимателей, у которых на руках имеются действующие договоры субаренды с недавним основным арендатором — ООО «Калужский рынок». Затем предпринимается несколько попыток заварить ворота на территорию рынка. Этому препятствуют предприниматели, считающие действия МАУ «Калугаблагоустройства» незаконными.

Кульминации события достигают в ночь с воскресенья на понедельник 20−21 ноября, когда под руководством председателя комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка Дмитрия Иванова и в сопровождении ЧОПа «Ягуар» работники МАУ пытаются проникнуть на территорию рынка и таки заварить ворота. По чистой случайности дело не доходит до открытой рукопашной, чему способствует прямое освещение событий в интернете блогером Дмитрием Мартышенко. Тем не менее в результате — обожженные слезоточивым газом предприниматели, скорая помощь, заявления в полицию с обеих сторон.

Утром противостояние продолжается до того момента, пока на рынке не появляется начальник городской полиции Станислав Орехов. Не пытаясь разобраться в ситуации, не изучив имеющиеся у сторон документы, он сразу же заявляет, что действия предпринимателей незаконны и дальнейшее противодействие приведёт к задержаниям их полицией. Неискушённые в правовых вопросах люди отступают и дают МАУ «Калугаблагоустойство» возможность снести палатки и срезать окружающий нижнюю часть рынка забор.

Между тем выясняется, что устав МАУ «Калугаблагоустройство» не содержит положений, дающих этой организации право строить скверы, парки и бульвары. А это значит, что исполнение поручения губернатора опять под угрозой. Ведь предприниматели теперь намерены не отступать, защищая остающуюся пока не снесенной верхнюю часть рынка. И вот уже в срочном порядке в устав МАУ вносятся соответствующие изменения. В момент написания данной статьи новая редакция устава находилась на регистрации в налоговой инспекции Ленинского округа Калуги.

Примерно в это же время другой креативный чиновник и коллега Денисова — заместитель городского головы Алексей Волков организует блиц-конкурс на лучший проект парка на месте рынка. И проводит его так же оперативненько, как его товарищ по работе поменял вид разрешенного использования. В течение месяца с 14 октября по 17 ноября конкурс успевают объявить, дождаться разработки проектов и провести их презентацию. А уже к середине декабря обещают подвести окончательные итоги и выплатить победителю аж 7 тысяч рублей. Бывший главный архитектор города и известный московский градостроитель Сергей Ткаченко, комментируя эту инициативу калужских властей, отметил, что организация подобных конкурсов занимает от 4 до 6 месяцев. Ну, да куда ему с его грузом профессиональной ответственности угнаться за городской Управой Калуги!

В довершение сказанного выясняется, что демонтаж металлического забора вокруг рынка и находящихся на его территории муниципальных сооружений осуществляется в нарушение Положения о порядке списания (выбытия) основных средств, находящихся в собственности муниципального образования (утверждено постановлением городской Управы города Калуги от 15.06.2015 № 173-п), которое гласит, что они, эти средства, могут быть списаны, только если «их восстановление невозможно или экономически нецелесообразно, а также, если они не могут быть в установленном порядке реализованы или переданы другим организациям». Ни под один из этих критериев территория рынка с находящимися на ней объектами не подходит.

Итак, что же мы имеем в сухом остатке?

Кроме рекомендаций Общественной палаты Калужской области от 29 октября 2013 года о реорганизации калужского Центрального рынка нет ни одного решения органов местного самоуправления Калуги о строительстве на месте рынка парка.

Представленная в 2013 году губернатором аргументация необходимости такого строительства крайне неубедительна, за прошедшие три года к ней не добавилось ни одного нового пункта.

Попытка внести изменения в Генеральный план города с целью придания территории рынка статуса рекреационной провалилась. Более того — руководители Управы попросту забыли о том, что в 2015 году они провели публичные слушания по проекту вносимых изменений.

Вместо изменений в Генплан, которые должны принимать депутаты после публичных слушаний, кулуарно принято постановление городской Управы об изменении вида разрешенного использования земли. Постановление не имеет юридической силы, поскольку не опубликовано официально для всеобщего сведения, однако на его основании производятся действия по выселению с рынка предпринимателей и уничтожению муниципальной собственности.

Муниципальное автономное учреждение «Калугаблагоустройство» получает в своё распоряжение муниципальные земли и здания, не имея в Уставе полномочий по строительству скверов и парков. Эти изменения пытаются внести уже после того, как эта организация демонтирует забор вокруг рынка и делает попытки вытеснить с территории рынка предпринимателей.

Отвлекая внимание общественности от существа проблемы, городская Управа устраивает псевдоконкурс на проектирование парка на месте рынка. Официальные газеты «Весть» и «Калужская неделя» из номера в номер публикуют статьи о вреде рынка в центре города и благотворности будущего парка. При этом не опубликовано ни одного из результатов опросов, которые якобы проводились среди населения.

Плюс ко всему смоленская проектно-экспертная компания «Центр качества строительства» уже вторую неделю и всего за 391 тысячу рублей НЕЗАМЕТНО для работающих на крытом рынке людей «проводит» визуально-инструментальное обследование комплекса зданий калужского рынка общей площадью более 5 тысяч кв. м, с целью их последующего сноса. И, как сказал губернатор Артамонов, уже готова дать заключение об аварийности главного здания рынка. Бинго!

Когда окидываешь взглядом всё вышеперечисленное, создается ощущение глубокой ирреальности происходящего. В старину в подобных ситуациях употреблялось очень ёмкое слово — самодурство. А про исполнителей идей самодуров хорошо сказал Козьма Прутков: «Усердие всё превозмогает. Бывает, что усердие превозмогает и рассудок».

В качестве справки.

Площадь предполагаемого парка на месте рынка — 2 га.

На территории города Калуги находится памятник природы федерального значения Калужский бор, площадь которого составляет 1044 га. Сегодня он практически заброшен, там отсутствуют элементарные условия для отдыха калужан, многие деревья больны.

Напротив бора на берегу Яченского водохранилища уже более 30 лет существует сквер им. космонавта Волкова. Площадь территории — 19 га. Он эксплуатируется только по большим праздникам, в текущем режиме используется горожанами в основном для выгула собак. Спортивные сооружения находятся в плачевном состоянии.

В получасе ходьбы от Калужского рынка находится природный парк Сосновая Роща, площадь которого — 25 га. По оценке специалистов, 70% деревьев в парке больны практически неизлечимо. На территории парка отсутствуют окультуренные дорожки, садовая мебель и т.п. Существует опасность заражения Калужского бора спорами из Сосновой Рощи.

Год назад в микрорайоне Правобережный с большой помпой был торжественно открыт Губернский парк площадью 46 га. Сегодня территория парка постепенно приходит в упадок, разрушаются дорожки, отсутствуют урны для мусора.

В 2014 году городские власти начали грандиозный проект по реконструкции склона городского парка культуры и отдыха (площадь самого парка — 5 га). На склоне планировалось устроить каскадные лестницы, фонтаны, смотровые площадки и т.п. В 2015 году выяснилось, что проект реконструкции отсутствует, а уже проведенные без надлежащих геологических изысканий работы привели к оползневым явлениям. В спешном порядке все работы были остановлены, а для предотвращения сползания склона возведена подпорная стенка.