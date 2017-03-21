



Protrip.ru Власть перед выбором: пыль, грязь или фикция

1 марта этого года глава федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев на заседании расширенной коллегии ведомства сделал сенсационное заявление о том, что абсолютное большинство — 95% — всех госзакупок — это профанация и фикция, а во многих случаях 80% закупок — картельные сговоры, что является уголовным преступлением. Удивительно, но большого резонанса в СМИ эти цифры не вызвали.

В последнее время все чаще создается ощущение, что муниципальных чиновников где-то специально учат схемам увода бюджетных денег в частные карманы. Уж больно единообразны их действия на всем пространстве страны от Калининграда до Владивостока.

О ситуации с без малого миллиардным контрактом на уборку и содержание городских улиц Калуги рассказывалось в материале ИА REGNUM «Картельный сговор — теперь в Калуге?». Напомним, что там речь шла о заказном характере конкурса, единственным участником которого стала компания, тесно аффилированная с предыдущим подрядчиком, ранее уже уличенным столичным УФАС в картельном сговоре по целому ряду бюджетных контрактов в Москве. Именно о таких хитро-туманных схемах в своем выступлении доложил коллегам и общественности И.Артемьев. Но он, видимо, даже и не представлял, насколько творчески можно развить типовые, в общем-то, варианты распила бюджетных средств.

В этом смысле калужские городские чиновники могут по праву считаться лидерами инноваций. Но обо всем по порядку и пойдем от общего к частному.

Упомянутый выше муниципальный конкурс на сумму в 719 миллионов рублей фирма ООО «Трансстройсервис» выиграла 21 января 2017 г. Однако формальная процедура выделения денег из бюджета на исполнение контракта неожиданно затянулась. «Палки в колеса» машины по освоению бюджетного пирога, как ни странно, поставило территориальное управление федерального казначейства по Калужской области. На момент написания этой статьи финансирование работ ведомством не было открыто в связи с «отказом в принятии бюджетного обязательства», поскольку «перечень убираемых территорий… не соответствует перечню имущества МО «Город Калуга». У специалистов казначейства возникла проблема — они не смогли идентифицировать практически половину объектов муниципальной собственности, на содержание которых планируется потратить сотни миллионов бюджетных средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Здесь нужно остановиться и сделать краткое пояснение. Любой такой объект по закону должен быть паспортизирован. То есть на него по определенной форме составляется документ, описывающий все его основные параметры — размеры, площадь, материалы, из которых объект сделан, степень износа, балансовую стоимость и т.п. Понятно, что только в этом случае можно достаточно точно определить, сколько денег потребуется на его содержание. А главное — проверить затем, насколько эффективно бюджетные деньги были израсходованы.

В этом смысле городские дороги не исключение. Каждая из них является объектом муниципальной собственности, имеющим длину, ширину, толщину, элементы обустройства в виде газонов, бордюров, леерных ограждений, тротуаров, остановок общественного транспорта и т.п. Все это сложное хозяйство, естественно, требует денег на поддержание его в рабочем состоянии, включая необходимый ремонт и замену отдельных элементов. Так вот, выяснилось, что деньги городская Управа выделяет, а документированное описание дорог, как объектов муниципальной собственности, отсутствует в девяноста процентах случаев. Другими словами, невозможно точно рассчитать, сколько действительно необходимо денег, чтобы содержать как всё городское имущество в целом, так и дорожное хозяйство, в частности.

В 2013 году прокуратура Калуги указала городским властям на столь явный, если можно так сказать, пробел в работе, в результате чего была принята муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» с общим объемом финансирования 384 миллиона рублей. Основным мероприятием Программы стало проведение технической инвентаризации более полутысячи объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества. В первоначальной версии программы на инвентаризацию городских дорог предусматривалось около 130 миллионов.

А теперь — внимание. За прошедшие два с небольшим года финансовая часть Программы «похудела» в… 38 раз, сократившись до 10 миллионов рублей! Ученые утверждают, что прошлое изменить невозможно. Они просто незнакомы с городским Головой Калуги Константином Горобцовым! В 2016 году под его руководством в Программу были внесены изменения, которые удивительным образом уменьшили расходы на её реализацию не только в будущем, но и в прошлом. Судите сами, вот плановые цифры:

Годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Если отбросить шутки в сторону, получается, что принятая в 2013 году с подачи городской прокуратуры Программа стала фиктивно-демонстративным документом и не исполнялась практически никак! А на инвентаризацию дорог в 2014—2015 годах и вовсе не было потрачено практически ни копейки. Остается только догадываться об истинных мотивах такой, мягко говоря, непоследовательности, которая, как было отмечено выше, уже привела к неприятным для города последствиям. Между тем, городская Дума Калуги все эти годы неизменно признавала работу городской администрации удовлетворительной.

Как бы то ни было, на сегодняшний день в Калуге расходы на содержание дорог в массе своей планируются практически «от фонаря». Можно, конечно, сказать, что за многие годы практика устоялась, дороги в лучшем случае, остались теми же, что и были, и нахимичить здесь мало где возможно. Но нынешняя команда калужских «эффективных» управленцев сумела и здесь совершить невозможное, применив на практике все свои креативные способности.

Во-первых, они сумели сделать так, что общая площадь газонов в приложении к контракту по результатам конкурса оказалась меньше той же площади в техническом задании на конкурс. Поясним на цифрах. В конкурсной документации заявлялось, что обслуживаемых газонов в городе немногим меньше 976 тысяч метров квадратных. А когда настало время рассчитать в контракте стоимость конкретных видов работ, площадь газонов выросла практически до миллиона кв. метров. Откуда взялись лишние 22 тысячи квадратов — неизвестно. Та же история и с уборкой тротуаров. В документации их числилось 267 тысяч м2, а в контракте стало на 20 тысяч больше. Трудно поверить, что эти дополнительные газоны и тротуары появились в зимние морозы благодаря благоустроительным усилиям городской Управы Калуги. Остается предположить что-то не столь оптимистичное. Например, что плата за 42 тысячи несуществующих в природе квадратных метров — бонус инновационным менеджерам. Хотя, конечно, это не деньги, а слёзы в сравнении с другими «изобретениями» чиновных умельцев.

Ради экономии времени читателей, приведём только один пример. Перед нами калужская улица им. Льва Толстого. В техническом задании указаны её площадь, 10 тыс. кв. м, и протяженность — 2 тыс. м. Не будем придираться к тому, что на самом деле длина улицы на 390 метров меньше (1610 м), в конце концов, нужно же что-то и детям на хлеб намазать.

Несложным арифметическим подсчетом определяем среднюю ширину улицы 10 000 м2: 2000 м = 5 метров. На практике эти пять метров с обеих сторон вплотную окружены заборами частных домов, отсутствует даже видимость тротуара. Однако по заданию оказывается, что на этой улице по всей её длине осуществляется одна из самых дорогих операций — механизированное окашивание обочин. А теперь внимание: из городского бюджета оплачивается окашивание полутора метров обочины с каждой стороны дороги! Иначе говоря, если предположить, что это действительно так, то на собственно проезжую часть из имеющихся пяти метров остается всего два. Но и здесь арифметика дает сбой. Потому что из другой части техзадания следует, что уборке подлежит ВСЯ площадь, занимаемая улицей Л.Толстого. Вот так. Что называется, два в одном.

Предоставляя возможность органам прокуратуры провести проверку в части достоверности остальных расчетов по определению площади и протяженности улиц Калуги и наличия на них газонов или подлежащих окашиванию обочин, остановимся еще на одной инновации калужских управленцев.

В Приложении 3 к муниципальному контракту №0137300043316000902 от 12.02.2017 г. есть интересный подпункт 8.8.2, где речь идёт о выполнении дополнительных операций по уборке автомобильных дорог и городских территорий по заявкам заказчика. В частности, к таким операциям отнесены работы по вывозу смёта, листвы, несанкционированных свалок, наносов песка, поливу проезжей части дорог, грейдирование обочин, очистка и мойка стен остановочных павильонов, ремонт в них скамеек и кровли, окрашивание урн. Все виды работ не самые дешёвые.

Сноска курсивом к этому пункту гласит, что число и виды операций по механизированной и ручной уборке территорий могут меняться… без изменения при этом объема и цены контракта в целом!

Другими словами, даже если заказчик не подаст ни одной заявки, подрядчик вправе оставить у себя все положенные по контракту деньги, как если бы он в поте лица трудился над выполнением заявок по всему вышеуказанному перечню работ. А ведь расчет объема этих денег в своей основе имеет некие обязательные минимумы, ниже которых городская власть опуститься не может. Так, например, средства на полив улиц в летний период отпускаются из расчета 30 жарких дней при температуре свыше 25оС независимо от того, поднимется столбик термометра до этой температуры или нет. Подобные минимальные ограничения существуют и по другим видам операций.

Остается добавить, что, к примеру, песчаные наносы толстым слоем лежат на газонах и по обочинам калужских улиц уже сейчас и пока никто их не торопится убирать. Вместо этого уже две недели как свободные от снега улицы продолжают чистить по дорогому зимнему тарифу. А вот уборка песчаных завалов, судя по опыту прошлых лет, может начаться в мае, после того, как по городу пронесется пара-тройка пыльных бурь. То ли заявок власти не подают, то ли эти заявки не исполняются своевременно.

И последнее. Видимо, не случайно уже два федеральных ведомства Калужской области, УФАС и УФК, были вынуждены профессионально отреагировать как на очевидные нестыковки в процессе проведения конкурса, так и на странности в конкурсной документации. Хочется надеяться, что их усилия поддержат и другие компетентные органы, обратив внимание, например, на внешне ничем не мотивированную активность в лоббировании данного контракта, проявляемую заместителем городского головы Волковым А.С., к полномочиям которого вопросы уборки и содержания городских дорог вообще не относятся.

Пока же на калужских улицах пыль, а в документации по их уборке — полный туман.