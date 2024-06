И сразу необходимо оговориться: за использование русского языка в Прибалтике вряд ли на вас сразу набросятся с кулаками, но ещё несколько лет назад редкие исключения постепенно превратились в тенденцию, а отдельные случаи — в откровенный анекдот и абсурд. Жалобы уже — чуть ли не международного формата.

Популярный латвийский певец Лаурис Рейникс недавно сделал «публичный выговор» турецкой авиакомпании Turkish airlines за «некомпетентность» экипажа рейса, направляющегося в Ригу. Артисту не понравилось, что турецкие бортпроводницы использовали турецкое произношение названия Латвии — Letonya.

«Фраза «Welcome on board of a flight to Riga in Letonya» на английском не имеет смысла. Пожалуйста, скажите своим помощникам, что Letonya — это турецкое название #LATVIA», — написал Рейникс в Twitter.

Но самым неприятным для певца (что, наверное, и заставило его написать мини-жалобу в Twitter) стало окончание полета — с ним попрощались… по-русски! Он посетовал, что фразу «bye, bye, Do svidanye» надо бы заменить на «Bye, bye & Uzredzēšanos!».

Если собрать вместе подобные абсурдные жалобы-недовольства в отношении русского языка в Латвии, то можно выделить несколько закономерных тенденций. ИА REGNUM собрал самые запоминающиеся.

«Патриотические» услуги

Самым резонансным случаем, наверное, можно назвать конфликт в рижском магазине Maxima. Там произошла схватка между «социально активным юристом» (и просто покупательницей на тот момент) Иевой Бранте и кассиром, от которого требовалось обслуживать правильно — на латышском.

Две женщины при этом спорили на чистом государственном языке. То есть и для «юриста с активной гражданской позицией», и для простого кассира латышский был родным языком. Просто кассир хотела «самовыражаться на русском», а по мнению же Бранте, при ней по-русски выражаться «незаконно». В Департаменте контроля языка случай назвали «неудачной коммуникацией двух людей».

Хосе де Рибера. Женская дуэль. 1636

Гораздо плачевнее похожая история закончилась в Эстонии. В Таллинском аэропорту после вежливого замечания на английском о необходимости продублировать информацию о задержке рейса на русский язык (объявлялось только на английском и эстонском), мужчина был снят с рейса. Его обвинили в оскорблении работника аэропорта и его страны, то есть Эстонии. Снятый с рейса мужчина утверждал, что он не требовал разговаривать ни с ним, ни с кем-то еще по-русски. С его слов, сказанное звучало следующим образом: «It would be nice if someone who speak Russian explain reason of delaying» (Было бы неплохо, если бы кто-то, кто говорит по-русски, объяснил причину задержки). В общем, логика — хочешь кого-то «оскорбить» — заговори по-русски.

Вот и латвийский политик, в прошлом депутат (по совместительству актер и радиоведущий) Артус Кайминьш тоже как-то остался недовольным, что экипаж самолета рейса авиакомпании AirBaltic, следовавшего по маршруту Лондон-Рига, не предоставил ему информацию о возможной пересадке на государственном латышском языке. Свое путешествие он, правда, закончил в отделении полиции аэропорта Риги из-за «агрессивного поведения».

Не ходите, дети, в Латвию гулять

Есть и совершенно уникальные случаи. Так, в торгово-развлекательном центре Риги женщине, которая потеряла из виду детей, было отказано позвать их по громкой связи на русском языке. Объяснение: звать могут исключительно на латышском, а «по-русски запрещает закон».

При этом женщина с семьей в Латвии была проездом. Постоянно в прибалтийской республике они не проживают, и, соответственно, дети латышского языка просто не знают.

Ben Schumin Молл

Впрочем, иногда (но крайне реже) достаётся и нерусским иностранцам. Владелец кафе Gelato Italia в Риге, итальянец по национальности и хоть и не большой, но всё же иностранный инвестор для Латвии, был подвергнут проверке со стороны Центра государственного языка (ЦГЯ) из-за жалобы. Кто-то из клиентов остался недовольным, что его обслужили, общаясь на английском языке, отказавшись использовать для этих целей латышский. Как сообщил итальянец, ЦГЯ выписало ему штраф за незнание латышского (сотрудники ЦГЯ эту информацию опровергли).

«Два с половиной года я живу в Латвии. Я создал предприятие. Я открыл в банке счет. Я плачу налоги. Мои работники получают хорошую зарплату. Я инвестировал свои (итальянские) деньги в эту страну, и теперь меня обвиняют как преступника. Это так приветствуют иностранных инвесторов?» — описал свое недовольство итальянец на странице кафе Gelato Italia в социальной сети Facebook

Хозяин другого рижского кафе — Джеймс Вандерслайс, родной язык — английский, после рейда «языковой полиции» был вынужден уволить сам себя из собственного заведения. Инспекторы констатировали, что он не владеет государственным языком на том уровне, чтобы работать официантом. Парадокс: теперь он не может практиковать латышский язык, общаясь напрямую с клиентами в качестве официанта.

Доносы как старая забава

Для того, чтобы каждый смог внести вклад в защиту государственного языка, ЦГЯ в январе 2018 выпустило «уникальное» мобильное приложение под название «Друг языка» («Valodas draugs»). Функция — отправлять, что важно, не анонимное извещение (читай: донос) в ЦГЯ о нарушении «языковых норм», или наоборот, можно похвалить за использование латышского. Функционал — разнообразен: приветствуются документальные доказательства (фото и видео) и есть обратная связь — «ответственного гражданина» известят о разрешении ситуации, о которой он сообщил.

Бывший министр юстиции Дзинтар Расначс отмечал, что основная задача приложения ЦГЯ — «не репрессии, а поддержка». Стоит отметить, что «поддержка» народа не велика: рейтинг приложения 2,4 из 5 возможных пунктов. Зато сама разработка приложения обошлась латвийским налогоплательщикам в 7018 евро.

Karlisb Центр государственного языка

Немудрено, что достается и русскоговорящим политикам: депутатам, мэрам и вице-мэрам. Особенно активно ЦГЯ любит выписывать штрафы градоначальнику Риги Нилу Ушакову — то за общение со школьниками на русском, то за общение в социальных сетях. Новостной портал Grani. lv провел опрос на тему того, как относиться к факту использования русского языка должностными лицами при общении. 78% опрошенных считают, что на этом вообще не надо заострять внимание. В тоже время 12% выразили положительное отношение, отмечая, что «надо быть ближе к народу».

Парадоксальность ситуации — простые латыши осознают, что для жизни и работы в Латвии нужно знать по меньшей мере три языка — латышский, русский и английский. Однако латвийская власть всеми правдами и неправдами пытается изменить эту ситуацию. Политический бум, направленный против русского языка, не соответствует реальности, где существует потребность в русском языке.

Это только некоторые свежие случаи последних месяцев, которые совершенно логично вписываются в объявленный властями Латвии и Эстонии курс на полное уничтожение русского языка. Вот и в Латвии в начале марта дошло буквально до мордобоя. Причём женского. Местная жительница напала на женщину-водителя автобуса за то, что та ответила ей на русском языке.

В Литве не знать русский язык — и вовсе модное явление в прямом смысле. В 2018 году британский журнал моды Vogue обратил внимание на коллекцию литовских модельеров, которые запустили брэнд одежды «Ya ne govoryu po russki». Британии понравилось.

При этом чётко прослеживается: борьба в Прибалтике с русским языком — политическая доктрина, которую спускают сверху, а не зарождённая в низах. Частный сектор, особенно ресторанов/пивных/ и прочего общепита, изворачивается как может при русскоязычном туристе. Только что «Катюшу» не поют. Надолго ли?