Валерия Аникушина

Автор

Родом из Петербурга. Гимназия № 272 с углубленным изучением английского языка. Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, факультет международных отношений. Училась в Институте политических исследований в Бордо. Победитель конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга. Интересуется и специализируется: Франция, ЕС и США, европейская безопасность, Прибалтика. Автор научной статьи: Российская Федерация и Французская Республика: перспективы развития двусторонних отношений.