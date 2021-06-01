Под угрозой срыва в Калуге оказался национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ситуацией заинтересовались в региональном Следственном комитете, куда сегодня, 3 сентября, был приглашён местный общественный деятель Вячеслав Горбатин. Поводом для беседы послужила опубликованная им информация об отказе генерального подрядчика ООО «Липецк Дорога» продолжать работы в Калуге в рамках двух муниципальных контрактов на общую сумму более полумиллиарда рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Напомним, что в соответствии с указанными муниципальными контрактами ООО «Липецк Дорога» должно было до первого сентября 2019 г. завершить ремонт двадцати семи городских дорог. Ещё в мае городские власти уверяли калужан, что работы ведутся в соответствии с графиком и причин для беспокойства нет, ремонт всех дорог будет завершен в августе. На одном из рабочих совещаний городской голова Калуги Дмитрий Разумовский сделал амбициозное заявление:

«Мы должны быть лидерами, как и по остальным направлениям социально-экономического развития. И этот проект на примере нашей области и города Калуги должен быть образцовым».

Kaluga-gov.ru Дмитрий Разумовский

Однако уже в июне практически во всех социальных сетях калужане стали выражать сомнение в том, что ремонт будет завершён в срок и с должным качеством. В местных СМИ, включая официальную прессу и телевидение, прошли сюжеты о безобразной организации дорожных работ, приводящей к пробкам и ДТП различной степени тяжести.

До сих пор большинство попавших в нац. проект городских дорог находятся в состоянии разрытия, в ямах от неаккуратной фрезеровки, с торчащими и по большей части незакрытыми люками. Только после массовых возмущений в соц. сетях и независимых СМИ власти озаботились установкой необходимых при производстве ремонтных работ ограждений и знаков. При этом первый заместитель городского головы Алексей Волковобвинил в отсутствии знаков самих калужан, якобы этих знаки… ворующих! Как бы то ни было, а ещё 26 августа на планёрке в городской Управе Калуги тот же Алексей Волков уверял, что первого сентября все работы должны быть завершены, а их приемка пройдет не позднее 1 октября.

Kaluga-gov.ru Алексей Волков

Однако к обещанному сроку 1 сентября 2019 г. городские власти отчитались о завершении работ едва ли на половине запланированных к ремонту улиц. И первого же сентября в публичном доступе оказалось Заявление ООО «Липецк Дорога» о нарушении законности при реализации муниципальных контрактов № 0137300043319000001_310945 и № 0137300043319000002_310945 и выявлении признаков коррупции. Заявление адресовано руководителям ФСБ России, Генеральной прокуратуре России и СКР России.

В связи с этим СУ СКР России по Калужской области начало доследственную проверку, а глава городской администрации Дмитрий Разумовскийпообещал дать свои комментарии после изучения текста заявления ООО «Липецк Дорога».

Между тем, если факты, изложенные в этом заявлении, найдут свой подтверждение, то дело не ограничится только выяснением отношений между заказчиком (городской управой) и подрядчиком (ООО «Липецк Дорога»). В кратком изложении позиция ООО «Липецк Дорога» выглядит следующим образом:

В марте 2019 года ООО «Липецк Дорога» выиграло два тендера на ремонт калужских дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В апреле 2019 года между городом и подрядчиком были заключены два муниципальных контракта. В рамках этих контрактов ООО «Липецк Дорога» заключило договора субподряда с несколькими организациями, включая ООО «Торговый дом ТСС», которое, по словам подрядчика, было настоятельно рекомендовано со стороны городской Управы. С этого момента ООО «Липецк Дорога» ни разу не получило оплаты за выполненные работы, а все деньги незаконно перечислялись городом на счёт ООО «Торговый дом ТСС». При этом никаких уступок прав со стороны ООО «Липецк Дорога» в пользу ООО «Торговый дом ТСС» не оформлялось. Неоднократные попытки ООО «Липецк Дорога» получить причитающиеся им деньги к результату не привели. Более того, на определенных муниципальными контрактами с ООО «Липецк Дорога» объектах работы начали вести организации, с которыми подрядчик договоров субподряда не заключал. В итоге 14 августа 2019 года «ООО «Липецк Дорога» исполнение контракта приостановило, а 19 августа инженерно-технический персонал компании покинул Калугу, как сказано в заявлении, «по причине… реального опасения за свою безопасность и безопасность своих семей».

Главным виновником своих бед ООО «Липецк Дорога» называет руководителя муниципального казённого учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства» Татьяну Бобкову, усматривая в её действиях признаки коррупции. Так это или нет, скорее всего, будут решать следователи. Возможно, им придётся изучить биографию этого муниципального руководителя, в которой достаточно большой отрезок времени связан с ответственной работой в структурах, принадлежащих известным калужским предпринимателям братьям Радику и Арутюну Гегамянам. Их фирмы с поразительной частотой выигрывают городские конкурсы на уборку и благоустройство либо работают на условиях субподряда с другими победителями тендеров. Пару лет назад Гегамяны являлись обвиняемыми по уголовному делу о коррупции в министерстве дорожного хозяйства Калужской области, где реальные сроки получили заместитель министра Павел Лучко и его подчинённый Матвей Парфёнов. Однако братья были освобождены от ответственности — один в связи с амнистией по возрасту, второй по истечении срока давности. Кстати, основным учредителем ООО «Торговый дом ТСС» по странному стечению обстоятельств тоже является человек с фамилией Гегамян. Одним словом, правоохранителям есть над чем поработать в этой семейно-административной истории.

Намного интереснее, как эта ситуация отразится на политических процессах в городе и области. Сегодня городские власти винят во всём ООО «Липецк Дорога» и намерены подать иск к компании за срыв в Калуге нац. проекта БКАД. Сложно сказать, что они намерены отсудить у подрядчика с уставным капиталом в 12 тысяч рублей при том, что деньги за работы по ремонту городских дорог перечислялись в ООО «Торговый дом ТСС». В любом случае подрядчик может нести только финансовую ответственность за нарушение контрактов. Все политические издержки, естественно, лежат на органах власти. А они немалые.

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов

Напомним, что 5 июня 2019 года по итогам всероссийского совещания под председательством вице-премьера России Максима Акимова Калужская область вошла в число лидеров контрактации по реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Анатолий Артамонов доложил участникам, что область одной из первых законтрактовалась на 100 процентов. И тогда, насколько можно судить по официальным релизам, претензий к подрядчикам, включая ООО «Липецк Дорога», у властей не было. Зато была возможность жёстко контролировать ход работ, трезво оценивать ситуацию и вовремя корректировать выявленные недочёты и отклонения от графика. Похоже, что этой возможностью в городской Управе Калуги не воспользовались в угоду бравурным заверениям по поводу сдачи всех объектов в установленные контрактами сроки. В настоящий момент, по словам заместителя городского головы Калуги Алексея Волкова, работы на объектах остановлены до выяснения отношений с подрядчиком. Что говорит о том, что в Калуге городские власти не справились с реализацией мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И, похоже, что дело здесь совсем не в подрядчике.

Складывается ощущение, что в Калужской области выделяемые из федерального бюджета деньги последние несколько лет тратятся региональными и местными властями исключительно на снижение рейтинга федерального центра. Строительство непригодных для жизни домов по программе переселения из аварийного фонда в Людиново (ок. 300 млн.руб.), снос Центрального рынка в Калуге на деньги федеральной программы «Комфортная городская среда» (ок. 80 млн.руб.), закрытие калужского полигона ТБО в связи со строительством международного аэропорта «Калуга» (ок 3 млрд.руб.) и вот теперь более полумиллиарда на ремонт калужских дорог. А результат — нарастающее недовольство самых разных слоёв населения.