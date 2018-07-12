В Брюсселе 11 и 12 июля проходит саммит НАТО, который, как и ожидалось ранее, проходит не совсем гладко, и даже возможно проблематично для европейских стран. Основной проблемой для союзников НАТО с другой стороны Атлантики, конечно же, стал президент США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас

«Напыщенная речь президента США в преддверии встречи на высшем уровне 29 стран НАТО угрожала задать определенный тон всему саммиту. На удивление генерального секретаря И. Столтенберга глава Белого дома сумел захватить микрофоны и камеры, превратив их в антигерманский реквизит», — Le Figaro о первом дне Саммите НАТО в Брюсселе.

Как сообщает из Брюсселя Жан-Жак Мевель — специальный корреспондент газеты Le Figaro: «Дональд Трамп не ждал ни прихода Ангелы Меркель, ни начала встречи на высшем уровне, чтобы разобраться с центральным союзником США в НАТО. Еще до начала официальной части саммита президент США резко обвинил Германию в том, что она «полностью контролируется Россией» через ее массовый импорт сибирского газа и тем самым финансирует рост страны, которая остается соперником номер один для альянса.

Беседуя за завтраком в эту среду с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Дональд Трамп назвал Германию «пленницей Кремля», в связи с немецкими закупками «большой части» энергии из России, около 70%.

«Мы, американцы, должны платить за защиту Германии от России, в то время как первая платит миллиарды для второй и тем самым помогает ей обогатиться. Как это объяснить? Это не нормально!» — заявил Трамп в ходе беседы с генсеком НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

Ко всему прочему Германия продолжает получать выгоду от американского «зонтика», в то время как ее экспорт в значительной степени способствует увеличению торгового дефицита, который превышает 100 миллиардов долларов США с Европейским союзом. В сложившейся ситуации, где американский президент не устает предъявлять претензии к лидеру ФРГ, все та же газета «Le Figaro» назвала канцлера Меркель «идеальным козлом отпущения» на саммите.

Напомним, что президент США неоднократно осуждал проект удвоения газопровода «Северный поток — 2», который напрямую связывает Россию с Германией и требует его прекращения. Как отмечается новостной политический журнал «Le Point», в ходе рабочего завтрака Трампу удалось «вбить еще больший клин в единство европейцев, мнения которых уже разделились из-за проекта «Северный поток — 2». Среди противников проекта такие страны как Польша, которая считает, что Европа в нем не нуждается.

Глава польской дипломатии Яцек Чапутович по прибытии в новую штаб-квартиру НАТО поддержал Трампа заявлением: «Согласившиеся на строительство являются примером европейских стран, которые предоставляют и дают средства России, которые могут быть использованы против безопасности Польши».

Генеральный секретарь НАТО признал, что президент США выразился «очень прямо», но заверил, что союзники согласны по важнейшими вопросами: необходимость укрепления устойчивости организации, борьба с терроризмом и более справедливое распределение финансового бремени среди членов альянса. Он также заявил, что «союзники не должны увеличивать свои расходы, чтобы угодить США, они должны это сделать, потому что это в их интересах».

В свою очередь канцлер Германии не заставила себя долго ждать и по прибытию на саммит, не цитируя Дональда Трампа напрямую, ответила на его упрек: «Мы можем проводить свою собственную политику, мы можем принимать независимые решения».

Эммануэль Макрон также отреагировал на эти замечания. Во второй половине дня во время встречи с Трампом президент Франции заявил, что не согласен с его утверждением.

Более резко в отношении утренней речи Трампа высказался президент Европейского совета Дональд Туск, посоветовав «дорогой Америке» думать о своих союзниках лучше, «в конце концов, у нее их не так много». Газета «Le Parisien» подчеркивает, что Туск выступал в поддержку европейцев, которые опасаются, что критика президента США «разделить их и поставит под сомнение само функционирование альянса».

Обращаясь непосредственно к главе Белого Дома, президент Европейского совета подчеркнул: «Сегодня Европа тратит гораздо больше на оборону, чем Россия, и столько же, сколько Китай».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

«За столом Атлантического альянса существует дополнительная интрига — предстоящая встреча Трампа и Путина один на один» подчеркивается в статье газеты «Lе Figaro». Президент США, покидая Белый дома, вызвал напряжение среди свои партнёров по НАТО, прежде всего, заявив, что встреча с президентом России «может быть проще, чем встреча на высшем уровне в Брюсселе».

«По иронии судьбы, НАТО, вероятно, никогда не была столь успешной в военной сфере, как сегодня. Но трансатлантический политический альянс, который, как предполагается, является воплощением безопасности, со всех сторон идет трещинами», — резюмирует первые итоги саммита журналист журнала «Le Point» Люк де Барочес.

Он также подчеркивает, что «единственный, кто будет радоваться перепалке среди членов НАТО, должен быть президент России Владимир Путин, с которым Трамп встретится 16 июля в Хельсинки».

После катастрофического саммита G7 в начале июня в Канаде саммит НАТО может способствовать еще большему подрыву сплоченности среди членов альянса — такой общий вывод французской прессы о первом дне саммита. Европейцы осознают, что встреча в Брюсселе пройдет трудно. Союзники также желают получить разъяснения относительно намерений президента США в Финляндии, намеренно делая заявления, что «все принятые на встрече решения направлены на укрепление сдерживающего потенциала Североатлантического союза для противодействия действиям России».