Калуга, 8 октября, 2017, 21:41 — ИА Регнум. «Это чьи цитаты, Мао Цзедуна?» — спросили калужские чиновники предпринимателя, зачитавшего им слова президента России Владимира Путина.

Цитата скриншот с сайта youtube, Дмитрий Мартышенко Разговор гражданина с гражданином градоначальником

В октябре жители Калуги отмечают юбилейную дату — ровно один год с момента закрытия калужского Центрального рынка. Тогда, 12 месяцев назад, городские и областные власти громко заявляли, что это делается в интересах калужан, как тех, кто торгует на рынке (их переведут в современные помещения), так и покупателей (они получат сразу несколько рынков в различных частях города). В СМИ публиковались роскошные проекты будущего парка на месте рынка, где на территории в 8 га можно было видеть море деревьев, велодорожки, фонтаны, беседки и прочие чудеса благоустройства. Тогда же автор идеи строительства парка губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уверял калужан, что здание рынка, так называемый «купол», является аварийным и будет снесено.

Правда, затем выяснилось, что «купол» находится в рабочем состоянии, территория парка «сдулась» до 1,5 га, вместо 500 деревьев власти заговорили о пятидесяти, незаметно из обсуждения исчезли велодорожки с фонтанами. Предприниматели рынка, которых обещали перевести в «цивилизованные» условия, частично вообще оказались без места и закрыли свои ИП, частично рассредоточились по торговым точкам вблизи бывшего рынка, а около трети из них согласились перейти на частную торговую площадку в городской промзоне, не обеспеченной ни общественным транспортом, ни необходимым количеством автомобильных парковок. Причём здесь они оказались в ещё более плохих условиях, чем на старом рынке — в тех же целлофановых палатках, только без покупателей. Покупатели тоже не получили обещанных новых рынков по месту жительства, более того, даже сезонную сельскохозяйственную ярмарку в центре города власти перенесли в ту же самую промзону.

Срочно пришлось придумывать вариант использования «купола», исправность которого шла вразрез с «чистотой» задумки губернатора. В чиновничьих кабинетах родилась идея сделать в бывшем здании рынка многофункциональный детский центр. А поскольку денег на эту внезапную идею городском бюджете, естественно, не предусматривалось, «купол» решили сдать в концессию на 49 лет, для чего объявили конкурс, результаты которого должны были обнародовать 6 октября. Однако и здесь вышла неувязка. Ни один из инвесторов не рискнул вкладывать полмиллиарда в проект, доходность которого вызывает серьезные сомнения даже у дилетантов. Ведь приспособление здания, предназначенного для торговли сельскохозяйственной продукцией, под детское учреждение по конструктивным и санитарно-гигиеническим требованиям может оказаться не только чересчур затратным, но и вообще невозможным делом.

В городе, где не решена масса проблем с текущим благоустройством, содержанием зелёных насаждений, общественным транспортом, где городской бюджет, по признанию самих городских руководителей, трещит по швам, рвению городских чиновников по разбивке парка, о котором никто из жителей не просил, стоило бы найти лучшее применение. Но не тогда, когда речь идёт о воплощении в жизнь идеи губернатора. Тем более что Анатолий Артамонов выбил на её реализацию из федерального бюджета более 80 миллионов рублей. На эти деньги на пятачке, сформированном между так и не выкупленными частными объектами и оставшимся стоять «куполом», ведется экстренное строительство того, что даже и сквером трудно назвать. За счет городского бюджета и средств коммунальных предприятий проведен капитальный перенос инженерных сетей, стоимость которого официально не озвучивается. В настоящий момент ведутся переговоры по выкупу частных зданий и сооружений, на что опять будут потрачены бюджетные деньги. Чтобы хоть немного увеличить куцую территорию, в забитом транспортом центре города власти перекрыли отрезок улицы Дзержинского, служившей до недавнего времени одной из трёх основных магистралей центральной части города. Причем даже и в сильно урезанном виде территория бывшего рынка никак не хочет превращаться в парк. Сроки его ввода в эксплуатацию переносятся уже несколько раз. Сначала городской голова Константин Горобцов обещал открыть его в конце августа. Затем открытие перенесли на октябрь. Последней по времени датой завершения разбивки сквера/парка названо 4 ноября. Причём всё тот же Горобцов сказал об этом достаточно расплывчато: «Приурочим её к какому-то празднику, возможно, это будет 4 ноября».

Самое интересное в том, что вся эта титаническая работа властей по закрытию Центрального рынка и обустройству под сквер маленького пятачка в центре города ведется без какого-либо с их стороны выявления мнения населения. Более того, на прошедших 28 июня 2017 года публичных слушаниях по судьбе территории рынка, собравших рекордное количество калужан, подавляющим большинством голосов идея закрытия рынка была забракована. Опросы, проведенные независимыми СМИ, показали, что калужане негативно оценивают планы властей в этом направлении. Предприниматели рынка собрали более 4,5 тысяч подписей калужан, требующих оставить рынок в центре.

Один из бывших предпринимателей рынка Игорь Божаткин решил прямо спросить городских руководителей, почему они проигнорировали мнение калужан и обманули предпринимателей, затеяв строительство парка на месте рынка, не выполнив ничего из того, что было обещано. Для этого он записался на приём к городскому голове Калуги Константину Горобцову и после долгого ожидания 28 сентября 2017 года был приглашён на встречу с главой калужской администрации. Встреча прошла в закрытом режиме, на неё не допустили ни двух бывших коллег Божаткина, ни средства массовой информации. Зато самих чиновников было хоть отбавляй — шесть человек. Аудиозапись хода личного приёма имеется в интернете, поэтому здесь мы остановимся на главном.

Игорь Божаткин начал с того, что зачитал чиновникам некие тезисы, в которых говорилось о важности учета мнения граждан по вопросам благоустройства, недопустимости принятия кабинетных решений, неприемлемости подмены реального общественного мнения дутыми опросами и т.п. «Что это вы нам тут читаете?» — с иронией вопросил Константин Горобцов. «Цитаты…» — не успел договорить Божаткин, как его тут же перебили веселящиеся коллеги Горобцова: «Мао Цзедуна, что ли?». «Как, вы не знаете, чьи это слова? — искренне удивился простой гражданин. — Это же президент России Владимир Владимирович Путин сказал!». В итоге после наводящего вопроса только один из шестерых начальников предположил, что приведенные Божаткиным цитаты взяты из речи президента России на выступлении в Кирове по вопросам создания комфортной среды для граждан.

И это очень показательно для Калуги, где и областные, и городские власти не любят спрашивать мнение граждан, если подозревают, что оно не совпадёт с их мнением. Где с удовольствием получают деньги из федерального бюджета на маниловские прожекты, при этом забывая прислушаться к словам главы государства, путая их с цитатами Мао Цзедуна. И где громко заявленные будущие успехи в экономике, социальной сфере, благоустройстве в результате превращаются в едва слышный пшик.