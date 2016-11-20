



Модест Колеров ИА REGNUM У каждой власти — свои представления о полезном, прекрасном и выгодном

Зачем? — сегодня этот вопрос среди торгующих на Центральном рынке калужских предпринимателей стоит на первом месте. ЗАЧЕМ? — спрашивают тысячи калужан, не имеющих финансовой возможности, чтобы ходить в сияющие огнями торговые центры. ЗАЧЕМ? — интересуются калужские краеведы, воспринимающие калужский Центральный рынок в качестве историко-культурной ценности города.

Скандальной ситуации с объявленным властями сносом калужского рынка ИА REGNUM посвятило два новостных выпуска. Между тем, речь идет не только о привычном для наших дней конфликте между властью и предпринимателями. Случившееся в Калуге в не меньшей степени затрагивает проблему сохранения исторической памяти, заставляет пристальнее взглянуть на методы работы власти с населением, оценить социальные и экономические последствия подобных подходов к решению столь щепетильных вопросов муниципальной жизни.

Не будет преувеличением сказать, что исторические города изначально формировались в качестве торговых центров. Торговая площадь, храм, ратуша и сегодня являются ядром подавляющего большинства европейских городов. Старинные российские города не стали в этом смысле исключением. К сожалению, в эпоху революционных перемен многие тóрги, как в старину назывались рынки, были снесены, места их размещения застроены и восстановить их первоначальный вид не представляется возможным. Тем ценнее, когда мы имеем дело с сохранившейся традицией расположения рынка в центральной части города.

До последнего времени в Калуге именно так и было — Центральный колхозный рынок размещался на одной из главных улиц города, которая с конца XVIII века традиционно выполняла функцию торговой. Здесь на протяжение более сотни лет размещались сенной, продуктовый и дровяной рынки. К чести калужских советских руководителей следует сказать, что они не стали ломать традицию и оставили за улицей Кирова (бывш. Садовая) торговое назначение. Более того, в 1976 году было возведено здание крытого рынка, о чём нужно сказать отдельно.

Проект крытого рынка с куполом парусного типа был разработан в 1962 году под руководством одного из лучших конструкторов того времени НодараКанчели. Первым по этому проекту был построен Черёмушкинский рынок в Москве, затем появились аналогичные рынки в Керчи, Краматорске, Казани и ряде других городов, в число которых попала и Калуга.

Эксперты по праву ставят уникальный парусный свод здания рынка в один ряд с постройками мировых звезд архитектуры, таких как Альваро Сиза и Оскар Нимейер, создававших в тот период сооружения, главным элементом которых были покрытия, совмещающие достоинства бетона и стали. Бесспорным является тот факт, что в 1960—1970-е гг. купольные рынки в СССР стали настоящим прорывом в архитектуре и конструировании безопорных крытых пространств. Сегодня это уже не только архитектурная ценность, но и с большим знаком плюс историческое достояние советской эпохи.

В 2016 году калужский Центральный рынок отметил своё сорокалетие. И к этому юбилею власти приготовили калужанам неожиданный «подарок». Губернатор области Анатолий Артамонов на брифинге с журналистами 2 августа объявил, что на месте центрального рынка будет разбит парк. Это решение он, в частности, принял потому, что необходимо очистить город от сообщества криминала, которое образовалось вокруг этого рынка и которое другим способом, по его словам, победить невозможно. «Снести и посыпать дустом» — примерно так выразился руководитель области в отношении судьбы Центрального рынка.

И хотя речь идёт об участке и здании, находящихся в муниципальной собственности, пока оставим за скобками законность принятия подобных решений именно губернатором. Рассмотрим социально-экономическую составляющую такого подхода.

Многие десятилетия вокруг рынка складывалась вся необходимая и для граждан, и для предпринимателей инфраструктура. Сформировался и свой покупатель — это в массе своей гражданин, имеющий не очень высокие доходы, но старающийся держать себя достойно и одеваться прилично. В условиях падения покупательной способности населения и роста цен во многих секторах потребительского рынка возможность приобрести товары хорошего качества по приемлемой цене сдерживает рост негативных настроений в обществе.

Фактически сегодня на территории рынка и прилегающих к нему улицах образовался своего рода торговый кластер, в рамках которого занято не менее 5 тысяч человек. Это огромное по нынешним меркам предприятие, где работники не только сами зарабатывают себе на жизнь, но и пополняют муниципальную и областную казну. Изъятие из этого кластера его ядра — собственно рынка, приведёт к резкому снижению потока клиентов и для сопутствующих бизнесов, а в целом и снижению доходов городского и областного бюджетов. Немаловажно и то, что сегодня рыночный комплекс принадлежит городу, а торговые центры, куда власти предлагают переехать части торгующих, являются частной собственностью.

Бесспорно, во многих отношениях организация торговли на рынке вызывает справедливые нарекания граждан. Это и непрезентабельный внешний вид торговых рядов, и невозможность в непогоду осуществить примерку одежды или обуви и отсутствие достаточного количества туалетов. Но вряд ли данные проблемы порождены торгующими на рынке предпринимателями. Они-то как раз годами помимо налогов исправно вносили и арендную плату, и сборы на охрану, и платежи за уборку территории. По самым скромным подсчетам ООО «Калужский рынок», более пятнадцати лет арендовавшее у города и территорию и здание рынка, ежемесячно получало от субарендаторов от 10 до 15 миллионов рублей одних прямых платежей. Деньги вполне достаточные для того, чтобы решить не только перечисленные выше проблемы, но ещё и вложить какую-то их часть в развитие рынка. Почему городские власти не поставили такую задачу основному арендатору, и на что в итоге уходили собираемые деньги — пока остается загадкой.

В этой связи желание губернатора путем сноса торговых рядов и основного здания рынка побороть «сообщество криминала» выглядит достаточно двусмысленным. Кто входит в это сообщество? Арендаторы рынка? Но как тогда объяснить тот факт, что их представитель — директор ООО «Калужский рынок» Александр Калиниченко на выборах 2015 года после прохождения праймериз баллотировался кандидатом в муниципальные депутаты от партии «Единая Россия»? Или криминал свил гнездо в городской Управе Калуги? Как же в этом случае может повлиять на борьбу с ним устройство парка на месте снесённого рынка?

Но даже если допустить, что со сносом рынка падёт последний оплот преступности в Калуге, в чём смысл наблюдаемой сегодня спешки? Ведь «криминальные», по словам губернатора, отношения между городской Управой, ООО «Калужский рынок» и предпринимателями продолжаются почти 20 лет. Столько же Артамонов находится у руля областной власти. Время достаточное для того, чтобы побороть преступность в небольшой стране, не то что на колхозном рынке. Почему вдруг именно сейчас, в зиму нужно расторгать договоры, выталкивать людей с муниципальной территории в руки частников, а затем еще и сносить уникальное, как мы выяснили выше, здание крытого рынка?

Отметим, что эта бессмысленная и не мотивированная никакими конкретными экономическим расчетами или фактами уголовных расследований акция по ликвидации работающего прибыльного торгового предприятия происходит в период, когда нормальные руководители сдувают пыль с любого, кто не сидит на шее у государства, да ещё и приносит в казну пусть небольшие, но все-таки доходы. Увы, для Калужской области такие доходы в скором времени могут оказаться единственными. Инвестиционные проекты сворачиваются, построенные предприятия испытывают проблемы с реализацией продукции, сокращают рабочую неделю и увольняют работников. Государственный долг области, по данным Минфина России, на 1 октября этого года превысил 35 миллиардов рублей, что на один миллиард больше запланированных собственных доходов области.

Но даже если столь сложная экономическая ситуация не останавливает областные и городские власти от проведения в жизнь непродуманных решений, они должны были бы обратить внимание на слова Президента России, который в последнее время всё более настойчиво указывает на важность сохранения и приумножения ЛЮБЫХ форм бизнеса, на необходимость поддержки самозанятых граждан, включая освобождение их от налогов. Обратить внимание и сделать соответствующие выводы. Во всяком случае, повременить со сносом рынков и строительством парков до лучших времён. А если не обратили, не услышали, не приняли к сведению, то те ли люди занимают руководящие должности и в регионе, и в городе?

Когда эта статья была уже написана, к нам в руки попали документы, которые проливают свет на реальные причины и самого решения о сносе рынка и той спешки, которая с этим связана. Об этом в следующем материале.